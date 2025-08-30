Szinte egy garzonlakás alapterületét adja a belül is világos és derűs Hyundai Ioniq 9. A kiválóan variálható autóban az első utasülés egy gombnyomással elfektethető pihenőállásba és ugyanitt, a belső oldalán lévő kapcsolókkal mozgatható hátulról is. A második és a harmadik sor üléseit a csomagtérben lévő kapcsolókkal egy mozdulattal elfektethetjük vagy visszaállíthatjuk és a fejtámlák lehajtását is megoldja az autó.

Az utastér 2-3-2 vagy 2-2-2 elrendezésű lehet, ebben az esetben középen a harmadik sorral szembefordítható ülések vannak. A középső ülések 90 fokban kifelé is fordíthatók a gyermekülés egyszerűbb rögzítéséhez.

A tesztelt modell viszont extraként két pihenőfotellé alakítható és elektromosan mozgatható ülést kapott, emiatt az ülései nem forgathatók. Pihenőállásban az ülésekhez lábtámaszt hajtanak ki a villanymotorok és erősen megdöntik a támlát az ellazuláshoz. A háttámla dőlésszöge középen és hátul is állítható.

Hosszirányban állíthatók a középső ülések, előrébb kell húzni őket a hátsó pozícióból, hogy leghátul felnőttek ülhessenek. A bejutás megkönnyítésére az ülés 33 centinyit előrecsúszik és visszatalál az eredeti pozíciójába.

Közös házban áll össze ívelt kijelzővé a 12,3 hüvelykes óracsoport és a szintén 12,3” képátlójú középső érintőképernyő.

A nagyon jól átgondolt kezelési koncepcióval nem sokszor kényszerülünk a képernyővel elvonni a figyelmet a vezetéstől, mert sok a valódi gomb és kapcsoló, de ami a menüben van, az gyorsan elérhető az értelmesen felépített struktúrával. A klímavezérlés egyértelmű, a hangerő és a hőmérséklet is forgókapcsolóval állítható.

Ellentétben az átlagos műanyagokkal és az olcsónak ható kilinccsel, a tetőkárpit és a napellenzők borítása igazán nemes anyagból készült, az alapáron járó Calligraphy-csomag részeként szarvasbőr. Az utas előtti alumínium díszbetét és a Calligraphy felirat elegáns.

Elöl, középen és leghátul is van 2-2 USB-C-töltő, a Kiák módjára az első ülések belső oldalán találjuk a csatlakozókat a középen ülők kütyüinek. Megfelelő vezetékkel mind a hat töltőpont 100 wattal képes tölteni az okoseszközöket, amihez egy hűtött vezeték nélküli töltőtálca csatlakozik elöl. Ha hiányzik az erős töltést támogató kábel, a rendszer 60 illetve 27 wattra mérsékli a töltést.

Higiéniai szempontból zseniális, hogy a műszerfali rakodóhely alsó részében lévő fényforrás ibolyán túli sugaraival fertőtleníthetők az üregbe helyezett tárgyak. A töltőtálca a Universal Island néven futó ládikó elejében van, a mély rakodóhely hosszirányban 19 centinyit állítható a tetejébe integrált kartámasszal együtt.

A láda hátuljából 12,6 literes fiók húzható ki hátrafelé, a kartámasz alatt 5,6 liternyi térbe rámolhatunk. A tárolóhely fedele a két zsanérnak köszönhetően elölről és hátulról is nyitható.

Gigantikus csomagtérrel gazdálkodhatunk, két üléssorral 1323 literes a csomagtartó, a pótülések használatakor 338 literes. Ez valamivel több, mint az EX90-es Volvo 324 vagy a Kia EV9 312 litere. A hátsó üléseket lehajtva a vezetett hatülésesben 2494, a hétszemélyesben autóban 2419 liter a maximum.

Konnektor is van a csomagtérben a 12 voltos csatlakozón kívül, az autó átgondoltságát igazolja a padló alatti hely a harmadik üléssor használatához kivett kalaptartónak.

Az orrban is van csomagtartó, a hátsókerék-hajtású modellé 88, a vezetett összkerekesé 52 literes, ez is bőven elég a töltőkábeleknek. Az egész autóra jellemző intelligens tervezés egyik eleme, hogy a frunknak nincs külön fedele, nem kell szerencsétlenkedni vele, de rázáródó motorházfedél tisztán tartja az üreget, nem megy tele porral. Nagy piros pont jár az innen cserélhető pollenszűrőért is.