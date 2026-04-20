A férfi a halradarját figyelte a Leicester melletti Rochdale-tóban, amikor a kijelzőn nem halak, hanem egy gyanús, szabályos alakzat jelent meg a mélyben.

A radarjel annyira egyértelmű volt, hogy értesítették a hatóságokat. A Leicester Police Department (a helyi rendőrség) a tűzoltókkal és búvárokkal együtt kivonult a helyszínre, és gyorsan kiderült:

egy jármű fekszik a víz alatt.

A merülés során azonosították a roncsot: egy 1982-es Volkswagen Rabbit pickup került elő a tó fenekéről. A történet itt vált igazán érdekessé, mert a nyomozók hamar kiderítették, hogy az autót még ugyanabban az évben, vagyis 44 évvel ezelőtt ellopták.

A Rabbit pickup tulajdonképpen az első generációs Golf haszonjármű-változata volt (Európában Caddy néven futott), amelyet főleg az amerikai piacra szántak a 80-as évek elején. Négyhengeres benzin- vagy dízelmotorokkal szerelték, jellemzően 50–80 lóerő közötti teljesítménnyel, elsőkerékhajtással. A puritán utastér, a kis tömeg és a megbízható technika miatt olcsón fenntartható, jól terhelhető pickup lett, amit gyakran használtak kisvállalkozók és farmerek. Nem volt gyors vagy különösebben kényelmes, de pont azt tudta, amit kellett.

Az autó kiemelésre a felfedezés után két nappal később, április 15-én került sor, több egység – köztük állami búvárok és a helyi közútkezelő – közreműködésével. Az akció végére mindenki ugyanarra volt kíváncsi: vajon mit rejt a több évtizede eltűnt jármű?

A válasz viszont meglepően prózai lett: a rendőrség közlése szerint semmi érdekeset nem találtak az autóban, így a történet nem fordult át bűnügyi rejtélybe.