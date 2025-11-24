A nemzetközi menetpróbán választanunk kellett, hogy a hibrid vagy az elektromos, fronthajtású változatot visszük el a Barcelona feletti hegyi utakra egy rövid gurulásra. A hibridbe ültünk be, abból kiindulva, hogy a magyar piac számára ez lehet az érdekesebb verzió. Hamar kiderült, hogy komoly áldozatot hoztam a szakmaiság oltárán: bár az elektromos Compassal egy métert sem mentem még, valószínűleg azt jobb vezetni.

Amíg csak a hétköznapi rutin jövés-menés szintjén gurulgat az ember a hibriddel, nincs semmi baj. A háromhengeres motor alacsony fordulaton egész kulturált, csendes, az elektromos technika elindulásnál ügyesen segít neki, a hatfokozatú duplakuplungos váltó pedig szépen elkapcsolgat magában. A kocsi jól átlátható, könnyen manőverezhető, a körpanorámás kamerarendszerrel a legszűkebb helyekre is könnyen berakható. A futómű komfortos, fekvőrendőr-barát viselkedést mutat, a Compass földúton is jól elboldogul és nem (nagyon) ráz.

Ha viszont egy kicsit is gyorsabban kéne menni, lesújt az Euro-6-os emissziós norma szerinti vezérlés. Intenzív gázadásra egyszerűen nem történik semmi, és ez még hosszan folytatódik, amíg az elektronika kétségbeesetten próbálja eldönteni, hogy hanyasba kéne tenni a váltót, mennyi benzint szabad beengedni a hengerekbe. A 21 kW-os elektromos motor pedig túl gyenge ahhoz, hogy az 1635 kilós autót valamennyire meglódítsa, amíg a benzines technika felkészül a tiszta üzemű gyorsításra.

És ha végre-valahára sikerül összehangolódnia a rendszernek, és megérkezik az erő, akkor is csak ímmel-ámmal kezd gyorsulni a Compass, és a sebességváltások is lassúak, finomkodóak. Ha kézzel, a kormán mögötti fülekkel próbálnák magunk váltogatni, akkor sem javul a helyzet, mert a váltások így is lassúak, ráadásul a rendszer ilyenkor sem hagyja magasabb fordulaton tartósan pörögni a motort, mondjuk egy kanyar előtt, lassításra készülve, hanem belenyúl abba, amit csinálnánk, és feljebb kapcsol.

A hibridrendszer gyengesége mellé kiélezettebb használatban tompa, érzéketlen kormányzás és fék és tipikus fronthajtásos-orrtolós viselkedés társul, a magas építésből fakadó billenékenységgel. A Jeep Compassban, hogy úgy mondjam, iránytűvel se lehet megtalálni a klasszikus vezetési élményt.

Az elektromos változatban valószínűleg másképp van. Az alacsony súlypont, a nagy nyomaték, az azonnali gázreakció valószínűleg képes elérni, hogy a Compass olyan dinamikával mozoghasson, mint amilyen jól kinéz.

A vezetéstámogató rendszerek a ma jellemző szinten segítik, hátráltatják és/vagy teszik idegesítővé a vezetést. A tempomat sajnos már ebben az autóban is végleg összeolvadt a követőradarral, nem lehet lekapcsolni a távolságtartást a sebességtartásról. A táblafelismerés, ennek megfelelően a gyorshajtásra figyelmeztetés sokat téved, és bár a prezentáción az egyik első információ volt, amit a tesztvezetésre induló újságírók megkaptak, hogy melyik gomb hosszú lenyomásával lehet kikapcsolni ezt az átkozott, EU által előírt marhaságot, a kikapcsolás a mi tesztautókban nem működött.

A menüben kellett kikotorásznunk, hol is lehet végre lekapcsolni a folytonos idegesítő csipogást. Ami viszont tetszett: a körpanorámás kamerararendszer képe éles, erős és szép az új Compassban, a navigációs utasításokat is megjelenítő head-up display pedig olyan extra, ami egyáltalán nem általános ebben a kategóriában.