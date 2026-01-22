Három óriás uralja a hazai benzinkút-hálózatot: a MOL-nak 400 töltőállomása van, az OMV valamivel 200 feletti kutat üzemeltet, a Shell közel 200-at. A Vezess megkérte a cégeket, hogy ebből a közel ezer töltállomásból sorolják fel a Magyarországon lévő leghatalmasabbakat.

Előtte egy tippet kérünk.

Vajon mennyi személyautó tud egyszerre tankolni az ország legnagyobb benzinkútján? 16 0% () 17 0% () 18 100% (2) 20 0% ()

Magyarország legnagyobb benzinkútja – A MOL listája

Az 1991-ben alapított Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. olyan gigászi multivá nőtte ki magát az elmúlt évtizedekben, hogy az ország legnagyobb árbevételű cégévé vált, amely a régióban is komoly tényező. Pár napja például egy szerb versenytárs bekebelezésével terjeszkedtek tovább.

A részletes napi, havi és évi üzemanyag-forgalmuk – ahogy a hazai riválisaiknál – a MOL-nál is üzleti titok, azt viszont elárulták szerkesztőségünknek, hogy melyek az óriás kútjaik. A három legnagyobból kettő majdhogynem azonos méretű ikertestvérek:

1. 17 kútoszloppal a mosonmagyaróvári I-es töltőállomás Magyarország legnagyobbja az M1-M15 Hegyeshalom felé vezető oldalán,

2. 15 kútoszloppal ugyanitt szolgálja az Ausztriából hazajövőket (és rengeteg külföldit) a mosonmagyaróvári II-es benzinkút, csak az út szemközti oldalán,

3. 14 kútoszloppal jön a sorban a Szent Gellért pihenőhely töltőállomása az M43 mellett.

Két fontos megjegyzés ide. A „kútoszlop” kifejezés alatt itt azt érti a cég, hogy ennyi személyautó, kisteherautó stb. tud egyszerre tankolni a kúton. Az oszlopok jellemzően kétoldalasak, de nem mind, erre pont a 17 állásos rekorder a példa. Ráadásul ezen a 17, 15, 14 helyen felül vannak az úgynevezett „satellit” kútoszlopok.

A helyes válasz tehát a nyitókérdésre a 17.

A satellitek a többi oszloptól elkülönítve állnak, jellemzően teherautókat és flottajárművek töltenek velük. Leginkább nagy forgalmú töltőállomások kapacitását egészítik ki. Ezen a három benzinkúton tehát a 14-17 személyautón felül még kamionok üzemanyagtartályát is lehet tölteni egyidőben.

A három rekorder mellett a legnagyobb MOL töltállomások jellemzően tízállásosak, ezek listája alább olvasható nem méret szerinti sorrendben.

Rédics 86-os főút Békéscsaba Szegedi út Kecskemét Békéscsabai út Tiszaújváros 35-ös főút Debrecen Böszörményi út Nyíregyháza Széna tér Budapest Csömöri út Szerencs Gyár út Székesfehérvár Seregélyesi út Budaörs Garibaldi utca

Nem tankolni jár mindenki a kútra – Az OMV listája

„Ezeket a töltőállomásokat nagy alapterületű shopok, kiegészítő szolgáltatások – például autómosó, kávézó, SPAR express üzlet és elektromos töltők – jellemzik” – mondja az OMV a saját legnagyobb kútjairól. Az ilyen állomásaik napi több ezer tranzakció kezelésére alkalmasak.

A teljes és hivatalos nevén Österreichische Mineralölverwaltung Aktiengesellschaftnek hívott osztrák cég Közép-Európa legnagyobb üzemanyagos vállalata, magyarországi hálózatában több tucat ilyen nagyforgalmú egység található. A Covid óta tapasztaljuk, hogy egyesek már nem is feltétlenül csak az autójuk tankolása miatt járnak a nagyobb kutakra, hanem például az élelmiszerboltjaikba ezt-azt vásárolni.

Az autópályák melletti OMV töltőállomások elsősorban jelentős tranzit- és teherforgalmat szolgálnak ki. A legnagyobb egységeik az M1-esen az Arrabona pihenőnél, valamint ugyancsak az M1-es bábolnai szakaszán (jobb oldalon), továbbá az M3-ason Karácsond térségében, az M5-ösön Röszke közelében, illetve az M0-s körgyűrű mentén, Szigetszentmiklósnál működnek.

Arrabona M1 Budapest Budafoki út Komárom Szentendre Szigetszentmiklós M0 Budapest Üllői út Székesfehérvár Balatoni út Budapest Alkotmány út Röszke M5 Szombathely Rumi út Karácsond M3, bal és jobb oldal Budapest Nagykőrösi út Budapest BAH csomópont Siófok Debreceni út Nyíregyháza Szeged Dorozsmai út Budapest Keresztúri út Debrecen István út Dunaújváros M6, bal és jobb oldal Geresd M6, bal és jobb oldal

A városi csomópontok közelében elhelyezkedő OMV töltőállomások leginkább az adott nagyobb település és agglomerációja közlekedést szolgálják. Ilyenek a 11-es főút mellett működő szentendrei kút, a komáromi állomás, Székesfehérváron a Balatoni úton (a 7-es főút városi bevezető szakaszán), valamint Budapesten a Budafoki út, az Üllői út és a Pesti út mentén működő töltőállomások.

Országos Recharge lefedettség – A Shell listája

Kevesen tudják, de a Shell több mint egy évszázada jelen van Magyarországon, a legrégebbi üzemanyagos hálózat. A világ több mint 70 országában működő Royal Dutch/Shell Csoportot 1925. augusztus 26-án jegyezték be nálunk Shell Kőolaj Rt. néven, nem sokkal később megkezdték a benzinkút-hálózatuk kialakítását is.

A második világháborúig a kiskereskedelem mellett finomítottak és másokat is elláttak üzemanyaggal. 1949-ben államosították a vagyonukat, majd 1966-ban nyílhatott meg ismét egy Shell töltőállomás Budapesten, de az igazi terjeszkedés a rendszerváltás után indult meg.

Manapság „a Shell legnagyobb magyarországi töltőállomásain legfeljebb 10 jármű egyidejű tankolását teszi lehetővé. Összesen 11 ilyen, nagy kapacitású töltőállomás található országosan” – közölte a cég megkeresésünkre. A többiekhez hasonlóan a sztrádák mellett nagyobb városi kutakat is működtetnek.

Tata M1 Szigetszentmiklós M0 Gelej pihenő M3, bal és jobb oldal 67 km szelvény M5, kelet és nyugat 167 km szelvény M7, bal és jobb oldal Budapest Mártírok útja Budaörs Kinizsi út Szekszárd Palánki út

Fontosnak tartották elmondani, hogy a hagyományos benzin- és dízelüzemanyagok mellett egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek az alternatív üzemanyag-megoldások elérhetőségére is. Ennek megfelelően több töltőállomásukon elérhető a Shell AutoGas, az AdBlue, valamint teljes országos lefedettségük van a Shell Recharge elektromosautó-töltőkkel.