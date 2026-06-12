Ahogy azt a Vezessen is megírtuk, a Barcelona-katalóniai Nagydíj hétvégéje előtt csütörtökön, azaz ma 13 órakor került a versenyfelügyelők elé az Alpine Pierre Gaslynak a Monacói Nagydíjon kiosztott bokszutcai gyorshajtásos büntetésének felülvizsgálatára vonatkozó kérelme.

A múlt vasárnapi futamon Gasly két ilyen büntetést is kapott, de hasonló okból osztottak ki 5-5 másodpercet Lewis Hamiltonnak, George Russellnek, Franco Colapintónak és Oscar Piastrinak is.

A verseny után az volt az általános vélekedés, hogy a 60 km/órát épp csak meghaladó, minimális sebességtúllépések abból fakadtak, hogy egyes pilóták levágták a bokszutcabejáratnál, a Cadillac garázsa előtti kis kanyart, a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) mérőrendszere pedig így számított magasabb átlagsebességet, de az Alpine új bizonyítékkal állt elő.

A francia csapat a Forma-1 hivatalos időmérését szolgáltató FOM-től származó adattal bizonyította, hogy a sebességméréshez használt távot, azaz a bokszutca hosszúságát rosszul mérhették le, és amiről a FOM és az FIA tudott, de a monacói versenyfelügyelők nem.

Ezt új és releváns bizonyítéknak ítélték a barcelonai stewardok, ezért helyt adtak a felülvizsgálati eljárásnak, melyet 13.20 körül el is indítottak. Az online meghallgatáson egyébként az Alpine tagjain túl megfigyelőként a McLaren, a Red Bull, a Ferrari, a Racing Bulls, az Aston Martin, a Haas, az Audi és a Cadillac képviselői is megjelentek, csak a Mercedes és a Williams maradt távol.

A döntés végül csak péntek délben született meg, az Alpine még az FIA hivatalos közlése előtt bejelentette, hogy Gaslyt visszahelyezték a monacói 3. helyre.

„Üdvözöljük, hogy az FIA úgy döntött, kérelmünkre megindítja a felülvizsgálatot. Az eljárás végén a versenyfelügyelők visszavonták a 10-es rajtszámú autóra kiszabott két 5 másodperces időbüntetést, amellyel visszaáll a csapat 3. helyezése. Köszönjük az FIA-nak és az FOM-nek az eljárás során tanúsított átláthatóságot és az együttműködést, valamint a megszületett döntést” – írták.

PIERRE GASLY P3 🏆 Following the review of last week's #MonacoGP, @PierreGasly's third place has been reinstated 🙌 pic.twitter.com/Mt7ZjexzCi — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) June 12, 2026

A stewardok az eljárás során megállapították, hogy a futam után elvégzett lézeres mérés alapján az átlagsebesség megállapítására használt szenzorok közti távolság, valamint a valós fizikai bokszutcai táv között 77 cm-es különbség volt, és bár az autók szélessége miatt ennyit nem „buktak”, 2670 mm-rel így is kisebb távot tettek meg az autók, ami elég volt ahhoz, hogy a ‒ hibás ‒ kalkukáció szerint néhány tizeddel túllépjék a 60 km/órás korlátot.

Gasly visszahelyezése azt is jelenti, hogy Red Bull-os honfitársa, a múlt vasárnap F1-es pályafutása második dobogós eredményét szerző Isack Hadjar elveszítette az előkelő helyezést, ahogy a mclarenes Oscar Piastri, valamint a Racing Bulls párosa, Liam Lawson és Arvid Lindblad is hátrébb csúszott egy-egy hellyel.

Úgy tűnik, az Alpine helyesen gondolkodott, amikor a büntetéssel sújtott pilóták csapatai közül egyedüliként felülvizsgálatot kért, hiszen a döntéshez vezető körülmények alapján mindenki más is hasonló elbírálásra számíthatott volna, feltéve, ha nem töltötte le a büntetést már a futam közben, hanem csak utólag, a befutónál adták hozzá az 5 másodpercet a versenyidőhöz.

„A versenyfelügyelők a további büntetett autók tekintetében megjegyzik, hogy egyesek letöltötték a büntetéseiket, ami kihatással volt a versenystratégiáikra és így a végeredményeire is. Kétségtelen, hogy továbbra is kérdés marad, hogy a többi szabálytalanság [bokszutcai gyorshajtás ‒ a szerk.] valódi volt-e, de nincs olyan szabály, amely lehetőséget adna a versenyfelügyelőknek arra, hogy visszavonjanak egy már letöltött büntetést” ‒ emelték ki a stewardok.

Úgy tudni, a McLaren nem sokkal a döntés bejelentése után, majd a Red Bull is jelezte is fellebbezési szándékát.