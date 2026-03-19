Barcelonától 60 kilométerre található a Parcmotor Castellolí versenypálya, ahol zárt kapuk mögött nyüstölhettük a Hyundai elektromos sportszedánját. Annak azért örültem, hogy nem a bokszutcában ültem először a volán mögé, az odaúton kaptunk némi kóstolót az autó hétköznapi oldalából.

Az itteni tapasztalatok meggyőzőek voltak, még úgy is, hogy maga az út nem volt különleges, örültünk, amikor végre 80-nal tudtunk menni a délelőtti tumultusban. Hosszú autó létére a belvárosi szűk fordulókban is könnyen fordult, ez a mindennapi használhatóságot illetően mindenképp pozitívum volt. Azt már kevésbé szerettük, hogy a generált motorhang valamilyen formában mindig zúgott-búgott – biztos ezt is ki lehetett volna teljesen iktatni valahol, de ez inkább részletkérdés volt a pályára menet. Ezt leszámítva csendes, nyugtató élmény volt az Ioniq 6 N-nel haladni, csak a kikapcsolt rádiónál lehetett nagyon enyhe szélzajt észrevenni a szélvédő felső részénél 110-es tempónál.

Mire megérkeztünk, végigpróbálgattuk a kormány különleges gombjait, a módválasztót, az N-es spéci előbeállításokat. Éreztük a Boost extra 41 lóerős löketét, láttuk, hogyan bővül ki a digitális műszeregység fordulatszámmérővel, melyekhez megjött a tíz hangszórón (ebből kettő az autón kívül kapott helyet) a Hyundai raliautójának hangjából kevert digitális motorzaj. A mérnökök remek munkát végeztek, mert szinte valódinak tűnik az egész: a felpörgés hangja a visszadurrogással együtt tökéletesen párhuzamban van a haladás dinamikájával.

Ehhez bejön pluszban az N e-Shift, mely egy szűk áttételezésű nyolcfokozatú váltót szimulál, miközben amúgy csak egyfokozatú a hajtáslánc. Ugyanazokkal a kormány mögötti pillangófülekről kapcsolható ez Sport és N módokban, mint amivel normál üzemben a rekuperációt állíthatjuk. Az elsőre jópofa, mókás gegnek gondolt megoldás adja azonban az egész sava-borsát, ugyanis számít, mikor vált a sofőr. Hiába van ugyanis alattunk 650 lóerő, a rendszer leszabályoz és bedadog, ha kézi üzemmódban későn jön a kapcsolás, de ha korán váltasz, a túlságosan visszaeső fordulat miatt nem fog húzni a kocsi. A jókor érkező váltás az ülésbe lök, visszarúg, ahogy azt egy sportkocsiban is megtapasztalhatja az ember.

Élvezetes dolog, az fix, bár a visszaváltásoknál számomra kellett egy kis idő, hogy ráérezzek az időzítésre. Pusztán a hang megtévesztő lehet, jóval hamarabb esik a hangmagasság, mint amennyit a fordulatszámmérő jelez, ilyenkor nem is engedi a visszaváltást. Eleinte figyelni kell a műszeregységen is, hogy meglegyen, mi az a hangmagasság, amikor nem ütközünk váltási korlátokba.

Összesen nyolc kört tettünk meg a 4146 méter hosszú, szintkülönbségeket is tartalmazó technikás aszfaltcsíkon. Két bemelegítő kör után öt gyorskör következett, először még automataváltós üzemmódban, majd teljesen a sofőrre bízott váltogatással, a legvégén egy hűtőkörrel.

A kanyarok, féktávok megismerése után tettük egyre feljebb és feljebb a szintet, körről körre fokozva az adrenalint. Nem mentünk el teljesen a végletekig, az egyenesekben és a féktávokban maradt még tartalék, inkább korábban lassított a felvezető Ioniq 5 N. A sebességérzet azonban megtévesztő volt: amit sima gurulgatásnak éreztünk, arról utólag, a fedélzeti kamerás felvételek visszanézése után derült ki, hogy legalább 170-es, de inkább 190-200-as tempó volt. Nagyon gyorsan ugrottunk erre a sebességre, és üzembiztosan, kiszámíthatóan lehetett lassítani is a tömeget a féktávokon.

Jól reagált az inputokra az Ioniq 6 N a kanyarokban. Mindenképp kezesebbnek, direktebbnek nevezhető, mint egy hagyományos villanyautó. Egy picit több visszajelzés feltenné a pontot az i-re, de így sem lehet sok okunk panaszra. A közel 2,2 tonna azonban érezteti a hatását: hiába a spéci, 275 mm széles Pirellik meg a nagy hátsó szárny, középgyors kanyaroktól felfelé érezhető az alulkormányzottság. Nettó köridő szempontjából ezek nem jó hírek, viszont az jó, hogy pontosan érezhetjük, hogy meddig nyújtózkodhatunk, és ha besokallunk egy versenypályán, akkor is van idő korrigálni, menteni a helyzetet, mielőtt még a bukótér jönne.

A nyújtózkodási határ így is kellően messze van, bőven eléri a szórakoztatási ingerküszöböt a Hyundai által nyújtott maximális élmény. Kezelhetőségének és erejének a motorhangokkal párosuló visszarúgós váltószimuláció adja meg az igazi ízét, de aki nem akar gangolni, az sem fog panaszkodni. Ilyen üzemben persze zabálja az áramot a kocsi, öt gyors és majdnem három középgyors kör után 80 kWh/100 km-t jelzett a műszeregység.

Izgatottan vártuk a drift szesönt a versenypályás körözés után, ahol rövid ismertető után kaptuk meg a rajtjelet. Itt lényegében javasolt előbeállításokkal mentünk, a szakasz rövidsége és a kijelölt pálya szűk mérete miatt inkább a nyomatékelosztással való játékot próbálgathattuk.

Kezelhetőségi szempontból a 10-90-es elosztás számomra jobban feküdt, mint amikor minden kakaót a hátsó tengelyre küldtem. Igazán szuperül ekkor sem sikerült az íveket rajzolni, ugyanis a pedálérzet hiányzott: vagy túl sok, vagy túl kevés áramot adagoltam, ez az átbillenés pedig annyira szűk zónában volt, mintha egy ki-be kapcsológombbal kellett volna játszanom. Joon Park, az N-részleg alelnöke azért megmutatta, hogy lehet kontrolláltan pörögni-forogni a kocsival – tény, hogy aztán ezt a bal hátsó Pirelli futófelület-leválással „köszönte meg”:

A versenypálya után a katalán dombok között krúzoltunk még az utazóautónak is remek Ioniq 6 N-nel. A „túl sima” spanyol aszfalt miatt a fekvőrendőrök jelentették a legnagyobb szintbeli eltéréseket az utakon. Ezeket nem kezelte finoman a futómű pedig a komfortos előbeállításokat biztosító normál módban vettük be őket. Emiatt lehet a magyar vásárlókban egy kicsi félelem, mielőtt a hazai utakra gurulnak a sportszedánnal, de ez egy olyan probléma, mely gyakorlatilag most már minden autón kifog.

Az autópályás szakaszok ugyan alulreprezentáltak voltak, de a nap végére picit nehezebb lábbal 17 kWh/100 km körüli energiafogyasztást jelzett a műszeregység – alacsonyabbat, mint a 18,7-es WLTP-érték.