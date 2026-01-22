Három óriás uralja a hazai benzinkút-hálózatot: a MOL-nak 400 töltőállomása van, az OMV valamivel 200 feletti kutat üzemeltet, a Shell közel 200-at. A Vezess megkérte a cégeket, hogy ebből a közel ezer töltállomásból sorolják fel a Magyarországon lévő leghatalmasabbakat.
Előtte egy tippet kérünk.
Magyarország legnagyobb benzinkútja – A MOL listája
Az 1991-ben alapított Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. olyan gigászi multivá nőtte ki magát az elmúlt évtizedekben, hogy az ország legnagyobb árbevételű cégévé vált, amely a régióban is komoly tényező. Pár napja például egy szerb versenytárs bekebelezésével terjeszkedtek tovább.
A részletes napi, havi és évi üzemanyag-forgalmuk – ahogy a hazai riválisaiknál – a MOL-nál is üzleti titok, azt viszont elárulták szerkesztőségünknek, hogy melyek az óriás kútjaik. A három legnagyobból kettő majdhogynem azonos méretű ikertestvérek:
1. 17 kútoszloppal a mosonmagyaróvári I-es töltőállomás Magyarország legnagyobbja az M1-M15 Hegyeshalom felé vezető oldalán,
2. 15 kútoszloppal ugyanitt szolgálja az Ausztriából hazajövőket (és rengeteg külföldit) a mosonmagyaróvári II-es benzinkút, csak az út szemközti oldalán,
3. 14 kútoszloppal jön a sorban a Szent Gellért pihenőhely töltőállomása az M43 mellett.
Két fontos megjegyzés ide. A „kútoszlop” kifejezés alatt itt azt érti a cég, hogy ennyi személyautó, kisteherautó stb. tud egyszerre tankolni a kúton. Az oszlopok jellemzően kétoldalasak, de nem mind, erre pont a 17 állásos rekorder a példa. Ráadásul ezen a 17, 15, 14 helyen felül vannak az úgynevezett „satellit” kútoszlopok.
A helyes válasz tehát a nyitókérdésre a 17.
A satellitek a többi oszloptól elkülönítve állnak, jellemzően teherautókat és flottajárművek töltenek velük. Leginkább nagy forgalmú töltőállomások kapacitását egészítik ki. Ezen a három benzinkúton tehát a 14-17 személyautón felül még kamionok üzemanyagtartályát is lehet tölteni egyidőben.
A három rekorder mellett a legnagyobb MOL töltállomások jellemzően tízállásosak, ezek listája alább olvasható nem méret szerinti sorrendben.
|Rédics
|86-os főút
|Békéscsaba
|Szegedi út
|Kecskemét
|Békéscsabai út
|Tiszaújváros
|35-ös főút
|Debrecen
|Böszörményi út
|Nyíregyháza
|Széna tér
|Budapest
|Csömöri út
|Szerencs
|Gyár út
|Székesfehérvár
|Seregélyesi út
|Budaörs
|Garibaldi utca
Nem tankolni jár mindenki a kútra – Az OMV listája
„Ezeket a töltőállomásokat nagy alapterületű shopok, kiegészítő szolgáltatások – például autómosó, kávézó, SPAR express üzlet és elektromos töltők – jellemzik” – mondja az OMV a saját legnagyobb kútjairól. Az ilyen állomásaik napi több ezer tranzakció kezelésére alkalmasak.
A teljes és hivatalos nevén Österreichische Mineralölverwaltung Aktiengesellschaftnek hívott osztrák cég Közép-Európa legnagyobb üzemanyagos vállalata, magyarországi hálózatában több tucat ilyen nagyforgalmú egység található. A Covid óta tapasztaljuk, hogy egyesek már nem is feltétlenül csak az autójuk tankolása miatt járnak a nagyobb kutakra, hanem például az élelmiszerboltjaikba ezt-azt vásárolni.
Az autópályák melletti OMV töltőállomások elsősorban jelentős tranzit- és teherforgalmat szolgálnak ki. A legnagyobb egységeik az M1-esen az Arrabona pihenőnél, valamint ugyancsak az M1-es bábolnai szakaszán (jobb oldalon), továbbá az M3-ason Karácsond térségében, az M5-ösön Röszke közelében, illetve az M0-s körgyűrű mentén, Szigetszentmiklósnál működnek.
|Arrabona
|M1
|Budapest
|Budafoki út
|Komárom
|Szentendre
|Szigetszentmiklós
|M0
|Budapest
|Üllői út
|Székesfehérvár
|Balatoni út
|Budapest
|Alkotmány út
|Röszke
|M5
|Szombathely
|Rumi út
|Karácsond
|M3, bal és jobb oldal
|Budapest
|Nagykőrösi út
|Budapest
|BAH csomópont
|Siófok
|Debreceni út
|Nyíregyháza
|Szeged
|Dorozsmai út
|Budapest
|Keresztúri út
|Debrecen
|István út
|Dunaújváros
|M6, bal és jobb oldal
|Geresd
|M6, bal és jobb oldal
A városi csomópontok közelében elhelyezkedő OMV töltőállomások leginkább az adott nagyobb település és agglomerációja közlekedést szolgálják. Ilyenek a 11-es főút mellett működő szentendrei kút, a komáromi állomás, Székesfehérváron a Balatoni úton (a 7-es főút városi bevezető szakaszán), valamint Budapesten a Budafoki út, az Üllői út és a Pesti út mentén működő töltőállomások.
Országos Recharge lefedettség – A Shell listája
Kevesen tudják, de a Shell több mint egy évszázada jelen van Magyarországon, a legrégebbi üzemanyagos hálózat. A világ több mint 70 országában működő Royal Dutch/Shell Csoportot 1925. augusztus 26-án jegyezték be nálunk Shell Kőolaj Rt. néven, nem sokkal később megkezdték a benzinkút-hálózatuk kialakítását is.
A második világháborúig a kiskereskedelem mellett finomítottak és másokat is elláttak üzemanyaggal. 1949-ben államosították a vagyonukat, majd 1966-ban nyílhatott meg ismét egy Shell töltőállomás Budapesten, de az igazi terjeszkedés a rendszerváltás után indult meg.
Manapság „a Shell legnagyobb magyarországi töltőállomásain legfeljebb 10 jármű egyidejű tankolását teszi lehetővé. Összesen 11 ilyen, nagy kapacitású töltőállomás található országosan” – közölte a cég megkeresésünkre. A többiekhez hasonlóan a sztrádák mellett nagyobb városi kutakat is működtetnek.
|Tata
|M1
|Szigetszentmiklós
|M0
|Gelej pihenő
|M3, bal és jobb oldal
|67 km szelvény
|M5, kelet és nyugat
|167 km szelvény
|M7, bal és jobb oldal
|Budapest
|Mártírok útja
|Budaörs
|Kinizsi út
|Szekszárd
|Palánki út
Fontosnak tartották elmondani, hogy a hagyományos benzin- és dízelüzemanyagok mellett egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek az alternatív üzemanyag-megoldások elérhetőségére is. Ennek megfelelően több töltőállomásukon elérhető a Shell AutoGas, az AdBlue, valamint teljes országos lefedettségük van a Shell Recharge elektromosautó-töltőkkel.