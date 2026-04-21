A baleset húsvét vasárnap kora reggel, nagyjából 6 óra körül történt Sarasota megyében, a Fruitville Road közelében (USA). A 20-as éveiben járó Maslin Kurtz épp a Toyota 4Runner volánja mögött haladt, amikor egy úton fekvő, nagyjából 2,8 méteres aligátorba rohant. A nő először azt sem tudta, mit ütött el – az igazi baj azonban csak ezután jött.

Az ütközést követően az SUV irányíthatatlanná vált, és nagy erővel egy út menti oszlopnak csapódott.

A helyszíni fotók alapján csoda, hogy a sofőr túlélte: a 4Runner jobb oldala gyakorlatilag megsemmisült, a tető beszakadt, Kurtz pedig a kormány és a tető közé szorult. A sérülései ennek megfelelően súlyosak: több csigolya eltört, megsérült a szegycsontja, a lapockája és a válla is.

„Csak imádkoztam, hogy valaki észrevegyen” – mondta a helyi televíziónak. „Láttam elhaladó fényeket, de azt hittem, valahol egy bokor mögött vagyok. Fogalmam sem volt, hol kötöttem ki.”A fiatal nő négy napot töltött kórházban, ebből kettőt intenzív osztályon. A következő hetekben nyak- és hátmerevítőt kell viselnie, majd rehabilitáció vár rá, de az orvosok szerint teljesen felépülhet.

Az aligátor a balesetben elpusztult, az autó pedig gyakorlatilag menthetetlen.

Florida útjain nem ritkák a vadállatokkal való találkozások, de az ilyen súlyos kimenetelű esetek még ott is kivételnek számítanak.