Kevesen tudják, hogy ez a legendás dizájn nem csupán valami zseniális, asztal felett kitalált marketinghúzásnak köszönhetően maradt velünk, hanem részben egy banális gyári tévedés eredményeként.

A Prodrive egykori elnöke, David Richards kulcsszerepet játszott abban, hogy a Subaru igazi motorsport-legendává váljon. A brit mérnöki vállalat és a japán autógyártó partnersége 20 WRC-szezont élt meg, ezalatt 46 futamgyőzelmet, három zsinórban szerzett konstruktőri világbajnoki címet (1995, 1996, 1997) és három egyéni bajnoki koronát (1995, 2001, 2003) zsebeltek be.

Richards nemrég a The Intercooler podcast vendégeként osztott meg titkokat, érdekességeket a hőskorról.

A beszélgetés csúcspontja egyértelműen az, amikor rátér az arany felnik sztorijára – amiről kiderül, hogy a megtartásuk egy óriási véletlen műve volt.

A Prodrive vezére így emlékezett vissza: “…és persze az arany felnik, mindenki emlékszik az arany felnikre. Megérkeztünk 1997-ben a WRC szezonnyitójára, a Monte-Carlo Ralira az új autóval. A felnigyártónk, ha jól emlékszem, az olasz Speedline volt, ők küldték le a garnitúrákat a helyszínre.

Eredetileg sötétszürkének (antracitnak) kellett volna lenniük. Peter Stevens, az autó formatervezője szabályosan elhűlt, amikor meghallotta, hogy a Speedline elrontotta a színt, és a leszállított felnik egytől egyig aranyban pompáznak.”

Ránéztünk az autóra, és csak annyit bírtunk kinyögni: “Te jó ég…” A rajtceremónián és a kötelező körökön még valahogy túl kellett esnünk velük, aztán a versenyen is végig ezek az arany felnik virítottak. A szezonnyitó futamot végül megnyertük Piero Liattival a volán mögött.

A leintés után egyenesen a Subaru elnökéhez mentem, és így szóltam hozzá: ’Nézze, nagyon köszönjük a gratulációkat és az elismerést, de őszintén bocsánatot kell kérnem a kerekek miatt. Ne aggódjon, már intézkedtem is, az összeset visszaküldtük a gyárba, hogy fújják át őket az eredeti szürkére.’

Erre ő azonnal rávágta: “Nem, nem, eszetekbe ne jusson! Már az összes reklámanyagot ezzel a dizájnnal gyártottuk le, mostantól kénytelenek lesztek végig megtartani az arany kerekeket!”

Már volt hagyománya

Bár az 1997-es raliautó kerekeinek eredetileg sötétszürkének kellett volna lenniük, maga az arany szín egyáltalán nem volt idegen a márka történelmétől.

Már az eredeti, 1994-es utcai Impreza WRX STI is arany felnikkel gördült le a szalagról, ahogy a korábbi, 1993-as Subaru Legacy RS is. Ezeket az utcai megoldásokat közvetlenül az A-csoportos raliautók akkori névadó szponzora, a State Express 555 dohányipari márka ihlette, pontosan harmonizálva a cigarettásdobozok sárga-kék színvilágával.

Amikor azonban 1997-ben életbe léptek az új, radikálisabb WRC szabályok, a dizájner, Peter Stevens teljesen új kerekekkel szerette volna modernizálni a frissen fejlesztett, kiszélesített karosszériás (widebody) versenyautó megjelenését, szakítva az arany hagyománnyal.