A vasárnapi Forma-1-es Monacói Nagydíjon – vélhetően a pálya sajátos vonalvezetése miatt – röpködtek az amúgy minimális bokszutcai sebességtúllépésekért kiosztott büntetések.

Az alpine-os Pierre Gaslynak kétszer 5 másodpercet is kiosztottak a versenyfelügyelők (először 0,1, másodszor 0,4 km/órás túllépésért), ám a csapat erről nem tájékoztatta a pilótát a piros zászlós leállás alatt, így a francia a második rajt utáni „sprinten” Isack Hadjar visszaesésével, George Russell bokszutca-áthajtásos büntetésével a 3. helyig lépett előre, a leintésnél pedig kitörő örömmel jelezte is a rádión, hogy sikerült a dobogóra jutnia. Ekkor szóltak neki, hogy várjon, nem egészen így van.

A befutónál automatikusan a versenyidejéhez adott kétszer 5 másodperccel Gasly a 7. helyre csúszott vissza.

„A szívem szakad meg. Nem találom a szavakat. Nagyon sok érzelem kavarog bennem” – nyilatkozta az autóból kiszállva a francia, aki néhány örökkévalóságnak tűnő pillanatra valóban el is hallgatott. „Egyszerűen nem tudom felfogni, mi történt, egyszerűen nem fair. Háromszor is ellenőriztük a csapattal, hogy jó-e a bokszutcai sebességlimiterem, és mindkét alkalommal használtam is még a vonal előtt. Tudom, hogy én nem hibáztam.”

A tavaly utolsóként záró csapat versenyzőjének különösen fájt, hogy nem lett meg a hatalmas eredménynek számító dobogó:

„Nagyon keményen dolgoztunk ezért a pillanatért. Az elmúlt 10 évben mindig megpróbáltam minden lehetőséget kihasználni. Öt dobogóm van eddig, ami semmi, itt most a harmadik helyen értem el a célt a sok francia előtt, aztán elvették. Tényleg nem is tudom, mit mondhatnék.”

Az Alpine egyébként még vasárnap este felülvizsgálati kérelmet nyújtott be Gasly büntetését illetően, bár nem túl valószínű a pozitív eredmény.