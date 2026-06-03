Egy veterán felújítása mindig nagy kihívás, főleg a karosszéria restaurálása. Erre a hosszú és drága folyamatra kínál alternatívát egy kínai cég. A Jiangsu Juncheng Vehicle Industry Co. abból csinált virágzó üzletet, hogy friss karosszériaelemeket – vagy akár komplett bódékat – sajtol az olyan rajongói klasszikusokhoz, mint a legendás Toyota AE86 vagy az eredeti Ford Bronco.

Az egyik ilyen, kínai gyári minőségben sajtolt Ford Bronco kasztni a közelmúltban egy tengerentúli restomod (modernizált veterán) építés alapját adta, amelyet végül egészen megdöbbentő áron, 400 000 dollárért – átszámítva nagyságrendileg 144-145 millió forintért – adtak el.

Manapság ugyanis nem csak a vadonatúj villanyautókra érdemes odafigyelni, ha a távol-keleti autóipar kerül szóba.

Amikor a cég egy új klasszikus modell alkatrészeinek gyártásába kezd, első lépésként ki kell fejleszteniük a sajtolási folyamathoz használt présszerszámot. Ehhez először az eredetiről készítenek egy 3D-s digitális másolatot, amit mintaként használnak. A tervek alapján egy modern CNC-marógéppel nagy szakítószilárdságú acélt munkálnak meg, majd egy tapasztalt mesterember kézzel csiszolja és polírozza tökéletesre a felületet a présformákhoz.

A Hagerty neves autós újságírója, Larry Chen nemrégiben meglátogatta a kínai üzemet, és saját szemével látta, ahogy a gépek ontják magukból az AE86-osok vadonatúj motorháztetőit és ajtóborításait.

De a Juncheng nem csupán a látványos, nagy karosszériaelemekre fókuszál. A gyárban a legkisebb, rejtett rögzítőfülekhez, merevítőkhöz és konzolokhoz is készítenek présszerszámokat, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy egy porrá rohadt klasszikust szakszerűen, korhű módon lehessen újjáépíteni.

Irány a prémium szegmens

A fentebb említett, 145 millió forintos Bronco és a drift-legenda AE86 mellett a cég jelenleg a Datsun 240Z, a klasszikus Toyota Land Cruiser, valamint az 1967-es Ford Mustang modellekhez is gyárt javítóelemeket és komplett vázakat.

A terjeszkedés azonban itt nem áll meg: a hivatalos információk szerint hamarosan felkerül a palettára a 964-es generációjú Porsche 911 is. Ha pedig ez még mindig nem lenne elég bizonyíték a kínai gyártó ambícióira, hamarosan elkezdik a világ egyik legértékesebb veteránjának számító, ikonikus, sirályszárnyas Mercedes-Benz 300 SL karosszériáinak reprodukálását is.