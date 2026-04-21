Amikor a Kia 2019-ben bemutatta a Seltost, a cég európai képviselete úgy döntött, a Stonic, a Niro, a Soul, a Sportage és a Sorento mellett nincs szükségük még egy szabadidőjárműre.

Aztán kiderült, hogy a világ imádja a Seltost, a Sportage mögött a második legnépszerűbb Kiának bizonyult globálisan. Az is kiderült, hogy az európai piac végtelen mennyiségű szabadidőjárművet hajlandó felvenni. Így aztán most, a második generációs modell bevezetésekor már Európa is ott szerepel a piacok között.

32 fotó

A Kia jelenleg tizenkét SUV modellt kínál vagy készül bevezetni, a Seltos lesz a tizenharmadik. A modell tisztán benzines és full hibrid hajtáslánccal érkezik. Az előbbi 1,6 literes turbómotorja 180 lóerős, a váltó hatfokozatú kézi vagy hétfokozatú duplakuplungos automata – ez a verzió egyébként nem lesz minden piacon kapható.

A biztos pontot tehát a hibrid jelenti, amelynek teljesítménye kiviteltől függően 154 vagy 178 lóerő – azt is mindjárt elmondjuk, min múlik. A Seltos ugyanis két egyedülálló képességnek van birtokában.

Az egyik az elektromos összkerékhajtás, amelyet Kia még nem tudott eddig. A kompakt crossoverek körében eleve nem gyakori a két hajtott tengely, a Seltos azonban benzinmotorral és hibridként is kínál ilyen lehetőséget: az utóbbinál villanymotor juttat nyomatékot a hátsó tengelyre. A fentiekből már látható, hogy az összkerekes, két villanymotoros kivitel erősebb is, bár a menetdinamikai adatok nem ismertek.

A másik, hogy a Kiánál (és amúgy az egész Hyundai-csoporton belül) a Seltos az első autó, amely hibridként is kínál V2L funkciót, azaz külső fogyasztók töltésére, működtetésére használhatjuk az akkumulátorban tárolt áramot.

A kompakt méretosztály kellős közepére méretezett (4430 x 1830 x 1600 mm, tengelytáv 2690 mm) Seltos csomagtere 536 literes, padlója áthelyezhető és összehajtható, a kihasználhatóságot moduláris AddGear tartozékrögzítő rendszer fokozza, ami olyasmi, mint a Dacia YouClip rendszere.

A hátsó ülések háttámlája előre-hátra 12°-ban szabályozható, a vezetőülés felszereltségi szinttől függően kérhető pihenőfotel-kivitelben. A digitális műszeregység és az infotainment érintőképernyő egyaránt 12,3 colos, a klímafunkciók a kettő közé beiktatott, 5,3 colos érintőképernyőről vezérelhetők. Van head-up kijelző, okostelefonos nyitás és indítás, valamint vezeték nélküli szoftverfrissítés.

A benzines Seltos az év második felében kerül gyártásba, a hibrid valamikor később érkezik.