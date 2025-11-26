El tudjuk képzelni, mennyire nem lehet könnyű olyan autót mutatni a Porsche-főnököknek, ami nem Porsche, mégis képesek elismeréssel beszélni róla. A szinte lehetetlennek tűnő eseményre nemrég azonban sor került, de magunktól biztosan nem találtuk volna ki, melyik gyártó melyik modellje volt az, mely lenyűgözte őket.

Frank Moser, a 718-as és a 911-es szériáért felelős alelnök, valamint Andreas Preuninger, a GT-részleg főnöke ugyanis nem más autót magasztalt, mint a

Hyundai Ioniq 5 N-t.

Tény, hogy a dél-koreaiak 650 lóerős, 740 Nm nyomatékú eszelős villanyautójával a Vezess is jól szórakozott, de az több, mint beszédes, amikor a stuttgarti fejesek olyan szavakat használnak, mint “szemfelnyitó élmény”. Moser azt is elárulta az ausztrál Drive magazinnak, hogy sokat tanultak az Ioniq 5 N-ből, és mélyebben is beleásták magukat a technikába.

Az álló helyzetből 3,4 másodperc alatt 100 km/órára gyorsuló, 260 km/óráig meg sem álló autó egyik nagy trükkje (a motorhang-imitálás mellett), hogy virtuális nyolcfokozatú váltót tud imitálni villanyautóként. Speciális versenypályára szánt szoftverrel, vagy önzáró difivel driftelve is lehet vele szórakozni. Ezek a tulajdonságok azok, melyekre a Porsche-fejesek most azt mondják, hogy “így kell csinálni, ez az út”, és minden bizonnyal ezek határozhatják meg a 2027-ben érkező elektromos 718 fejlesztését is.