Elektromos autóval, az egyre bővülő töltőhálózatnak hála, már nem akkora kihívás átautózni Európán, csak sok időt kell rászánni a hosszadalmas töltések és a fogyasztás miatt mérsékelt tempó miatt. Mi nemrég azt próbáltuk ki, mekkora kaland ugyanezt hidrogénnel megtenni, egy tüzelőanyagcellás Toyota Mirai kormánya mögött. Magyarországon reménytelen dolog lenne egy ilyen autót fenntartani, mert mindössze egyetlen hidrogénkúton lehet tankolni, ha egyáltalán ott fogadnának egyszerű hidrogénautósokat. De sajnos nem nyilvános ez a töltő, és akinek mégis bejárása van oda, az is bonyolult, hosszadalmas tankolásra számíthat.

Itt az autó, aminél egy biciklis is több széndioxidot bocsát ki 1 /40 A hidrogén mellett AdBlue adalék is szükséges a dízelből hidrogénessé alakított furgonba A hidrogén mellett AdBlue adalék is szükséges a dízelből hidrogénessé alakított furgonba Fotó megosztása: 2 /40 Megérkeztünk az expóra, rengeteg kilométerrel és jópár problémamentes hidrogéntankolással Megérkeztünk az expóra, rengeteg kilométerrel és jópár problémamentes hidrogéntankolással Fotó megosztása: 3 /40 Egyszerű és rafinált rács egymás mellett Egyszerű és rafinált rács egymás mellett Fotó megosztása: 5 /40 Innen sajnos nem látszik a csudaszép rácsszerkezet Innen sajnos nem látszik a csudaszép rácsszerkezet Fotó megosztása: 6 /40 Ezek is spéci fémhálók, de kevésbé esztétikusak Ezek is spéci fémhálók, de kevésbé esztétikusak Fotó megosztása: 7 /40 Ő egy tüzelőanyagcella Ő egy tüzelőanyagcella Fotó megosztása: 9 /40 Ő egy tüzelőanyagcella Ő egy tüzelőanyagcella Fotó megosztása: 10 /40 A középső karika a hidrogénszállító cső metszete. Tőle balra ugyanabból az anyagból készülő rugalmas ceruzák, amik a standon magyarázó őrült szerint gyerekpüfölésre is alkalmasak A középső karika a hidrogénszállító cső metszete. Tőle balra ugyanabból az anyagból készülő rugalmas ceruzák, amik a standon magyarázó őrült szerint gyerekpüfölésre is alkalmasak Fotó megosztása: 11 /40 Fotó megosztása: 13 /40 A vízbontáshoz tiszta víz a legjobb. Ez pedig egy víztisztító berendezés A vízbontáshoz tiszta víz a legjobb. Ez pedig egy víztisztító berendezés Fotó megosztása: 14 /40 Hidrogénüzemű hajó Hidrogénüzemű hajó Fotó megosztása: 15 /40 A két tartályában 16 kilogram hidrogén fér el, amivel egy töltéssel Delftől Londonig jut el a hajó - ez nagyjából 300 kilométer A két tartályában 16 kilogram hidrogén fér el, amivel egy töltéssel Delftől Londonig jut el a hajó - ez nagyjából 300 kilométer Fotó megosztása: 17 /40 Igazi őrültség: a szobabiciklivel megtermelt elektromos árammal vizet bontanak, majd a hidrogén tüzelőanyagcellában elektromos áramot termel, ami a versenyautót hajtja Igazi őrültség: a szobabiciklivel megtermelt elektromos árammal vizet bontanak, majd a hidrogén tüzelőanyagcellában elektromos áramot termel, ami a versenyautót hajtja Fotó megosztása: 18 /40 Ez pedig a komplett installáció Ez pedig a komplett installáció Fotó megosztása: 19 /40 A BorgWarner standja A BorgWarner standja Fotó megosztása: 21 /40 9 kg hidrogén fér a raktérben lévő tartályba 9 kg hidrogén fér a raktérben lévő tartályba Fotó megosztása: 22 /40 Az átlagfogyasztás közel háromszorosa a tüzelőanyagcellás Mirai-énak Az átlagfogyasztás közel háromszorosa a tüzelőanyagcellás Mirai-énak Fotó megosztása: 23 /40 Ránézésre egy átlagos Jumper Ránézésre egy átlagos Jumper Fotó megosztása: 25 /40 Kevesebb Co2-t bocsát ki, mint egy biciklis Kevesebb Co2-t bocsát ki, mint egy biciklis Fotó megosztása: 26 /40 Bitang méretű kondenzátorok Bitang méretű kondenzátorok Fotó megosztása: 27 /40 Bár az autóiparban nem jellemző a folyékony hidrogén, ez a szigetelt cső ezt vezeti Bár az autóiparban nem jellemző a folyékony hidrogén, ez a szigetelt cső ezt vezeti Fotó megosztása: 29 /40 Bár az autóiparban nem jellemző a folyékony hidrogén, ez a szigetelt cső ezt vezeti Bár az autóiparban nem jellemző a folyékony hidrogén, ez a szigetelt cső ezt vezeti Fotó megosztása: 30 /40 Egy atombiztos hidrogéntartály Egy atombiztos hidrogéntartály Fotó megosztása: 31 /40 Újabb üzemanyagcella Újabb üzemanyagcella Fotó megosztása: 33 /40 Ennyire szerény Rolls Royce standot még életemben nem láttam Ennyire szerény Rolls Royce standot még életemben nem láttam Fotó megosztása: 34 /40 Egy ekkora villanymotor elég egy autó mozgatásához Egy ekkora villanymotor elég egy autó mozgatásához Fotó megosztása: 35 /40 Egy ízléses kompresszor a nappali éke is lehet Egy ízléses kompresszor a nappali éke is lehet Fotó megosztása: 37 /40 Egy másik hidrogénsűrítő Egy másik hidrogénsűrítő Fotó megosztása: 38 /40 Renault emblémával is van itt hidrogén-hajtású furgon, de ez nem belsőégésű motoros Renault emblémával is van itt hidrogén-hajtású furgon, de ez nem belsőégésű motoros Fotó megosztása: 39 /40 Ez a vontató is hidrogénnel működik Ez a vontató is hidrogénnel működik Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Nyugat-Európában ez teljesen másként működik, már az osztrák-magyar határ túloldalán is úgy lehet hidrogént tankolni, mint mondjuk gázolajat. Nagyjából öt perc alatt lehet 500 kilométer körüli útra elegendő hidrogént tankolni, és a kúthálózat is van olyan sűrű, hogy nem jelent különösebb gondot a hidrogénnel autózás.

Mi nem csak hobbiból autóztunk el Budapestről Rotterdamig, hanem a World Hydrogen 2023 Summit & Exhibition nevű rendezvényre, ahol a hidrogén előállítástól, tárolástól, szállításán, minősítésén át a különféle járművekben, vagy tüzelőanyagcellában felhasználásig minden szóba jöhet, csak legyen köze a hidrogénhez. Az 1300 kilométeres odaútról itt olvashatsz bővebben, ahol a Toyota Mirai fogyasztásáról, ennek költségéről, és a töltések bonyolultságáról is volt szó. Most magára a kiállításra nézünk be.

Rácz Tamás kollégával vágtunk neki a pavilonoknak, aki az expó felénél hümmögve megjegyezte, hogy nem is gondolta volna, hogy ilyen mély a nyúl ürege. Itt tudtuk meg, a vízbontásnál mennyire nem mindegy, milyen szövésű háló kerül az elektródákra, milyen anyagból készül a flexibilis, nyomásálló csővezeték, amiben hidrogént szállítanak, hogy néznek ki a hidrogénkompresszorok, illetve milyen tartályok, módszerek vannak a tárolásra.

Kiderült, van már hidrogénminősítő cég is – a szürke és kék hidrogén fosszilis eredetű, a zöld pedig vízbontás segítségével előállított hidrogén, ahol az eljáráshoz használt villamosenergia forrása megújuló, CO2 kibocsátás nélküli. Tüzelőanyagcellából kisebb, nagyobb, szebb és csúnyább is volt a standokon, és rengeteg hidrogén-hajtású járművet is meg lehetett nézni, egyetemi barkácsjárgányoktól széria teherautókon, kamionokon át a hajóig.

A kiállítás talán legizgalmasabb részébe teljesen véletlenül botlottunk bele, a főleg turbófeltöltőiről ismert BorgWarner standján. Illetve ott csak az elmélettel találkoztunk az autóipari óriáscég információs tábláján, aztán egy kedves hölgy elárulta, hogy ki is lehet próbálni. Ja, hogy mit is? Egy eredetileg dízelmotoros kisáruszállítót, amit hidrogénüzeműre alakítottak át. Igen, egy belsőégésű motoros furgonba tettek egy tekintélyes méretű hidrogéntartályt és az ebben tárolt hidrogént égeti el az átalakított, de alapjaiban hagyományos belsőégésű motor.

A Citroën Jumperben eredetileg kétliteres dízelmotor dolgozott – persze benzinmotor utólagos átalakításával is lehet belsőégésű, hidrogénüzemű motort készíteni – de a kompresszióviszony és a magasnyomású részek megléte miatt a dízel tűnt egyszerűbb iránynak. Igaz, így is volt munka az átalakítással, hiszen gyújtógyertyára is szükség van a hidrogén-levegő keverékének begyújtásához, illetve a kompresszióból is vissza kellett venni egy kicsit, és az üzemanyagbefecskendezésnek is elég lett a 30 baros nyomás a korábbi 300 helyett. Még ki kellett cserélni a motorvezérlő elektronikát, de végül a sok átalakítás ellenére is az eredeti motor 80 százaléka megmaradt a Jumperben.

Például a kipufogórendszer is, amelyben még az AdBlue folyadékkal működő katalizátor is ott dolgozik. Mert hiába maradna csak vissza vízpára a hidrogén elégetése után, a hengerek kenésére használt olajból is elég egy minimális mennyiség, illetve a magas hőmérsékletű égés közben némi nitrogénoxid is keletkezik, amit ez a rendszer semlegesít. A BorgWarner hidrogénes áruszállítójának fejlesztése nagyjából egy évig tartott és száz ember dolgozott rajta, és a hidrogén befecskendező rendszer, a vezérlés, illetve a szoftver, a turbófeltöltő, a gyújtás is a cég saját gyártmánya.

De térjünk vissza a hidrogénhajtású Citroën-hez, aminek rakterében egy óriási, álló palackban tárolják a hidrogént, összesen 9 kilogrammot, 350 baros nyomáson. Ezzel úgy 300 kilométert képes megtenni a furgon, és a tankolás nem tart tovább 10 percnél. Ugyan a 3 kg/100 km-es átlagfogyasztás közel háromszorosa annak, amit mi a Toyota Mirai-val mértünk az út során, de ez egyelőre egy kísérleti autó, nyilván idővel ennél jobb értékeket is ki lehet majd hozni a technológiából.

A hangsúly itt nem is ezen a konkrét járművön van, hanem azon, hogy nem feltétlenül kell teljes mellszéleséggel beleállni az akkumulátoros elektromos autók kizárólagos istenítésébe, lehet más megoldás is a tiszta, közel nulla károsanyagkibocsátású közlekedés megvalósítására. Például gondolnád, hogy egy kerékpáros sokkal több CO2-t bocsát ki közlekedés közben, mint ez a hidrogénes furgon? Emellett talán az európai autógyártást is életben tarthatná, ha belsőégésű motorokat lehetne hidrogénüzeműként gyártani, vagy akár a meglévőket átalakítani.

Milyen vele autózni? Pontosan olyan, mint egy hagyományos dízellel. A motor ugyanúgy indul, jár, mint egy dízel, csak annál sokkal csendesebben. Ellentétben a tüzelőanyagcellás megoldással, itt váltó is található a hajtásláncban, viszont regeneratív fékezés sincs, mivel nem található benne nagyfeszültségű akkumulátor, amit ilyenkor tölteni lehetne a visszanyert energiával. Valószínűleg itt lehetne még lefaragni a belsőégésű, hidrogénüzemű motor jelenlegi, aránylag nagy fogyasztásából. Aztán meglátjuk, mi lesz vele, rákap-e a világ és elterjed, vagy megy a múzeumba. Szerinted?