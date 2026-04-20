Ma már az, hogy elektromos hajtású egy autó, nem határozza meg a külsőt vagy a felhasználási igényeket. Az elmúlt évtizedben sokféle villanyautó jelent meg a piacon, és a Hyundai elektromos kínálata is igyekszik az eltérő igényeknek megfelelni. A koreai gyártó kínál kisautót (Inster), többféle szabadidő-autót (Kona, Ioniq 9), nagyra nőtt ferdehátút (Ioniq 5), futurisztikus csapott hátút (Ioniq 6), sőt kisbuszt is (Staria). Nem mellékesen két sportautót is gyárt villanyhajtással, az Ioniq 5N és 6N képében.

Ha azt hinnéd, hogy nincs hely újabb villanyautónak a kínálatban, akkor nem is tévedhetnél nagyobbat. Egy sportos kompakt jöhet?

Még 2025-ben mutatta be a Hyundai az Concept Three (magyarul: három) névre keresztelt tanulmányautót, amelyről már akkor tudni lehetett, hogy sorozatgyártású modellt vetít előre. Mostanra el is készült az Ioniq 3, az európai városlakók mindennapjaira szabott villanyautó. Németországban egy kívülről teljesen azonosíthatatlan épületben kialakított stúdióban láthattuk a hivatalos bemutató előtt az autót. Eddig nem mesélhettünk róla, de most már elárulhatjuk a részleteket.

Külső

Amikor a súlyos fekete függönyt elhúzva először megláttam, azt jutott eszembe, hogy az Ioniq 3 az Ioniq 6 és a Veloster keresztezéséből született, meghintve egy kis Genesis-fűszerrel. Lehetne az i30-hoz mérhető kompakt, sportos kivitelben, de a tervezők felemelték, így máris szabadidő-autós, ami bizonyosan jót tesz az értékesítésnek, legalábbis Európában. Nekem ültetve jobban bejönne. Jó lehetne Dakar versenyautó alapnak is, ott futnak jelenleg ilyen kupés formájú buggy-k.

Hivatalosan az új modell is a Hyundai ’Art of Steel’ (az acél művészete) néven futó tervezési irányt követi, amely „az acélgyártásban testet öltő nyers feszültséget és tisztaságot emeli át a formatervezésbe”. Ennek jellemzői a kevés, de hangsúlyos komponens, az erős és precíz hatás, az acéllemezek természetes ívét mutatva.

Az orra az Ioniq 6-oshoz hasonlóan alacsonyan fut, amely a tetőív hátsó részével együtt remek alaktényezőt (Cd=0,263) eredményez, amely segít a nagyobb hatótáv elérésében. Ugyanakkor ez az orrforma kizárta az első csomagtartó kialakítását.

Különösen érdekes az első lámpák rajzolata, amely nagyon hasonlít a Hyundai prémium márkája, a Genesis által használt elemekre. Elöl és hátul is visszatér a Hyundai több modellen használt pixelvilágítása, valamint a márkánál szintén általános négy „pötty”, amely morzéul a H-betűt jelenti.

Egyértelműen a sportautókat idéző kupés tetőív teszi különlegessé az Ioniq 3-ast, amely látványos farokspoilert is villant. Az Aero Hatch (kb. áramvonalas ferdehátú) névre keresztelt forma az első és hátsó utasok fölött még egyenesen fut, majd lefelé fordulva egybeolvad a hátsó légterelővel. Élőben, ha lehet, még nagyobbnak mutatkozik a szárny, mint a képeken, és nagyon klassz, hogy a széleken egy él viszi tovább a formát a kasztnira.

Bár majd készülnek hagyományos változatok is, a bemutatón a csúcsmodell, az N Line kivitel szerepelt. Ezen sportos orrspoiler, hangsúlyos sárvédőívek és küszöbök, diffúzor és 19 colos kerekek fokozzák a sportos hangulatot. 16 colos abroncsokkal nyilván nem ilyen vad, de a hatótávban az lesz a nyerő. A sarkokba tolt kerekek jót tesznek a stabilitásnak és az utastér tágasságának, a sík kilincsek pedig a kisebb légellenállásnak.

A hátsó szélvédő két részletből: egy döntött és egy függőleges elemből tevődik össze. Első pillantásra még nem volt meg ennek az oka, mivel a vezetőülésből az alsón már nem láttam ki a kalaptartó miatt. A piaci bevezetéskor a fehér alapszín mellett fekete, két szürke, kék, piros és a képeken látható matt piros fényezéssel készül majd az autó.

4155 mm hosszú az Ioniq 3, ezzel a i20 és Bayon közötti méretű, körülbelül Renault 4 / Opel Mokka nagyságú autó. Szélessége 1800 mm, magassága 1505, tengelytávolsága 2650 mm.

37 fotó

Belső

A nagy tengelytáv mellett az Aero Hatch kialakítás segít, hogy tágasabb lehessen az utastér, utóbbi főként a hátsó utasok számára kínál kedvezőbb fejteret. A 178 centis sofőrhöz beállított ülés mögött ugyanilyen magas utas bőven elfér, a térd előtt és a fej fölött is van elég hely. Mivel nincs kardánalagút, így hátul középen is kényelmesebb lehetne az utazás, de az ülés puklija, a tetőkárpit kialakítása itt csak alacsonyabbaknak kínál komfortos helyet.

A vezetőülés szabadidő-autósan magasan van, és nem is engedhető mélyre. Így könnyű beülni és várhatóan hosszabb úton is komfortos a pozíció, nem mellesleg a hátsó utas lábfejének is több hely marad. Kormánya sportos méretű, alul-felül lapított, és valódi gombokkal kezelhetők a funkciók.

Elöl az utastér ügyesen lavírozik a digitalizáció és a klasszikus ergonómia között. Természetesen nem hiányoznak a képernyők, de számos funkciónak megvan a hagyományos gombja, amelyeket kifejezetten ki is hangsúlyoztak a tervezők. Ezeket úgy kezelheti a sofőr, hogy nem kell lenéznie az útról.

Ez az első olyan európai Hyundai modell, amely megkapja az Android Automotive operációs rendszerre (AAOS) épülő Pleos Connect infotainment rendszert. A megoldás futhat az alapmodellekbe kerülő 12,9, vagy a jobban felszerelt változatok 14,6 colos kijelzőjén is. A bemutatón még csak egy demóautó szerepelt, amelyben a fedélzeti rendszer nem működött, így egyelőre nem tudjuk megerősíteni a Hyundai közlését, hogy: „ösztönösen kezelhető.” A telefontükrözést vezeték nélkül megoldja.

Légkondicionálója akár kétzónás, hifije akár Bose is lehet, felszereltségtől függően kínál fűthető és szellőztethető, vagy akár pihenőüléseket is, a hátsó utasok is kaphatnak ülésfűtést,ó. Az utastér színe lehet egyszerű fekete, bézs/fekete, kék, vagy a képeken is látható N Line, ahol a fekete alap mellé piros részletek társulnak.

Találunk különösen látványos megoldásokat belül, mint a szellőzők, az anyósülés előtti polc, vagy a bakelit lemezeket idéző hangszórórács az ajtókon. Az anyagminőség vegyes: felül jobb, de az ajtók műanyagján érezhető, hogy az Ioniq 3 az olcsóbb Hyundai modellek közé tartozik majd. A belső szövetek megalkotásakor az 1970-es évek olasz bútordivatját vették alapul, amelyekhez újrahasznosított és természetes alapanyagokat is felhasználtak.

Mivel az irányváltó karja a kormány mögé költözött, így a hagyományos helyen dupla polcot találunk, alul nyitott rekesszel, felül pohártartókkal és telefontöltő-hellyel. Hasonlóan a Dacia által kitalált, azóta a Renault-nál is megjelent YouClip szisztémához, kiegészítőtartó-rendszert vezet be a Hyundai is. Az utastérben és a csomagtartóban különböző helyeken, különféle eszközök, tablet-tartó, lámpa, helyezhetők el utólag. Olyannyira lehet ez későbbi bővítés, hogy a gyártó arra biztatja a felhasználókat, hogy a közreadott tervek alapján gyártsák le ők maguk 3D nyomtatóval a szükséges elemeket.

Már említettük, hogy nincs frunk az Ioniq 3-ban, de aligha fog bárki panaszkodni, hogy kicsi a csomagtartó, legalábbis a karosszéria méretéhez képest semmiképp. A csomagtartó padlója alatt ugyanis ott a Megaboxnak nevezett rekesz, amelyen azért eltátottuk a szánkat. Egy nagy utazóbőröndöt vettünk ki belőle, amelyet simán elnyelt. 119 literes a Megabox, míg a hagyományos csomagtartó 322 liternyi helyet ad, így összesen, 441 literes helyre lehet pakolni. (Hasonlót kínál a Ford Puma is, és vicces módon ott is megaboxnak hívják a rendszert – a szerk.)

Technika

Az Ioniq 3 a Hyundai Motor Group elektromos, globális moduláris platformjára (E-GMP) épül. Ez a platform kétféle elektromos architektúrával létezik, 800 V-osként használja az Ioniq 5 és 6, 400V-os konfigurációban a konszern más modelljeinél szerepelt, így a KIA EV2-EV5 típusoknál.

Az Ioniq 3-ban egy villanymotorral hajtja az első kerekeket. A villanymotorból kétféle teljesítményű kerülhet az autóba, 99,5 kW (135 LE) vagy 107,8 kW (147 LE), a maximális nyomaték mindkét esetben 250 Nm.

Kétféle akkumulátorral készül, az erősebb motorhoz nettó 42,2 kWh kapacitású lítium-vas-foszfát kémiájú, a gyengébbhez 61 kWh-s nikkel-mangán-kobalt összeállítású társul. Ezzel az első konfiguráció 344 km-es hatótávot kínál a WLTP szabvány szerint mérve, a nagyobb akkumulátorral 496 km-t ígér a gyártó. Mindkét hatótáv kifejezetten attraktívnak hat, hiszen 12 kWh-s fogyasztást feltételez, ami mondjuk a valóságban lehet 14-15, ami szintén nagyon jó.

Nincs nagy különbség a két változata tömege között, az egyik 1550 kiló, a másik 1580.

Mindkét kivitel 170 km/órás végsebességre képes, de a kisebb akksi – erősebb motor kombó kicsit fürgébb, úgy 9 másodperc alatt éri el álló helyzetből a 100 km/órát, ugyanezt a mutatványt 9,6 másodperc alatt tudja le a gyengébb modell.

Alapesetben váltóáramról 11 kW-tal tölthető a modell, de elérhető hozzá 22 kW-os töltés is. Egyenáramú töltőről a kisebb akksi 119, a nagyobb 110 kW-tal tölthető. Mindkét esetben 29 perc alatt megvan a 10-ről 80 százalékra való töltés, ami úgy lehetséges, hogy a bár a kisebbnél nagyobb a töltési csúcs, a nagyobb akksi bírja hosszabban a nagy töltőáramot.

Az Ioniq 3 a Hyundai legújabb generációs SmartSense vezetőtámogató rendszereit kapja, köztük az autópálya asszisztens 2 (HDA2), a távirányításos, automatikus beparkoló rendszer (RSPA), a nyomvonal-memóriás tolatósegéd, a 360 fokos parkoló kamera és a holttérfigyelő monitor, valamint az alapfelszereltség részeként kínált hét légzsák.

Költségek

A Hyundai közlése szerint az Ioniq 3 célja, hogy megfizethetőbbé és elérhetőbbé tegye az elektromos mobilitást. Európában tervezeték és Törökországban készül majd. Várhatóan 2026 második felében kezdődik meg a Hyundai Ioniq 3 gyártása, így az áráról még korai lenne beszélni. Spekulálni azonban tudunk, az Inster jelenleg 10-12 millió közötti áron kapható, az elektromos Konát pedig 14,6-10 millió között kínálják. Így valószínűleg jelenleg 12 millió környékén indulhatna a modell árlistája és 15 millió környékén tanyáznának a legdrágább kivitelek. Ezt az ársávot üzenik a konkurensek is.

Hyundai Ioniq 3 vetélytársai – Listaár, forint KIA EV2 Air (147 LE, 42,2 kWh, 308 km) 11 999 000 Opel Mokka Electric (156 LE, 54 kWh, 403 km) 15 440 000 Renault 4 E-Tech Evolution (120 LE, 42 kWh, 308 km) 11 999 000 DS3 E-tense Pallas (156 LE. 54 kWh, 408 km) 16 999 000 Cupra Raval (115 LE, 38,5 kWh, 300 km) 11 950 000

Szavazás