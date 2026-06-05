Azt hinnénk, csak izzadva megírt vígjátékok forgatókönyvében van hasonló, de az élet megint rákontrázott a fikcióra: egy coloradói benzinkúton valaki a föld alatti, frissen feltöltött dízelkútba eresztette a fekáliát.

A Cowboy State Daily számolt be arról az egészen szürreális esetről, amely egy amerikai töltőállomáson történt.

A helyszínen amúgy üzemel egy teljesen ingyenes lakóautós leeresztőpont, de az érintett sofőr valahogy elvétette a célt, és a jármű fekália- és szürkevíz-tartályát egyenesen a kút föld alatti gázolajtartályába ürítette. A slusszpoén az egészben? A hatalmas tartályt nem sokkal korábban töltötték csurig friss gázolajjal, így a minősége finoman szólva is leromlott.

Hogyan történhetett ez a gigantikus baklövés? Egy helyi lakos a Facebookon osztotta meg a részleteket, miután beszélt a kútkezelővel. A sofőr valamiért úgy döntött, hogy az úttest melletti, nehéz ipari aknafedelet emeli fel, és oda engedi le az áldást.

Aki utazott valaha lakóautóval, az pontosan tudja, hogy a dedikált ürítőhelyek kialakítása többnyire bolondbiztos, a használatuk pedig egyértelmű. Sosem, semmilyen körülmények között nem kell hozzájuk nehéz vasfedeleket feszegetni.

Ennek már önmagában is ordító intő jelnek kellett volna lennie a sofőr számára, hogy nagyon rossz helyen jár.

Tény, hogy a coloradói kút elrendezése hagy némi kívánnivalót maga után. Az ürítőpont nem egy csendes, félreeső sarokban van, hanem közvetlenül az egyik kútoszlop mellett, ráadásul az egyértelmű kitáblázást is lespórolták. Bár a szituáció valóban félrevezető lehetett, ez a legkevésbé sem ad mentséget egy ilyen kaliberű környezeti és anyagi pusztításra.

A benzinkút most nemcsak az alapos, ipari szintű tartálytisztítás csillagászati költségeit nyögi, de a mai üzemanyagárak mellett több ezer liter eladhatatlanná és használhatatlanná vált gázolaj-szennyvíz koktéltól is meg kell szabadulniuk.