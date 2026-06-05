Elképesztő jeleneteket rögzítettek Guatemalában, ahol egy egyszerűnek induló sávváltási vita fajult odáig, hogy az egyik sofőr métereken át vonszolta a másik autót a forgalmas úton. A felvételek tanúsága szerint a megdöbbentő manőver közben a vétkes autós saját gyermeke is a kocsiban ült.

A május 30-án rögzített felvételen egy mindannyiunk számára ismerős, mindennapos konfliktusforrás látható: a besorolás. Egy felhajtóról érkező autós próbált betagozódni a főútvonal forgalmába, ám a cipzárelv alkalmazása és az alapvető közlekedési udvariasság helyett az érintettek az erőszakot választották. A két jármű a manőver közben összeért, majd a szituáció pillanatok alatt elfajult. Az egyik autó letolta, majd métereken át magával vonszolta a másikat, amely végül megpördült, elvesztette az irányítást, és a menetiránnyal szemben állt meg a sűrű forgalomban.

🚗💥 NO LE CEDIÓ EL PASO Y TERMINÓ PROVOCANDO UN PERCANCE EN BULEVAR LIBERACIÓN 😱🚗💥 Las imágenes muestran el momento en que un conductor intenta incorporarse desde la avenida Castellana; sin embargo, otro vehículo no le cede el espacio… pic.twitter.com/gTrwwAfvWT — NUEVA ERA;Noticias (@NoticiasEra) June 2, 2026

Ami igazán hátborzongatóvá teszi az esetet, az a videó hangsávja. A felvételen tisztán hallható egy gyermek kétségbeesett hangja, aki a szüleit szólongatja a csattanás és a fémcsikorgás közepette. Bár személyi sérülésről, illetve hivatalos rendőrségi feljelentésről egyelőre nem érkezett hír, a helyi közlekedésbiztonsági szakértők joggal kongatják a vészharangot.

A helyi tévécsatorna elemzői szerint szinte borítékolható, hogy az esetnek komoly előzménye volt. Ahogy az a hazai utakon is előforduló, büntetőfékezős vagy leszorítós eseteknél lenni szokott, a konfliktus jó eséllyel már korábban elkezdődött, és a felhajtónál csupán kicsúcsosodott az indulat.

A szakemberek rámutattak: az előrelátás és a higgadtság teljes hiánya nemcsak a két sofőr, hanem a vétlen közlekedők életét is közvetlen veszélybe sodorta. Bár az egyik autós valóban irányjelezve próbált besorolni, a másik sofőrnek semmibe nem került volna elvenni a gázt és helyet hagyni neki. Ehelyett a nyílt utcán folytatott kakaskodással a saját családjukat is életveszélyes helyzetbe hozták.