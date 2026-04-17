A héten a Vezessen már beszámoltunk egy amatőr tolvajbandáról, akik sokat akartak, de végül semmi sem sikerült nekik. Ehhez képest mostani alanyaink igazi profik lehetnek, mert lebukás nélkül tudtak szétlopni egy Porsche 911 Carrera kabriót.

Amikor a rendőrök megtalálták a lopott autót, valószínűleg nem is tudták, milyen típusról van szó, mivel abból szinte semmi sem maradt. A szokásoson túl, hogy leszedték róla a kerekeket, még a hathengeres boxermotort, a futóművet és a váltót is sikerült lekapni, de kívülről is megfosztották lényegében mindentől, ami mozdítható, az autónak se eleje se hátulja, csak egy üres váz és egy szélvédő maradt belőle. A beltér sem úszta meg: az üléseken és műszereken túl figyelemreméltó, hogy még a légzsákot is kivették, amihez nagyobb szakértelem kell, ha nem akarjuk, hogy az a lopás közben kinyíljon. A képek alapján itt csak a kormányrudat, a kárpitot és a mélynyomót hagyták az autóban, de ez sovány vigasz lesz a tulajnak.

Így az is lehet, hogy bár eredetileg lábon lopták el az autót, a karosszériát már nem akarták megtartani. Ez a módszer azért lehet ideális, mert míg egy egész autó könnyen lekövethető rendszám, alvázszám alapján, addig az alkatrészek kevésbé hagynak maguk után nyomokat, és így, darabokban pénzre is tudják fordítani az ellopott járművet, miközben kisebb eséllyel buknak le.

A hozam pedig jó lehet, mivel egy 911-ről van szó, bár a beltérben meghagyott díszlécből kiderül, hogy ez egy sima Carrera, tehát az alapváltozat. Ugyanakkor már így is egy nagyon jó élményautó a 3,0 literes hathengeres boxermotorral, ami 394 lóerőt és 450 Nm-es nyomatékot tud. Így nem csoda, hogy a kabrió 4,3 másodperc alatt gyorsul 100 kilométerórára, végsebessége pedig 291 km/h. A magyar konfigurátorban pedig már az alap kabriót is közel 60 millió forintért mérik, tehát a tulaj kára jelentős, hacsak a biztosító nem állja a károkat.

Így néz ki egy hibátlan új Porsche 911 Carrera Cabriolet:

A cikk szerzője Takács Hunor