A kompakt méretű szabadidő-autókból az elmúlt években kikopott a szabadidő. Lassan mind egy furcsán magas, de mégis erőltetetten sportos karaktert vett fel, elvétve találni olyat, amiben még dolgoznak a régi terepjárós gének. Szerencsére a Jeep nem hagyta el a gyökereit, és a tömegekre szabott, új, harmadik generációs Compass tervezésénél is hagytak némi teret a valódi terepjárós jellemzőknek.
A legújabb 2025-ben bemutatott modell, az anyagcégük, a Stellantis csoport (amelyben a Peugeot, Opel, Fiat is szerepel) építőkészletéből összeválogatott, saját szájíz szerint átfazonírozott típust már próbáltuk a nemzetközi bemutatón, de most hazai utakon is kipróbáltuk mit tud, első körben a vásárlók számára leginkább érdekes, elérhető hibrid hajtással.
A Compass már régen velünk van
A márka történetében úttörőnek számító, kifejezetten a városi dzsungelbe szánt kompakt crossoverként 2006-ban rántották le a leplet a Jeep Compass legelső szériájáról. Az amerikai gyártó határozott küldetése volt, hogy egy teljesen friss célközönséget csábítson a szalonokba: azokat a sofőröket, akik a klasszikus személyautók egyszerűségét várták el, de mindezt egy robusztus szabadidő-autó magabiztos gúnyájába csomagolva.
A Jeep hagyományosan igyekszik a felfedezéshez, kalandhoz, terepezéshez kapcsolódni, így aztán a modell neve is, az iránytű is nagyon találó, azt sugallva, hogy ez az autó „utat mutat” – akár városban, akár terepen.
A modell arculata 2011-ben esett át egy markáns ráncfelvarráson, melynek köszönhetően a külső dizájn már egyértelműen az ikonikus nagytestvér, a Grand Cherokee vonásaira rímelt. A valódi generációváltás 2016-ban érkezett el: a színre lépő második felvonás már jóval korszerűbb műszaki arzenállal, továbbcsiszolt aktív biztonsági rendszerekkel és komolyabb terepalkalmassággal büszkélkedhetett.
Ahogy teltek az évek, a motorkínálat és a technológia is folyamatosan gazdagodott – elég csak a hálózatról tölthető, 4xe névre keresztelt plug-in hibrid hajtás megjelenésére gondolni. Ezen az úton lépdel tovább a friss Compass, minden eddiginél több elektromos, vagy részben elektromos opcióval.
Külső
A 2021-ben létrejött óriáscég, a Stellantis olvasztótégelyébe kerülő márkák most kezdik igazán megmutatni mit tudnak kihozni a közös műszaki alapokból. Lehet fanyalogni a mindenhol felbukkanó Peugeot kulcsokon, egyenkapcsolókon, de ezek a megoldások adnak teret máshol a kreativitásnak. Így az STLA Medium platformra épülő típus hiába közeli rokona a Peugeot 3008-nak, testvére az Opel Grandland, stílusa mégis markánsan eltér.
Ez pedig jó hír, mert végre vannak érdekesebb, színesebb stílussal, némi karakterrel rendelkező autók is abban a mezőnyben, ahol biztosra kell menni.
Az új harmadik generációs Compass szögletes, mokány gép lett, erőteljes megjelenéssel, terepjárós de mégis dinamikus arányokkal. Nagyot nőtt elődjéhez mérve, a teljes hossz meghaladja a 4,55 métert (eddig nem egészen 4,4), a hátsó lábtér 55 mm-rel nőtt.
Emellett a túlnyúlások kicsik, a hasmagasság tisztes 20 centiméter, és a terepszögei is jók, ha valaki földútra merészkedne: 20 / 15 / 26 fokos értéket mutattak a gyári adatok. Emellett akár egy kisebb vízátfolyás sem probléma, mert a gázlómélység értékét is megadták, 470 milliméternyi vízben még vígan halad a Compass.
Merészen szögletes vonalain feltűnnek a Jeep örökség kötelező elemei, van hét részre osztott hűtőrács, ami már dizájnelem, LED-lámpák tűnnek fel rajta, és a levegő nem itt kerül a hajtáslánchoz, hanem az alsó aktívan zárható lamellákon keresztül.
Feltűnik az X motívum, valamint rengeteg helyen ott vannak az utalások a terepjárós múltra, ott a Willys Jeep sziluettje, ami emlékeztet a kalandkereső autózásra: ezért lehet még szeretni egy modern Jeep típust, megmosolyogtat, érzelmeket kelt, főleg azok körében, akik szimpatizálnak a terepjárók világával, de nem akarnak brutális 4×4-es géppel járni a mindennapokon.
Igaz, később lesz egy potensebb verzió terepcsomaggal, egy centiméterrel emelt futóművel, bütykösebb terepabroncsokkal, off-road lökhárítókkal, hátsó vonószemmel, a beltérben strapabíró anyagokkal.
A harsány hawaii zöld az alapszín, ezzel együtt hat színárnyalatban választható a Compass, a többi szín felára egységesen 450 ezer forint, amihez ha fekete tetőt kérünk akkor 750 ezer forinttal növekedik az ár, kerékből 18-19-20 colos méretek érhetők el, tehát az egész sportostól, a ballonosabb terepes verzióig vannak opciók.
Belső
Beülve a STLA Medium platform technológia megoldásai tűnnek fel elsőre: az árnyékoló mögött ülő 10 colos műszeregység, valamint a 16 colos szélesvásznú központi kijelző. Ez már egy kiforrott rendszer, ami tényleg hozza a mobilok hangulatát, mind kezelésben mind gyorsaságban. Zökkenőmentes a mobilos kapcsolat létrehozása, és a digitális felületre száműzött klímafunkciók is könnyen kezelhetők.
Szerencsére a fontos gombok, funkciók külön sort kaptak a kijelző alatt, ahol titkos funkció is rejtőzik: az autó ikont hosszan nyomva deaktiválható a sebességhatárokra figyelmeztető, gyakran tévedő kötelező funkció. Lassan a legtöbb gyártó csinál egy ilyen rövid utat a kikapcsoláshoz, nem véletlenül: az elvileg biztonságot szolgáló megoldás ugyanis a való életben inkább bosszantó, semmint segítő.
A praktikum terén sokat lépett előre a típus, az előd 14 liternyi tárolóját alaposan megfejelték, és immár 34 liternyi tér van a kabinban, tényleg jól használható helyeken szétszórva, a középkonzolban például egy 5,5 literes üreg került kialakításra, a könyöklőben pedig 8,8 liternyi űrt találunk.
Beülve nem kellett sokat mozgatni a vezetőülést, természetes a pozíció, jó a kilátás, a kormány kialakítása pedig konzervatívabb, mint egy Peugeot-Citroen modellben, bár alul-felül lapított és vaskos, de nem annyira radikálisan, mint a francia testvérek esetén.
A műszerfalon, főleg szemmagasság alatt visszaköszönnek az olcsóbb műanyagok, de valahol ezt el lehet ütni a terepjárós stílussal, elvégre ez egy túrabakancs, amit nem lehet selyemszalaggal dekorálni.
A hátsó lábtér plusz két centiméterrel nőtt, mondhatni hozza a kötelezőt a második sor, van pohártartós könyöklő és külön szellőzők hűtik le az itt utazókat. Ezt az üléssort 40:20:40 arányban dönthetjük és a méretnövekedésnek hála igen tisztességes csomagteret találunk hátul, 550 literes a duplafenekű tároló, ami hajtáslánctól függetlenül ennyi, a plug-in hibridnél sem csorbul a tér.
Technika
A Compass kínálatának origója a fronthajtású e-hybrid variáns, amelynek alapját egy 1,2 literes, háromhengeres turbómotor adja. Ezt egy hatfokozatú, duplakuplungos robotváltóval házasították össze, aminek a házába egy apró villanymotort is beintegráltak a mérnökök.
Az első kerekeket hajtó kombinált rendszerteljesítmény így 145 lóerő. A Jeep és az anyavállalat Stellantis marketinggépezete előszeretettel süti rá erre a hajtásláncra a “full hibrid” bélyeget. Ha azonban szigorúan szakmai szemmel nézzük, a mindössze 48 voltos elektromos hálózat, a szerény 0,4 kWh felhasználható kapacitású lítium-nikkel-mangán-kobalt (Li-NMC) akkumulátor és a pusztán 28 lóerős villanymotor éppen csak belépő a full hibridek világába.
Kétségtelenül izmosabb és kifinomultabb megoldás egy átlagos mild-hybrid (lágyhibrid) rendszernél, mivel képes nagyon rövid távon csak a villanymotorra támaszkodva haladni, és a teljesítményleadása is harmonikusabb, fogyasztása alacsonyabb mint elődjének.
Aki ennél komolyabb benzines-elektromos csomagra vágyik, annak ott a nagyobb testvér: a hálózatról tölthető, 1,6 literes belső égésű motorra épülő plug-in hibrid változat, amely masszív 225 lóerőt tesz le az aszfaltra.
A hibridekkel párhuzamosan, már idén év végén begurul a szalonokba a teljesen elektromos, fronthajtásos Compass is. Ez a verzió egy 74 kWh-s akkucsomagból meríti az energiát, ami egy 213 lóerős villanymotort táplál. Töltési fronton is hozza a kötelezőt: egyenáramról (DC) villámtöltve akár 160 kW-tal is képes szívni az elektronokat, míg a váltóáramú (AC) hálózatokon – feláras opcióként – a 22 kW-os töltési sebesség is adott.
Az igazi durranásra azonban jövő év elejéig kell várni. Ekkor debütál a 375 lóerős, tengelyenként egy-egy elektromotorral szerelt összkerékhajtású csúcsmodell. Ennél a változatnál a Jeep mérnökei nem bízták a véletlenre a dolgot: kifejezetten a márka kedvéért a hátsó tengelyre egy, a rokonmodellekben (legalábbis egyelőre) nem elérhető, speciális és jelentősen izmosabb (+49 kW) villanymotort építettek be. Mivel ezt egy 14:1 áttételű fordulatszám-csökkentő hajtóművel is megtoldották, a hátsó kerekekre érkező maximális forgatónyomaték egészen brutális, 3100 Nm is lehet.
Vezetés
A hazai próbán a magyar vásárlók számára legfontosabb hibridet vezettük Dobogókő környékén. A 145 lóerős rendszerteljesítményű hajtáslánc a Stellantis mindenese, a józan igásló, amit addig faragtak, hogy rengeteg autóban hozza az elvárható szintet. Itt sem csinál mást, a gyorsulás kereken tíz másodperc százig, a végsebesség 190 km/óra, ezek a számok, amivel egy európai átlagautós elégedett már 25 éve.
A Jeep indításához nem billenőkapcsolóval, hanem egy forgótárcsával lehet kiválasztani az irányt, manuális váltó ehhez a típushoz sincs, de mégis a középkonzolra rakták ezt a kezelőszervet. Mellette vörös kerettel találjuk az üzemmód kapcsolóját, amivel némileg befolyásolható az autó viselkedése.
De csak némileg, mert a Compass valahogy nem akar semmilyen markáns karaktert mutatni a vezetőnek. Csak el akarja juttatni a családot két pont között a térképen, egy tágas és kényelmes kabinban.
Így a kormányzás a lehető legkönnyebb, és abszolút steril, elvág minket a kerék környékén történő eseményektől. Az autó viselkedése is hasonló, hamar jelentkező alulkormányzottsággal találja szembe magát az, aki sportosabb stílussal vezet. Futóműve meglepően csontosan, mereven tart, lágyabbra számítottam, de lehetséges, hogy már az alapverziót is a komoly mázsákkal nehezebb villanyhajtás terhére hangolták, mert a mérleg nem hazudik. A belépő Compass 1667 kilogramm, az elektromos viszont 2198 kilóval nyomja az aszfaltot.
A motor-váltó páros csendben és a számok alapján sejthető teljesen átlagos, sőt néha visszafogottnak érződő dinamikával mozgatja az autót. A tompa reakciók, és a padlógázra jelentkező hezitáláson sokat javít, ha a Sport üzemmódot választjuk, ezzel sokat javul az autó reakciója a gázpedállal adott utasításokra.
Mégis érzésre, a volán mögött ülve hiányzik pár lóerő: jól jönne egy középső lépcsőfok a belépő motor felett, és a teljesen más hangulatot képviselő 225 lóerős konnektoros hibrid alatt a kínálatban.
A szűk egy órás vezetésen javarészt lekopott felfestésű országutakon haladtunk, így az amúgy fejlett második szintet képviselő vezetéssegítőt nem tudtuk érdemben próbára tenni. Ennek még kell pár támpont ahhoz, hogy pontosan kövesse az út íveit.
Az opciós head up display fejlett darab, szinte pótolja a műszerfalat, a navigáció is nagy méretben, jól leolvasható formában jelenik meg rajta.
Költségek
A Jeep Compass belépő ára elsőre magasnak tűnik, de a 13,99 millió forintért kínált Altitude korántsem egy kibelezett, fapados darab. Kulcs nélküli nyitással, indítással, vezeték néküli mobilkapcsolattal, a 16 colos képernyős fedélzeti rendszerrel érkezik, de talán a legfontosabb az adaptív tempomat, a sávközépen tartó automatikával karöltve, ami sokat segít a mindennapos dugókban.
Ez a szint mindhárom jelenlegi verziónál elérhető, a debütálással érkező első sorozatú First Edition kivitel viszont csak az elektromos, és nem plug-in hibridhez társítható (ennél (15,5 millió forint), ebben már benne vannak a LED-mátrix fényszórók, és a fűthető ülés, kormány, első szélvédő trió is. Így az elérhető legdrágább Compass az elektromos verzió a First Edition csomaggal, ami már 19,9 millió forint.
Közvetlen testvére és ellenlábasa az Opel Grandland is 14,09 millió forint listaáron, igaz itt azonnali kedvezményként leesik 1,5 millió forint az alap vételárból. Ha pedig az elektromos, jól felszerelt kiviteleket hasonlítjuk össze, akkor teljesen kiegyenlítődik a küzdelem, ugyanazzal a hajtással mindkét autó 19,99 millió forintért vihető haza.
|A hibrid Jeep Compass és vetélytársai – magas alapfelszereltségű
modellváltozatok, listaárak, forintban
|Jeep Compass 1.2 e-Hybrid First Edition (145 LE)
|15 490 000
|Opel Grandland GS Hybrid (145 LE)
|14 850 000
|Peugeot 3008 GT Hybrid (145 LE)
|14 500 000
|KGM Torres Hybrid Black Edition (204 LE)
|15 749 000
Értékelés
A Jeep vagány stílussal, egyedi látvánnyal, és vidám kikacsintásokkal, apró megoldásokkal fűszerezi meg a technikai platform alap receptjét. Viszont ami a lemezek mögött van, az ebben a kivitelben nehezen különíthető el a Stellantis-konszern által gyártott közeli testvérektől.
Vagyis üzen, és megemlékezik a múltról, de azért nem túl erősen, legalábbis ebben a verzióban, ilyen csomagolással nem. Viszont az ár versenyképes, a csomag jól ismert, így a hétköznapok tökéletes társa lehet az új Jeep Compass, azoknak, akik legalább ilyen szinten, ennyire mernek merészebbet választani, és nyitottak egy színesebb tálalású kompakt szabadidő-autóra.
|Mellette – Ellene
