Félelmetes jelenségre derült fény az új generációs BMW iX3-asok kapcsán. Az érintésvédelmi probléma mellett egy másik hibát is felfedeztek.

Az autóipar éveket töltött azzal, hogy megnyugtassa a fogyasztókat: a nagy feszültségű elektromos hálózattal szerelt villanyautók nem fogják őket megrázni. Most pedig mégis: a BMW iX3 néhány példányánál arra figyeltek fel, hogy a váltóáramú fedélzeti töltőn keresztül végzett töltés közben elektromos áram kering a karosszériában. Ez az egészségre ugyan nem veszélyes, de mindenképpen kellemetlen és ijesztő jelenség.

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A német Szövetségi Gépjármű-közlekedési Hatóság, a KBA információi szerint a hiba szerencsére az egész világon mindössze 145 autót érinthet, és ott sem biztos, hogy mindegyiknél jelentkezik is. A BMW azonban nem kockáztat: az összes, potenciálisan hibás autóban cserélik a vezérlő szoftvert, ami végső soron a galibát okozza.

Ezzel párhuzamosan egy másik hibát is felfedeztek a BMW iX3-nál: az oldallégzsákokat rosszul szerelték be, ezért nyitáskor elmozdulhatnak. Ennek hatására vagy nem védenek kellőképpen, vagy kifejezetten sérülést okoznak. Ezt a hibát világszerte 4843 autónál észlelték.

A BMW-nek egyik esetben sincs tudomása sérüléstől vagy balesetről.

A BMW iX3 alapváltozata minden világpiacra Debrecenben készül, de létezik egy nyújtott tengelytávú variáns is, amit Kínában gyártanak, kizárólag helyi forgalmazásra.