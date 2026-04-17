Az Oldtimer Automobile Kft mindig újra bebizonyítja, hogy a magyar vidék tele van kincsekkel. Zárt garázsok ajtajai, lelakatolt pajták mélye olyan autókat rejt, amikről gyerekkorunkban álmodtunk. Ezek sokszor csak a pillanatot várják, hogy egy rajongó végre feltámassza őket.

Legtöbbször szocialista típusokat, vagy Mercedes modelleket találnak, de legfrissebb pajtaleletük egy igazi különlegesség. Igazi, vérbeli Porsche, aminek minden porcikája az 1980-as évek legmenőbb korszakát idézi meg. Igaz, nem 911-es, hanem a “tömegmodell” 944-es, de a stílus így is hamisítatlan, és eredeti.

Project 425 néven indult meg a fejlesztés és a kétajtós kupé eredetileg a Volkswagen sportautójának készült, végül azonban úgy döntöttek, hogy a Porsche arculatához jobban illik egy ilyen modell, ezért megszületett a Porsche 924-es.

Ez a típus 1976-tól került gyártásba, aminek szerepét fokozatosan vette át az alapjaiban egyező 944-es generáció. A motorját elöl, a váltóját a hátsó tengelynél hordó modell 150-250 lóerős teljesítménnyel készült 1981-1991 között.

Elérhető volt, mégis hozta a vásárlók által akkor értékelt jó vezethetőséget, így 163 303 legyártott példánnyal az addig gyártott modellek közül a legnagyobb darabszámban eladott Porsche típus lett.

A most napvilágra került darab egy alapverzió, 1984-ben gyártották és 1993-ban került Magyarországra. 2,5 literes négyhengeres motorja 163 lóerőt teljesít, és bár nincs a legszebb állapotban, a beltér is hiányos, de ez egy olyan autó ami megéri a törődést.

Nem is kérdés, hisz különleges darab, maga a motor is a kor finom német műszaki megoldásait hordozza magán. Lökettérfogatból oldja meg a karosszéria mozgatását, 205 Nm nyomatéka 3000-es fordulatnál jelentkezik, a 163 lóerőt 5800-nál adja le, tehát kellemesen autózható.

A forgattyúsház anyaga úgynevezett „AluSil” a könnyűfém dugattyúk bevonatolt hajtórúddal csatlakoznak az öt helyen csapágyazott, kovácsolt főtengelyhez. A dugattyúk acélbevonatúak, a hengerfal kopásállóságát szilíciumkristály bevonattal növelték.

Az egyenletes járásról a motor járásával ellenkező irányban forgó kiegyenlítőtengely gondoskodik. Ezek közül a vívmányok közül a legtöbb manapság elterjedt megoldás a motorépítésben, azonban 1981-ben a Porschénál egyedülálló volt az alkalmazásuk.

Az ötfokozatú kézi váltóval 8,4 másodpercig tartott a százas sprint, de a típus életciklusa során fejlődött a motor, 16 szelepes hengerfejjel már 211 lóerőt tudott, és 6,8 másodpercre javult a gyorsulás.

A lelettel kapcsolatban nagy kérdés a karosszéria állapota, a leírás szerint a motor indítható állapotban volt. Ezzel együtt is ez egy szerelemprojektként tud működni, mert még a szűkös hazai piacon is akadnak hétvégi autózásra alkalmas darabok 8-9 millió forintért.