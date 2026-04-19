A 2021-ben létrejött óriáscég, a Stellantis olvasztótégelyébe kerülő márkák most kezdik igazán megmutatni mit tudnak kihozni a közös műszaki alapokból. Lehet fanyalogni a mindenhol felbukkanó Peugeot kulcsokon, egyenkapcsolókon, de ezek a megoldások adnak teret máshol a kreativitásnak. Így az STLA Medium platformra épülő típus hiába közeli rokona a Peugeot 3008-nak, testvére az Opel Grandland, stílusa mégis markánsan eltér.

Ez pedig jó hír, mert végre vannak érdekesebb, színesebb stílussal, némi karakterrel rendelkező autók is abban a mezőnyben, ahol biztosra kell menni.

Az új harmadik generációs Compass szögletes, mokány gép lett, erőteljes megjelenéssel, terepjárós de mégis dinamikus arányokkal. Nagyot nőtt elődjéhez mérve, a teljes hossz meghaladja a 4,55 métert (eddig nem egészen 4,4), a hátsó lábtér 55 mm-rel nőtt.

Emellett a túlnyúlások kicsik, a hasmagasság tisztes 20 centiméter, és a terepszögei is jók, ha valaki földútra merészkedne: 20 / 15 / 26 fokos értéket mutattak a gyári adatok. Emellett akár egy kisebb vízátfolyás sem probléma, mert a gázlómélység értékét is megadták, 470 milliméternyi vízben még vígan halad a Compass.

Merészen szögletes vonalain feltűnnek a Jeep örökség kötelező elemei, van hét részre osztott hűtőrács, ami már dizájnelem, LED-lámpák tűnnek fel rajta, és a levegő nem itt kerül a hajtáslánchoz, hanem az alsó aktívan zárható lamellákon keresztül.

Feltűnik az X motívum, valamint rengeteg helyen ott vannak az utalások a terepjárós múltra, ott a Willys Jeep sziluettje, ami emlékeztet a kalandkereső autózásra: ezért lehet még szeretni egy modern Jeep típust, megmosolyogtat, érzelmeket kelt, főleg azok körében, akik szimpatizálnak a terepjárók világával, de nem akarnak brutális 4×4-es géppel járni a mindennapokon.

Igaz, később lesz egy potensebb verzió terepcsomaggal, egy centiméterrel emelt futóművel, bütykösebb terepabroncsokkal, off-road lökhárítókkal, hátsó vonószemmel, a beltérben strapabíró anyagokkal.

A harsány hawaii zöld az alapszín, ezzel együtt hat színárnyalatban választható a Compass, a többi szín felára egységesen 450 ezer forint, amihez ha fekete tetőt kérünk akkor 750 ezer forinttal növekedik az ár, kerékből 18-19-20 colos méretek érhetők el, tehát az egész sportostól, a ballonosabb terepes verzióig vannak opciók.