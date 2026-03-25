Csütörtökön tovább emelkedik az üzemanyagok nagykereskedelmi ára. A benzin ezúttal három, a gázolaj nyolc forinttal kerül majd többe.

Az áremelés a piaci árakra vonatkozik. A Holtankoljak.hu adatai szerint a 95-ös aktuális piaci átlagára 687 forint, a gázolajé már 780 forint.

A védett ár a benzinnél 595, a gázolaj esetében 615 forint – a piaci ár utóbbinál már 165 forinttal magasabb ennél. A csütörtöki áremelés után a gázolaj piaci ára várhatóan több kúton is átlépi majd a 800 forintot.

Holoda Attila korábban a Mol egyik vezetője, majd energiaügyi helyettes államtitkár volt. A Vezessnek adott interjújában úgy fogalmazott, hogy „nem volt jó döntés” a védett árak bevezetése, komoly problémákat okozhat.

A szakértő arra számít, hogy már nem sokáig lehet tartani a védett árakat, bárki is lesz hatalmon a választások után, „kevés a játéktér”.