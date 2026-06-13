Kínos helyzet alakult ki a Forma-1-ben a Monacói Nagydíj után. Mint utólag kiderült, adott esetben megalapozatlanul osztogathattak több pilótának is bokszutca-áthajtásos büntetéseket, ezek pedig alaposan megkavarták az eseményeket. Az Alpine azonban nem hagyta annyiban a dolgot, és nekik adtak igazat: az eredetileg harmadikként leintett, majd a büntetés miatt hátrasorolt Pierre Gasly pénteken ismét harmadik lett. Más kérdés, hogy ezt viszont valószínűleg a riválisok nem fogják hagyni.

Az események kapcsán természetesen a pilóta is megszólalt. “Rendkívül örülök, büszke vagyok az egész csapatra, arra, ahogy küzdöttek az eredményért. Vasárnap elég rosszul voltam, vegyes érzésekkel. Büszke voltam a teljesítményre, de nagyon szomorú a döntés, az egész szituáció miatt. Igazságtalan volt, és nem voltam biztos abban, hogy alakulnak a dolgok” – fogalmazott a francia versenyző.

Az egyszeres futamgyőztesben azonban van hiányérzet is annak ellenére, hogy büszke az F1-re, az FIA-ra és az átláthatóságra, ami az ügyet kísérte. “Ez nem adja vissza, amit elvesztettem. Ezt már elfogadtam. Szerettem volna látni, hogy is néz ki, ott állni, a dobogón lenni a herceggel, ünnepelni a srácokkal. Az ilyen pillanatok tesznek egy pályafutást különlegessé. Ez már nem fog megtörténni, nem történt meg, ez van. Máskor kell ezt megcsinálnunk” – tekintett előre Gasly, aki körül nagyot fordult a világ tavalyhoz képest: 2025-ben az Alpine lett az utolsó a konstruktőri versenyben, most azonban az ötödik hely fő várományosainak számítanak.