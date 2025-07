Az Audi S6 e-tron már a boszorkányos kategória, a túl tömény, túl sűrű tudás, amit talán nem is akarunk befogadni a mindennapokban. Mert egy 500 lóerős sportautó, a maga jól balanszírozott egyensúlyával értelmezhető céllal készült.

Ez viszont egy öt méteres masztodon, kisteherautókat megszégyenítő zsíros testtel, 2 434 kilogramm tényleges menetkész tömeggel. Igen, majd 2,5 tonna a gép, tehát a hajnali nyálkás idő, egy gyenge nyári eső elég, és komolyabb gázadásra minden kanyarszéli árok felé úgy gravitál, mintha egy fekete lyuk szívná be. Persze ilyen esetben egyből odaáll minden elektromos házmester, és teszik a dolgukat.

Mi csak némi botlást, és sárgán villogó ikont észlelünk, ami mutatja, hogy ilyen tömeggel ekkora erő már nem móka és kacagás. Száraz úton, üzemmeleg gumikkal azért könnyfakasztóan lehengerlő a technika. Egyszerűen kínzóan stabil, és nyakrántóan gyors. Hozza amit egy prémium villanyautótól elvárunk, megemelkedett gyomorral vihognak az utasok, a katapult-effekt működik. Csakhogy ennek a varázsa gyorsan elillan, és akkor tényleg ott trónolunk 503 szinte teljesen felesleges lóerő tetején, miközben egy kisebb acélvárossal koptatjuk az aszfaltot.

Ilyenkor nehéz meglátni a villanyautók méregzöld mivoltát, hiszen ez a termék a fogyasztói lét ékköve, ami a teljesítményről, a luxusról szól, az újrahasznosított műanyag pedig csak szépségtapasz. Viszont almát az almával összehasonlítva ez most egy ilyen szegmens, a középkategória villanyóriásai mind ilyenek, és ebben a körben az Audi A6 Avant e-tron nem is áll rosszul, a BMW i5 M60 xDrive is 2425 kilogramm, kisebb 81,2 kWh-s akkumulátorral, A Mercedes-AMG EQE 53 pedig még nehezebb 2690 kilogramm.

Döbbenetes, de az Audinál is megoldották a feladatot, a 21 colos kerekekkel, alig látható oldalfalú peres gumikkal is lágyan, könnyedén suhan az autó, köszönhetően az adaptív légrugózásnak. Ezzel a karosszéria magassága is szabályozható: Auto és Comfort üzemmódban autópályás tempónál 20 millimétert süllyeszt a hasmagasságán a stabilitás érdekében, Dynamic módba kapcsolva pedig egy újabb 10 milliméterrel kerül közelebb az aszfalthoz, összesen 30 millimétert ültetve magán. Ha pedig egy meredekebb garázsfeljáró vagy fekvőrendőr okozna fejtörést, a menüből az „emelés” funkcióval visszatérhetünk a normál hasmagassághoz.

Bár az S6 elnevezés sportosságot sejtet, összességében inkább egy bitang erős, de kellemes utazó autót kapunk, ami a német autópálya belső sávjában is megállja helyét köszönhetően a 240 km/órás végsebességnek. A hangszigetelés természetes mesteri, csak a fontos hangok jutnak el hozzánk a külvilágból, alig van gördülési zaj, a szelet szinte teljesen kiiktatták, a kitűnő aerodinamika itt is tetten érhető.

Városban zseniális a légrugózás, az autó stabil, de mégis eltünteti a kátyúkat, ha pedig nagyobb fekvőrendőrt találunk, akkor emelhetjük a hasmagasságot. A magas padló és alacsony tető nem segíti a jó kilátást, hátra tényleg keveset látunk, és az A-oszlop környéke is igen vaskos, így a manőverezésben nagy segítség a kamerarendszer.

Válthatunk a nézetek között, mind a négy oldalt követhetjük, és a rendszer írja a távolságot, ha nagyon közel érünk, tehát uralhatjuk a helyzetet. Igaz hasonló működésű és minőségű rendszert már a BYD Atto2 is fel tud mutatni.

A zsúfolt forgalomban jön ki az elektromos 503 lóerő előnye. Mivel nem egy nyolchengeres „kazán” termeli az erőt, így nem jelent állandó támadásra kész vadállatot, nem égetjük meg a kuplungot egy emelkedőn parkoláskor, nem zabál a dugóban araszolva. Csendes és füstmentes, viszont ha gyorsítani akarunk akkor azonnal megvillantja tudását.

Van azonban egy olyan extra, amit semmiképp sem ajánlok. Ez a digitális tükör, ami gyakorlatilag minden téren rosszabbul teljesít a hagyományos megoldásnál. Működése sem volt stabil a tesztautóban, de a megjelenített kép minősége sem ütötte meg a mércét, az ajtón történő elhelyezés pedig egyértelmű baklövés. Így oldalról látjuk azt ami mögöttünk történik, és ez rendkívül zavaró.

A holttereket pedig nem tudjuk apró fejmozdulattal megnézni, mivel (kamera lévén) a vetített kép nem változik attól függően, honnan nézzük a képernyőt. Szerencsére ez feláras opció, alapbeállításként hagyományos tükör jár, ami tökéletesen megfelel a célnak. Bármilyen aerodinamikai előnye is van ennek a rendszernek, a mindennapos használati érték feladását nem éri meg.

A városból kiérve derül ki, hogy ennél tényleg nem kell több: pokolian megy az Audi S6, mindössze 3,9 másodperc a százas sprint, de hamar kiderül, hogy a Sport helyett inkább a Comfort beállítás áll neki jól a menetdinamikai menüben. Egyszerűen a lágy suhanás, a bármikor, csettintésre elérhető magas tempó illik hozzá, nem a kemény, rázós beállítás, és a kanyarvadászat. Mert ilyenkor mindig betüremkedik az összhatásba a tetemes tömeg, a fogyasztás pedig még a hatalmas akkupakkal is rémisztő magasságokba szökik.

Autópályán van igazán elemében ez a típus, minden zavaró elemet profin tart távol az utasoktól, a futómű brillírozik, a hangrendszer tökéletes élményt nyújt, ha pedig fáradna a sofőr, akkor az igazán gazdag vezetéssegítő csomag vesz le a válláról némi terhet. Az adaptív tempomat és a sávtartó kettőse aktívan, és magabiztosan tartja úton az autót, természetesnek hatnak a fékezések és a gyorsítások, nincsenek hirtelen korrekciók.

Villanyautóként a hatótáv is utazó autókat idéz a gyáriak ígérete szerint. Ez pedig tényleg így van, ha a villanymotoros konkurenciát nézzük. a gyári ígéret 647 maximális megtehető kilométer ezzel a kivitellel, az Audinál 17.4–15.7 kWh/100 km átlagfogyasztással számoltak. A valós átlag nyári időben inkább 20-21 kWh/100 km, komolyabban hajtva, autópályán pedig inkább a 24-26 kWh/100 km a reális. Így a mindennapokban, főleg autópályás használat mellett 400-450 megtehető kilométerrel számolhatunk, de óvatos lábbal könnyen elérhető az 500 kilométer is.

Viszont a jármű rendkívüli töltési sebessége kompenzálja ezt. Igazi csodafegyvere a töltés, amit a sűrűbb nyugati villámtöltők világában már ki is tudunk használni. A 20 perc körüli töltési idő nem kamu, ha az oszlop tudja, akkor az Audi képes ennyi idő alatt nagyjából tíz százalékról 80 százalékra tölteni a komoly kapacitású telepet, másképp számolva az Audi 22,4-25,2 km/perc sebességgel képes hatótávot felvenni. Önsorsrontó az a sofőr, aki 400 kilométer után nem akar egy ilyen 20 perces pihenőt beiktatni.