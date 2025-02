A Hymer legújabb lakófurgonja, a Grand Canyon S Xperience remekül kapcsolja össze a szórakozás és a munka világát. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy otthonos környezetet teremt a geekek számára, de könnyen elképzelhető, hogy még a gamerek is szívesen bejárnák a világot egy ilyennel.

Kész szerencse, hogy mással is megoszthatja ezt a furgont az ember, hiszen a hátsó traktusban található francia ágyon akár két fő is elfér. Sőt, ha azt vesszük, hogy a vezető-, valamint az anyósülés hátrafordításával egy kellemes, négyszemélyes nappali hozható létre asztallal, kis konyhával, akkor akár még arra is jó esély van, hogy vendégeket fogadjanak a fedélzeten utazók. És, ha látogatóknak van kedvük éjszakára is maradni, akkor csak fel kell pattintani a tetőn található pop-up sátort, amiben két fő kényelmesen elfér.

Mégsem ez benne a legnagyobb különlegesség, hanem az, hogy ez az első olyan Hymer lakóautó, amit 5G WLAN routerrel, illetve tetőantennával kínálnak. Ez azt jelenti, hogy bárhol is jár ez a furgon Európában, mindig a legjobb és leggyorsabb internetet fog rendelkezésre állni a fedélzetén. Utasaiknak nem igazán kell visszafogni magukat, mivel 6 kW teljesítményű, dízelüzemű, független, meleg levegős fűtéssel is ellátták, így akár télen is kellemes hőkomfort teremthető a belsejében.

És mivel az okostelefonról vezérelhető Hymer Connect System az alapfelszereltség részét képezi, így számos funkció kényelmesen, egy erre a célra fejlesztett alkalmazással kezelhető. Segítségével a fedélzeten utazók pontosan tisztában lehetne vele például, hogy mennyi víz van még a 100 literes kapacitású, tiszta vizes tartályban, de gyors infót kaphatnak a gázpalack töltöttségi szintjéről, de akár arról is, ha a páratartalom vagy a hőmérséklet a beállított szint alá csökken. Sőt, az alkalmazás még arra is felhívja a figyelmet, ha mondjuk egy ablak nyitva felejtődött.

A belső tér egyszerre hat otthonosnak és tágasnak. Belmagassága eléri a 192 centimétert, vagyis még a magasabb emberek is jól érezhetik magukat benne. A minikonyha mellett egy kézmosóval, zuhanyzóval és WC-vel ellátott mellékhelyiség is megtalálható benne. Belső világítását úgy alkották meg, hogy mindig az aktuális szükségletekhez, vagy hangulathoz igazítható legyen. Vagyis, akár kellemes félhomályban is ücsöröghet benne az ember éjszaka, egy kellemes olaszrizlinget kortyolgatva, amelynek palackját akár a 90 literes hűtőszekrényben is lehet tárolni.

Mivel a jármű teljes egészében a Mercedes-Benz Sprinter jelenlegi generációjára épül, így hajtásáról a stuttgarti márka 170 lóerős motorja gondoskodik, amihez egy kilenc sebességes automataváltó csatlakozik. Ilyen hajtásrendszerrel gond nélkül be lehet vállalni akár a nagyobb emelkedőket is. A Hymer 109 500 eurót, vagyis átszámítva 44,6 millió forintot kérnek el érte.