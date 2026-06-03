Tudtad, hogy a Toyota Land Cruisernek van egy prémium testvérmodellje? Ez a Lexus LX: egy vérbeli luxusterepjáró, mely Amerikának készült. Egyik verziója sem olyan durva azonban, mint az, amelyet a Miami Armored és az Inkas vettek kezelésbe. A 700-as típusjelzésű példány ugyanúgy néz ki, mint bármelyik másik társa, valójában jelentős biztonsági fejlesztéseket rejt a lemezei alatt.

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A két vállalat nem mondható hagyományos tuningműhelynek, fő tevékenységük a páncélozás. Ketten együtt olyan erővel ruházták fel a hétszemélyes luxusterepjárót, hogy az már ellenáll a 7,62 mm-es lövedékeknek, például az AK-47-es golyóinak is. A jármű utasterét, vagyis az ajtókat, a tetőt, a padlót, az oszlopokat és a tűzfalat minősített ballisztikus acél borítja. Ez egy ellenálló védőkapszulát hoz létre, amely kiküszöböli a gyenge pontokat, minden szögből védve az utasokat a nagy erejű puskatűztől és a robbanásoktól. A teljes kapszulapáncélzat és alvázvédelem két darab DM51 kézigránát robbanásától is képes megvédeni az utasokat.

Mivel közvetlenül a jármű vázába integrálják az acéllemezeket, azok kompromisszumok nélküli biztonságot nyújtanak magas kockázatú helyzetekben. A karosszériaelemeinek megerősítése mellett a Miami Armored többrétegű golyóálló üvegeket is beépít az ablakkeretekbe. Ezeket úgy tervezték, hogy ellenálljanak a nagy kaliberű lövedékek közvetlen találatainak, és közben megőrizzék az optimális láthatóságot és átlátszóságot. A gyári görbületi specifikációknak megfelelő ballisztikus üvegek a Lexus LX minden oldalán megtalálhatók, beleértve a szélvédőt, az oldalsó ablakokat és a hátsó ablakot is.

Nem csak az utastér köré, hanem az üzemanyagtartályra és az akkumulátorra is páncéllemezeket szerelnek. Felismerték ugyanis, hogy nincs értelme páncélozott utascellának, ha néhány máshova irányzott puskalövés harcképtelenné teszi a Lexust. A jármű üzemanyagtartálya eleve precíziós lézerrel vágott acélból készül, úgy tervezték, hogy ellenálljon a lőszerek, a repeszek és a robbanási szilánkok behatolásának is. A megerősített burkolat minimalizálja az üzemanyag-szivárgás vagy -gyulladás kockázatát, jelentősen csökkentve a tűz vagy robbanás valószínűségét. Ez a rendszer biztosítja az üzemanyag-ellátás biztonságát, fenntartva az autó mozgásképességét nehéz körülmények között is.

Fontos változtatás még az integrált kihajtható ajtóval rendelkező páncélozott hátsó válaszfal, amely lehetővé teszi a védett hozzáférést az utastér és a csomagtartó között. Minden ajtót megerősített zsanérok tartanak, és a kerekeket is defektmentessé alakították. Tömör polikarbonát betétek erősítik a felnik szerkezetét, defekt esetén ezek biztosítják a jármű mozgásképességét. Korszerű defekttűrő rendszerének köszönhetően a Lexus LX-et a defekt után akár 50 km/órás sebességgel és akár 50 km-es távolságig is tovább lehet vezetni, így az utasoknak lehetősége marad a veszélyzóna elhagyására. A kerékegységbe észrevétlenül integrált defektvédelem folyamatos mobilitást biztosít nagy nyomás alatt vagy akár nehéz terepen is.

A külső karosszériapanelek közötti résekben egy ún. átfedő rendszer található, amely az Inkas szabadalma. Ennek lényege, hogy ballisztikus acélból készült túlnyúlásokkal erősítik meg az ajtók és a keretek találkozásánál található sérülékeny illesztéseket. Mivel az átfedő rendszer kiküszöböli a lövedékek potenciális bejutási pontjait, az ajtók szélei körül ugyanolyan biztonságot nyújt a karosszéria, mint a lemezeken.

Akinek ez még nem elég biztonságos, az kérhet az autóhoz többek között éjjellátó kamerát, GPS-es nyomkövetőt, szirénát, hangosbeszélő-rendszert, átbeszélőt, LED-es villogó fényeket elöl és hátul, megerősített lökhárítókat, oxigénszűrőt, hűtőrendszer-, motortér- és kipufogórendszer-védelmet, menekülésre kialakított speciális tetőnyílást és egyéb taktikai elemeket. Kívánságra nem csak a vezetőoldali, hanem a többi ablakot is leengedhetővé teszik, és a matt fekete részleteiről felismerhető Blackout csomaggal is ellátják a karosszériát. Hogy mindez mibe kerül, arról nem érhető el publikus információ.

Amihez nem nyúltak, az az erőforrás. Megtartották a 3,5 literes, dupla turbófeltöltős V6-ost és a köré épülő fejlett hibrid rendszert a tízfokozatú automata váltóval és az állandó összkerékhajtással, felezővel együtt. A páncélozás után az eredetileg is 2,8 tonna körüli tömegű alvázas terepjáró bőven nehezebb lesz három tonnánál, de a 457 lóerős teljesítmény és a 790 Nm-es nyomaték garantálja, hogy még így is dinamikusan tudjon mozogni.