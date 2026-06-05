Nem borzolták sokáig a kedélyeinket, rövid bemutató és eligazítás után viszonylag hamar autóba pattantunk. Vagy valami olyasmi.

A beszállás nem olyan látványos, mint a Revueltónál, hiszen az ajtók oldalra és nem előre felfelé nyílnak. Az viszont azonos, hogy itt is nagyon mélyre kell leülni és becsusszani. Persze a 10-20 évvel ezelőtti sportautókhoz képest fényévekkel könnyebb, de most is nagyon más élmény, mint egy hagyományos autó esetében.

Gyakorlatilag a földön ülünk. Ez egy versenypályán nem tűnik fel elsőre, hiszen hiányoznak a forgalom hagyományos résztvevői, illetve csak 5-7 másik Temerario vesz körbe. De akkor már igen, amikor odajön az egyik szervező és combjával van egy magasságban a fejem, majd leguggol, amikor mondani akar valamit.

Az ülés nem kényelmetlen, nem érzem túlzottan szűknek, de jól fog. 178 centis magasságommal bőségesen van állítási tartomány, hogy megtaláljam az ideális üléspozíciót. A kormány is tág határok között állítható, a lábtér sem szűk.

Gyermeki játékossággal vetem rá magam az indításra: biztosítófedél fel, indítógomb lenyom. De nem történik semmi. Vagyis dehogynem, csak nem olyasmi, amire számítok.

Hibrid módban ugyanis az elektromos rendszerek kelnek életre és villanyhajtással kezdődhet a gurulás. Csend és béke.

Gyorsan átkapcsolom a kormány csodaszép kis tekerőjével a menetmódot Corsába, máris berobban az életünkbe a V8-as hangja.

A Temerarióban összesen több mint egy tucat kombinációban használhatjuk a vezetési és hajtási módokat: elsőként is ott az 5 fő vezetési mód (Città, Strada, Sport, Corsa, Corsa ESC Off) és a 3 hibrid hajtási mód (Recharge, Hybrid, Performance), és ott van még a 3 fokozatú Drift Mode és a rajtautomatika is.

Ellentétben más hasonló programokkal, itt nem felvezető autót kellett követni, hanem minden pályán lévő autóban ült egy instruktor a jobb oldalon. Az enyém Huracannal versenyzett az olasz bajnokságban. Átbeszélő került a sisakokba, ami szükséges is, hiszen olyan hangosan üvölt a motor, hogy nem nagyon hallanám a tanácsokat.

Ez nem véletlen, mert a Lamborghini mérnökei kifejezetten dolgoztak azon, hogy a hanghatás kiemelkedő legyen. Alacsony fordulaton a komfort az elsődleges, de ha pörgetjük a motor, kinyit a kipufogószelep és megjön a sikítás. Ezen felül egy kiegészítő hanggenerátor hullámokat bocsát az utastérbe, a különböző vezetési módokban elérőt. Lehengerlő, ahogy sikít a motor 9000-es fordulatszám környékén.

Ezen felül a V8 finom rezgéseit magas fordulatszámon hangsúlyosabbá teszik, a vázszerkezetre vezetve eljuttatják az utastérbe. A motor fordulatszámának emelkedésével az ülés rezgései is fokozódnak, ezzel is emelve a vezetési élményt.

Nem éles verseny, de tiszteletben tartottam a boxutcai kivezető vonalat. Utána viszont azonnal áthúzódtam legalább a pálya közepéig és indult a móka. Odacsaptunk. Gyorsan megvolt az összhang, hamar felépült a tempó a pályán. Nemcsak az instruktorral, de az autóval is könnyen összebarátkoztunk. Elképesztő az autó gázreakciója, teljesítménygörbéje és nyomatékvezérlése. Minden helyzetben ott az erő, azonnal, semmi késedelem. Nem robbanásszerű, de mindig több, mint amire szükséged lehet. És tényleg megvan benne az a természetesség, mint a szívómotorokban, azzal a különbséggel, hogy nagyon erős alapról indulunk.

Ha kanyarkijáraton agresszív vagy megindul a hátulja, mókás, kezelhető, de időt veszítesz. Ha finoman kezdesz, gyorsabb vagy. És annyira jól adagolható a gáz, hogy csak akarnod kell, hogy jó legyen. Tud automataként is működni, de én kézi váltással megyek, felfelé gyors, szinte észrevétlen a kapcsolás, visszafelé viszont rárúg a rendszerre.

A fékje elementáris. A szervezők helyeztek ki Brake (Fék) feliratú táblákat, ahol javasolt lenne fékezni, de ott lassítva visszább kellett vennem a fékerőt, mert túllassultunk. Egy idő után mélyebbre engedtük a járgányt. Ekkor viszont már fékeztem, ami a csövön kifér, ilyenkor a terhelésváltás miatt elkönnyül a hátulja. A 13-as kanyarban le is maradtam a bekormányozásról, az eredmény pedig, ahogy az instruktor megfogalmazta: nice drift. Három kör után olyan természetességgel lehetett keresztben autózni vele, mintha régi cimboránk lennénk az autóval.

Hihetetlen, de ez az autó olyan könnyednek érződik, mintha csak 1,1-1,2 tonna lenne. Amikor picit túltolom a kifelé dőlő kettes kanyarban és lecsúszik az orra az ívről, apró finomításokkal, szinte simítva lehet visszatenni, annyira nagy a gumik tapadása, és olyan lazán és könnyedén követi a kijelöl ívet. Nincs küzdelem, csak döbbenetes kanyarsebesség.

A Temerario egyik legérdekesebb tulajdonsága, hogy papíron sokkal radikálisabbnak tűnik annál, mint amennyire vezetés közben érződik. A 920 lóerős rendszerteljesítmény első hallásra szinte felfoghatatlan szám, ám a Lamborghini Dinamica Veicolo 2.0 rendszer ügyesen osztja el a hajtóerőt az első kerekek között, így a Temerario szűkebb kanyarokban agilisabbnak, gyors íveken pedig stabilabbnak érződik.

260 a célegyenesben? Ebben az autóban ez csak egy szám. Eléri és meg is állsz, ötödik és tizedik vagy huszadik körön is.