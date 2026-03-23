Holoda Attila olajmérnök korábban a Mol egyik vezetője volt, majd energiaügyi helyettes államtitkár, ma az Aurora Energy Kft. ügyvezető igazgatója. Kiválóan ismeri az üzemanyag-piacot, most olyan kérdéseket is feltett neki a Vezess, amiről máshol nem beszél.

Kezdjük a védett árral, eltelt két hét a védett ár bevezetése óta. Jó döntés volt?

Nem volt jó döntés. Ha 1-2 hétre hozta volna meg a kormány, hogy alkalmilag ellensúlyozza az áremelkedést, akkor elfogadható lett volna. De egyrészt azóta is össze-vissza toldozgatják, már a kutasokat is összezavarták, másrészt így magára hagyják a Molt, mert a többi nagykereskedő ki fog vonulni a piacról. Ez komoly problémákat okozhat.

Mennyiségi korlátozásokkal már találkozni egyes kutakon, de lehet üzemanyag-hiány?

Igen, éppen ezt érheti el a kormányzati döntés. Magára hagyták a Molt, és itt főleg a finomítói kapacitással lehet gond, nem is feltétlenül a nyersanyag utánpótlással, mert az megindult. A kisebb kutak egy részét már most sem biztos, hogy el tudják látni.

Valószínűleg április 12-ig velünk marad az árstop. Ön szerint milyen döntéseket kell hoznia egy esetleges kormányváltás után ahhoz, hogy ne legyen megint üzemanyag-hiány az ásrtop vége?

Csökkenteni kell az Áfát 5, 10 vagy még több százalékkal a benzin és a gázolaj árán, fokozatosan, akár 5 százalékig. Olyan döntéseket kell hozni, ami nem üldözi el a nagykereskedőket a magyar üzemanyag-piacról. Lehet, hogy hosszabb történet lesz ez, mint amit Trump mondott, márpedig akkor csökkenteni kell a kormányzatnak idehaza a nyomást a Molon.

Képes megtartani a védett árat a jelenlegi kormányzat, ha ők maradnak hatalmon a választások után?

Amennyiben az Orbán-kormány marad, nem fogja tudni tartani ezt az árat. Egy idő után széttárja majd a kezét, hogy hát fogyóban a stratégiai készletek, fel kell szabadítani az árakat. Bárki lesz is hatalmon, kevés a játéktér.

Egyértelműen kijelenthető, hogy nagyobb esély van gázolaj-hiányra, mint benzinhiányra?

Nehezebben megoldható a beszerzése, és már csak a tavaszi mezőgazdasági munkák beindulásából adódóan is az év ezen szakaszában mindig megnövekszik a gázolaj vásárlása. Ehhez jön hozzá a nemzetközi konfliktus.

Száz dollár felett jár a Brent nyersolaj ára a világpiacon, de mi nem egy sziget vagyunk a világban? Évek óta azt halljuk, hogy mi olcsó orosz olajat veszünk mindenki mástól eltérően. Miért nem úsztuk meg a bajt, ha olyan nagyon különutasok vagyunk?

Az urali olaj ára is a Brenthez van kötve, ha az emelkedik, az orosz olaj ára is emelkedik. Putyin most tapsol, az ő olaja sem fog olcsón jönni. Annak is felment azonnal az ára.

Az urali olajon egyes cégek nagyon jól kerestek a háború kitörése óta, kérdés, hogy hajlandók-e engedni az eddig megszokott haszonból. Nem szívesen. Miért? Mert a haszon egy jelentős részét a magyar kormány viszi el extraprofit-adóba.

Az orosz olaj aránya a hazai importban 61 százalékról 92 százalékra emelkedett az ukrán háború kezdete óta, közben a Mol profitja jelentősen növekedett. Kijelenthető, hogy a kormánytól vagy az ellenzéktől függetlenül az elmúlt években már attól olcsóbb lehetett volna az üzemanyag Magyarországon, ha a Mol a háború előtti szinten tartja a profitját?

Igen, hogyne.

Foglalja össze legyen szíves, hogy miként befolyásolja a Mol évtizedek óta a legnagyobb mértékben a hazai üzemanyagárakat. Ők csak egy a hazai nagykereskedők közül, és egy a kiskereskedők közül, utóbbiak között olyan nagy cégekkel, mint a Shell és az OMV, plusz vannak egyéb kúthálózatok is.

Annyira domináns nagykereskedő a Mol, hogy a magyarországi üzemanyag-forgalmazás több mint 75 százalékát ők biztosítják. Innentől mindenki őket figyeli. Ők határozzák meg, hogy mennyi lesz a nagykerár. Sőt, az övék a legnagyobb töltőállomás-hálózat is, ezért a kiskerárak alakulását is ők dominálják.

Milyen mértékben forgalmaznak Mol üzemanyagot a Shell és az OMV kútjai Magyarországon?

A Shell teljes mértékben a Moltól veszi az üzemanyagot, az OMV részben tőlük, részben saját üzemanyag jön Ausztriából Magyarországra.

De nem azonos az alap 95-ös benzin és az alap gázolaj sem ezen a három hálózaton, ugye?

Nem, a Shell és az OMV is saját adalékot ad a Molnak, ezeket már a Mol keveri bele abba az üzemanyagba, amit kiszállít nekik. Maga a Mol nem ismeri ezeknek az adalékoknak az összetevőjét, ez piaci titok. Ettől lesz shelles és OMV-s az üzemanyag, de azt valójában a Mol csinálja meg nekik.

Az OMV kútjain részben ezt tankolhatjuk, részben a teljesen saját üzemanyagukat. A dunántúli területeket viszonylag könnyen el tudják látni a saját üzemanyagukkal, de még a Duna-Tisza közének egy részére is tud juttatni az OMV akkor, ha jó a Dunán a vízmagasság. Lehozzák Schwechatból a csepeli kikötőbe, és onnan osztják tovább. Ha nem tudnak a Dunán megfelelő merüléssel jönni az uszályaik, akkor ők is vásárolnak a Moltól nagyker áron, és ugyanúgy bekevertetik a saját adalékukat.

Vagyis van minimális minőségi különbség az alap 95-ösnél és az alap gázolajnál akkor is, ha mindhárom alapja a Mol üzemanyaga?

Igen, van.

Mennyire saját fejlesztések a prémium üzemanyagok ennél a három nagy forgalmazónál? Itt nagyobbak a különbségek?

Ezeknél egyértelműen benne vannak a saját cégek saját kutatási eredményei és fejlesztései. A volt globális Shell-alelnök Kapitány István szokta mondani, hogy a V-Power benzint itt Magyarországon a mi mérnökeink fejlesztették ki. Ezt terjesztették el aztán egész Európában és az egész világon.

A Mol prémium üzemanyaga is kiváló minőségű, csak másként kiváló, mint a többieké. Az OMV például nagyon erősen ráfeszült arra, hogy a dízelje speciális, ők ebben jók. Nyilván a Mol fejlesztési szakemberei is elkövetnek mindent, hogy jó üzemanyagot készítsenek.

Ezeket a fejlesztési eredményeket mindenki titkolja, de kijelenthető, hogy a prémium üzemanyagoknál már jelentősebb különbségek vannak.

Más árszinten mozognak a prémium benzinek és gázolajok. A kisker vagy a nagyker árrés nagyobb ezeknél az üzemanyagoknál?

Minden szereplő jobban jár ezekkel.

A sztrádás kutakon az alap üzemanyagok is jóval drágábbak az ország többi kútján megszokott áraknál. Szokták mondani, hogy ott sokkal többe kerül kutat létrehozni és működtetni. Kényszer az autópályás magas ár, vagy simán csak sokkal többet keresnek ők egy literen?

Bizony, sokszor megérné lemenni az autópályáról valami közeli településre, de ezt a legtöbben nem teszik meg. Örül a turista, ha átmegy az országon. Nem fog ő bóklászni, amit kihasználnak a kutak működtetői. Üdülőhelyek környékén is hasonló a helyzet, sokszor nyáron megemelik az árakat, ahogy jön a sok turista.

Indokolt ennyire magas ár az autópályák mellett?

A sztrádás kutak ára a kereslet-kínálaton alapul, semmi egyéb racionális oka nincs annak a magas árnak.

Egy szereplő mindig is kilógott a saját árával lefelé a kiskereskedők közül. Hogyan csinálja ezt az Auchan?

Teljesen más az árazás alapja, ahol összekapcsolják a tankolást az üzletlánccal. Kis részt tesz ki az üzemanyag az ő teljes áruforgalmazásukban. Pont, mint a csökkentett áru csirkemell. Sokan elmennek az olcsóbb üzemanyag miatt az Auchanba, aztán ott maradnak nagybevásárolni. Az olcsóbb üzemanyag náluk marketingeszköz, nem pedig marha nagy üzlet.

Tudtommal ők ritkábban vesznek üzemanyagot a Moltól.

Részben tőle, részben mástól veszik, ők nem finnyásak erre. Ahonnan éppen tudnak kedvező áron vásárolni. Ha ez a csomag így együtt nem lenne jó nekik üzletileg, akkor bezárnák minden szívfájdalom nélkül. Láttuk, hogy korábban a Tesco is átadta a Shellnek a kútjait.

Van saját adaléka az Auchannak?

Szerintem nincs, de megmondom őszintén, még nem tankoltam Auchan kúton.

Kitől vásárolnak üzemanyagot a nagy hálózatokhoz nem tartozó legkisebb kutak?

Attól a nagykereskedőtől, akinél számukra kedvező áron tudnak venni. A 480-as időszakban, amikor egy ideig egyedül maradt nagykereskedő a Mol, pórul járt elég sok független benzinkút. A Moltól ugyanis magasabb áron tudtak venni, mint korábban mástól. Ráadásul nem is tudott mindenkinek folyamatos ellátást biztosítani a cég, ahogy mondtam korábban, ez várható most is. A kisebb forgalmú kiskereskedők hátrányban lehetnek az árversenyben is, sokan vissza is mentek később az eredeti nagykereskedőjükhöz.

Ezekben az energiaválságos időkben bezárt száz körüli kút Magyarországon. Ez plusz költséget jelent azóta is azoknak az autósoknak, akik ma messzebb kell, hogy autózzanak tankolni. Pláne a mezőgazdasági vállalkozóknak. Sokan egyébként felvásároltak a 480-as üzemanyagból jelentős mennyiséget.

Most sem kizárt, hogy egyesek betáraznak. Mennyi idő alatt romolhat az üzemanyag minősége otthoni kannákban, hordókban?

Romolhat. A stratégiai tárolókban is folyamatosan cserélni kell a nyers kőolaj egy részét. Ezt folyamatosan ellenőrzik.

Valószínűleg nem hetek alatt változik a minőség otthon.

Nem, de tudok olyan vállalkozóról, aki a mai napig a 480 forinton vásárolt üzemanyagból él. Évek után az már nem képes ugyanazt a teljesítményt biztosítani a motornak. Szaga, színe lehet, hogy ugyanolyan, de a minősége nem.

Egykor régen volt UAZ-om, ami mindennel elment, de a mai modern motorok sokkal igényesebbek.

Ön mi alapján választja ki, hogy hol tankol a saját autójába?

Nincs kedvenc márkám, a nagyoknál és a kicsiknél is szoktam tankolni a lakhelyem és a közlekedésem szerint. Szeretem az automata kutakat, a számlát is megkapom emailben, ami praktikus. Ráadásul olykor bosszant a sor előttem.

Benzint vagy gázolajat, simát vagy prémiumot tankol?

Régebben a dízel autómba jellemzően prémium gázolajat tankoltam, most a benzines hibridembe olyan négy tankolásonként megy prémium.

Lassan, de biztosan terjednek az elektromos autók. Milyen hatással lesz ez a benzin és a gázolaj forgalmára, végső soron az árukra?

Elsőként reagáltak erre a nagy üzemanyag-forgalmazók, akik töltőket kezdtek telepíteni. Ők ma már azt mondják magukról, hogy én nem üzemanyagot forgalmazok, hanem lehetőséget biztosítok neked ahhoz, hogy mozogj az autóddal.

Ki fogják ezt mozogni, már eddig is rengeteg napelemparkot telepítettek, plusz akkuparkot is építenek. A teljes lánc birtoklása a nagy biznisz az áram megtermelésétől az értékesítésig. De bármit is mondanak, ők jobban szeretik a fosszilis energiát, mint a megújulót, ennek ellenére nem fogják kihagyni ezt az üzleti lehetőséget sem.

Hogyan néz ki 20 év múlva egy olyan töltőállomás, amit ma benzinkútnak nevezünk?

Kis szolgáltatási központok lesznek telepakolva napelemmel, akár car-sharing lehetőséggel, felvehető akkucsomagokkal és különböző áron igénybe vehető, eltérő sebességű villanyautó-töltőkkel.