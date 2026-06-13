A hazai Készenléti Rendőrség nyomozói a szlovák Nemzeti Drogellenes Hivatal munkatársainak segítségévek tárt fel egy illegális gyógyszerkereskedelemmel kapcsolatos hálózatot.

A bűnszervezet vezetőitől több nagy értékű karórát, jetskit, valamint egy hajót is lefoglaltak, ahogy luxusautókat is. Ez utóbbiak között volt Rolls-Royce Ghost, Porsche Cayenne és egy Ferrari FF is. A fentieken túl készpénzt is lefoglaltak, valamint több ingatlant zároltak. Összesen mintegy 830 millió forint értékben.

A nyomozók az 59 éves ukrán férfit, valamint két magyar és egy ukrán társát bűnszervezetben elkövetett gyógyszerhamisítással gyanúsítják.

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A lefoglalt autók közül a Rolls-Royce Ghost a klasszikus luxus egyik leglátványosabb jelképe: egy olyan, 100-200 milliós limuzin, amelyet nem sportossága, hanem csendje, kényelme és presztízse ad el. A brit márka modellje a visszafogott elegancia mellett V12-es motort rejt.

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A Ferrari FF egészen más karakter: a maranellói gyártó egyik különlegessége, amely a klasszikus Ferrari-receptet egy szokatlan, shooting brake jellegű karosszériával keverte. A 6,3 literes V12-es motorral szerelt, összkerékhajtású FF új korában szintén a legdrágább és legritkább sportautók közé tartozott, ráadásul négyüléses kialakítása miatt egyszerre volt brutális teljesítményű GT és különc luxusautó. Nem véletlen, hogy egy ilyen Ferrari lefoglalása önmagában is erős képet ad a nyomozás során feltárt vagyon nagyságrendjéről.