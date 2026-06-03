Tudtad, hogy a Toyota Land Cruisernek van egy prémium testvérmodellje? Ez a Lexus LX: egy vérbeli luxusterepjáró, mely Amerikának készült. Egyik verziója sem olyan durva azonban, mint az, amelyet a Miami Armored és az Inkas vettek kezelésbe. A 700-as típusjelzésű példány ugyanúgy néz ki, mint bármelyik másik társa, valójában jelentős biztonsági fejlesztéseket rejt a lemezei alatt.

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A két vállalat nem mondható hagyományos tuningműhelynek, fő tevékenységük a páncélozás. Ketten együtt olyan erővel ruházták fel a hétszemélyes luxusterepjárót, hogy az már ellenáll a 7,62 mm-es lövedékeknek, például az AK-47-es golyóinak is. A jármű utasterét, vagyis az ajtókat, a tetőt, a padlót, az oszlopokat és a tűzfalat minősített ballisztikus acél borítja. Ez egy ellenálló védőkapszulát hoz létre, amely kiküszöböli a gyenge pontokat, minden szögből védve az utasokat a nagy erejű puskatűztől és a robbanásoktól. A teljes kapszulapáncélzat és alvázvédelem két darab DM51 kézigránát robbanásától is képes megvédeni az utasokat.

Mivel közvetlenül a jármű vázába integrálják az acéllemezeket, azok kompromisszumok nélküli biztonságot nyújtanak magas kockázatú helyzetekben. A karosszériaelemeinek megerősítése mellett a Miami Armored többrétegű golyóálló üvegeket is beépít az ablakkeretekbe. Ezeket úgy tervezték, hogy ellenálljanak a nagy kaliberű lövedékek közvetlen találatainak, és közben megőrizzék az optimális láthatóságot és átlátszóságot. A gyári görbületi specifikációknak megfelelő ballisztikus üvegek a Lexus LX minden oldalán megtalálhatók, beleértve a szélvédőt, az oldalsó ablakokat és a hátsó ablakot is.

Ilyen egy apokalipszistűrő luxusautó 6

Nem csak az utastér köré, hanem az üzemanyagtartályra és az akkumulátorra is páncéllemezeket szerelnek. Felismerték ugyanis, hogy nincs értelme páncélozott utascellának, ha néhány máshova irányzott puskalövés harcképtelenné teszi a Lexust. A jármű üzemanyagtartálya eleve precíziós lézerrel vágott acélból készül, úgy tervezték, hogy ellenálljon a lőszerek, a repeszek és a robbanási szilánkok behatolásának is. A megerősített burkolat minimalizálja az üzemanyag-szivárgás vagy -gyulladás kockázatát, jelentősen csökkentve a tűz vagy robbanás valószínűségét. Ez a rendszer biztosítja az üzemanyag-ellátás biztonságát, fenntartva az autó mozgásképességét nehéz körülmények között is.

Fontos változtatás még az integrált kihajtható ajtóval rendelkező páncélozott hátsó válaszfal, amely lehetővé teszi a védett hozzáférést az utastér és a csomagtartó között. Minden ajtót megerősített zsanérok tartanak, és a kerekeket is defektmentessé alakították. Tömör polikarbonát betétek erősítik a felnik szerkezetét, defekt esetén ezek biztosítják a jármű mozgásképességét. Korszerű defekttűrő rendszerének köszönhetően a Lexus LX-et a defekt után akár 50 km/órás sebességgel és akár 50 km-es távolságig is tovább lehet vezetni, így az utasoknak lehetősége marad a veszélyzóna elhagyására. A kerékegységbe észrevétlenül integrált defektvédelem folyamatos mobilitást biztosít nagy nyomás alatt vagy akár nehéz terepen is.

Ilyen egy apokalipszistűrő luxusautó 7

A külső karosszériapanelek közötti résekben egy ún. átfedő rendszer található, amely az Inkas szabadalma. Ennek lényege, hogy ballisztikus acélból készült túlnyúlásokkal erősítik meg az ajtók és a keretek találkozásánál található sérülékeny illesztéseket. Mivel az átfedő rendszer kiküszöböli a lövedékek potenciális bejutási pontjait, az ajtók szélei körül ugyanolyan biztonságot nyújt a karosszéria, mint a lemezeken.

Akinek ez még nem elég biztonságos, az kérhet az autóhoz többek között éjjellátó kamerát, GPS-es nyomkövetőt, szirénát, hangosbeszélő-rendszert, átbeszélőt, LED-es villogó fényeket elöl és hátul, megerősített lökhárítókat, oxigénszűrőt, hűtőrendszer-, motortér- és kipufogórendszer-védelmet, menekülésre kialakított speciális tetőnyílást és egyéb taktikai elemeket. Kívánságra nem csak a vezetőoldali, hanem a többi ablakot is leengedhetővé teszik, és a matt fekete részleteiről felismerhető Blackout csomaggal is ellátják a karosszériát. Hogy mindez mibe kerül, arról nem érhető el publikus információ.

Ilyen egy apokalipszistűrő luxusautó 8

Amihez nem nyúltak, az az erőforrás. Megtartották a 3,5 literes, dupla turbófeltöltős V6-ost és a köré épülő fejlett hibrid rendszert a tízfokozatú automata váltóval és az állandó összkerékhajtással, felezővel együtt. A páncélozás után az eredetileg is 2,8 tonna körüli tömegű alvázas terepjáró bőven nehezebb lesz három tonnánál, de a 457 lóerős teljesítmény és a 790 Nm-es nyomaték garantálja, hogy még így is dinamikusan tudjon mozogni.

Ilyen egy apokalipszistűrő luxusautó 9
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