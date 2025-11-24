A Jeep Compass első generációját 2006-ban mutatták be, mint a márka egyik első, elsősorban városi használatra szánt kompakt crossoverét. A modell célja az volt, hogy új vásárlókat vonzzon a Jeephez, akik egy SUV karakterét, de személyautós vezethetőséget kerestek. 2011-ben jelentős frissítést kapott, amely már a Jeep Grand Cherokee dizájnját idézte. A második generáció 2016-ban debütált, modernebb technológiákkal, jobb terepképességgel és fejlettebb biztonsági rendszerekkel. A Compass az évek során különféle hajtásláncokkal – köztük plug-in hibrid 4xe változattal – bővült, mára a Jeep kínálatának egyik meghatározó, globális modelljévé vált. Most pedig megérkezett az új modell, amelyet Spanyolországban próbált ki a Vezess csapata. 

 

Külső

Az új, harmadik generációs Compass legnagyobb erénye az, ami az első generáció legnagyobb hátránya volt: ahogy kinéz. Szögletesen kemény, erőteljes megjelenésű, jó kiállású autó, érdekes, de harmonikus arányokkal. A klasszikus jeepes karakterjegyek ezen a modellen is jól működnek, bár azon nem lehet nem elmosolyodni, hogy a hétlyukú hűtőrács immár nem is rács, csak egy műanyag dizájnelem. A hűtőt a lökhárító keskeny résein át találja meg a levegő.

A hétosztatú hűtőrács valójában nem is hűtőrács ezen a Jeepen

Szépek az autó fényei. Elöl a szögletes lámpatesteket mintegy zárójelbe foglaló menetjelző lámpák idézik meg a klasszikus Jeep-front körlámpáinak szellemét, hátul pedig a legutóbbi divatnak megfelelően vörösen izzik a márkajelzés a lámpatestek között. Apró, de hasznos újítás az elődmodellhez képest, hogy a ködfényszórókat mélyebbre, töréstől-karcolástól jobban védett fészkekbe ültették a lökhárítókban. A Jeep szellemiségének megfelelően a leginkább sérülékeny pontokat fényezetlen, strapabíró műanyagfelületek védik.

Az autó méretei: 4552x1928x1675 mm. A tengelytáv 2,8 méter, a szabad magasság pont 20 centi, a terepszögek pedig a következőek:

Jeep Compass 2026

Belső

A dizájn, a hangulat odabent is klassz. Szépek az ülések, elegáns a műszerfal, a nagy üvegtető alatt világos, tágas a tér. Ami viszont nem dzsippes: a középkonzol, az ajtókárpitok merevsége, a kapcsolók, kilincsek, kezelőelemek robusztussága egy pillanatig sem terepjárós, minden olyan, mint egy átlagos crossoverben. Ami nem meglepő, ha tudjuk, hogy terepre nem mennek vele. 

A Jeep a korábbi Compass vásárlóinak visszajelzéseit, megfogalmazott igényeit is érvényesítette az új modell koncepciójának megalkotásában, és ezek az igények leginkább egy dolog irányában fejeződtek ki: legyen az új Compass tágasabb, mint a régi! A hátsó lábtérbe plusz két centi, a csomagtérbe plusz 45 (összesen 550) liter került a harmadik generációs Compassba az elődhöz képest, az elöl ülők környezetében pedig a korábbi 14 helyett 34 liternyi utastéri tárolókapacitás érhető el hét különböző, zárt vagy nyitott rekeszben, üregben. A csomagtérfedél motorosan nyílik-záródik, az ülések buktatásával közel sík felületű rakodótér alakítható ki az autóban.

10,25 coll a műszeregység, 16 a nagy kijelző képátlója

Technika

A Jeep Compass a Stellantis STLA Medium platformjára épül, amely a belsőégésű motoros és elektromos hajtást egyaránt támogatja. Ez ugyanaz a legókészlet, amiből az Opel Grandland, a Citroën C5 Aircross vagy a Peugeot 3008 is építkezik. A Compass alapmodellje az 1,2 literes, háromhengeres turbómotorból és a hatfokozatú duplakuplungos robotváltóba integrált kis villanymotorból álló e-hybrid, melynek összesített 145 lóereje az első kerekeket hajtja.

A Jeep illetve a Stellantis hajlamos ezt a hajtásláncot fullhibridként emlegetni, de a 48 volt feszültségű elektromos rendszer, a 0,4 kWh felhasználható energiát tároló Li-NMC akku és a mindössze 28 lóerős hajtó villanymotor azért nagyon a belépő szint a fullhibridek világában, még ha a rendszer komolyabb is az átlagos mild-hibrideknél. Azért nevezhető mégis full hibridnek, mert a villanymotor képes önállóan mozgatni az autót, akár parkoláskor, illetve menet közben, részterhelésen, amikor lekapcsolja a rendszer a benzinmotort. 

A kerek irányváltó hamar megszokható. Az üzemmód-kapcsoló nem sok mindent tud tenni, a sportos, terepes, normál üzemmódok között nem nagyon van érzékelhető különbség a fronthajtású alapmodellben

A hibriddel egy időben, az idei év végén elindul a 213  lóerős, 74 kWh-s akkumulátorral szerelt, szintén fronthajtásos elektromos Compass értékesítése is. A modell 160 kW-os egyenáramú gyorstöltés kínál és (felárért) akár 22 kW-os váltóáramú tölthetőséggel is rendelkezik. A jövő év elején érkezik a 375 lóerős változat, összkerékhajtással, tengelyenként egy-egy villanymotorral. Ez talán már tényleg az a Compass lesz, amelyben igazán harmonikus lehet forma és a tartalom; ez az autó valószínűleg fog is tudni úgy menni, ahogy kinéz. Később jön még egy konnektoros hibrid is, 195 lóerővel, fronthajtással.

Jeep Compass – 2026

Sosem egyszerű a terepjárós igényeket szinkronba hozni az országúti takarékosság iránti elvárással. A Jeep ennek ellenére megoldotta, hogy a szögletes, offroados dizájn, a 20 centis szabad magasság képes legyen 0,3-as alaktényezővel párosulni, így a hibrid Compass átlagfogyasztása a WLTP-standard szerint csak 5,9 liter benzin százon.

A Compass elektronikus vezetéstámogatása a ma jellemző szintnél kicsit többet ad: a követőradaros tempomat, a minden irányba figyelő ütközés-elkerülés mellett a 70 és 180 km/h közötti sebességtartományban a vezető rendelkezésére áll a sávváltás-segítő rendszer is, amely finoman tolja át a kocsit a kitett irányjelzőnek megfelelő szomszédos sávba, amikor biztonságos az átsorolás. Az elektromos és plug-in Jeepek vásárlói számára megnyugtató infó: az új Compass online funkcióinak biztosítása, tehát a mobilról aktiválható előfűtés-előhűtés is tíz éven át biztosított az autó megvásárlásától számítva! (Ugyanez igaz a kulcsmentes, mobiltelefonos nyitás-indítás elérhetőségére is.) Ez nagy dolog, az iparágban négy év szokott lenni a garantált, ingyenes konnektivitás-támogatás.

A fehér és a barna is jól áll neki, de a citromzöld marketingszín az, amivel igazán feltűnő

Vezetés

A nemzetközi menetpróbán választanunk kellett, hogy a hibrid vagy az elektromos, fronthajtású változatot visszük el a Barcelona feletti hegyi utakra egy rövid gurulásra. A hibridbe ültünk be, abból kiindulva, hogy a magyar piac számára ez lehet az érdekesebb verzió. Hamar kiderült, hogy komoly áldozatot hoztam a szakmaiság oltárán: bár az elektromos Compassal egy métert sem mentem még, valószínűleg azt jobb vezetni.

Amíg csak a hétköznapi rutin jövés-menés szintjén gurulgat az ember a hibriddel, nincs semmi baj. A háromhengeres motor alacsony fordulaton egész kulturált, csendes, az elektromos technika elindulásnál ügyesen segít neki, a hatfokozatú duplakuplungos váltó pedig szépen elkapcsolgat magában. A kocsi jól átlátható, könnyen manőverezhető, a körpanorámás kamerarendszerrel a legszűkebb helyekre is könnyen berakható. A futómű komfortos, fekvőrendőr-barát viselkedést mutat, a Compass földúton is jól elboldogul és nem (nagyon) ráz. 

Jeep Compass – 2026

Ha viszont egy kicsit is gyorsabban kéne menni, lesújt az Euro-6-os emissziós norma szerinti vezérlés. Intenzív gázadásra egyszerűen nem történik semmi, és ez még hosszan folytatódik, amíg az elektronika kétségbeesetten próbálja eldönteni, hogy hanyasba kéne tenni a váltót, mennyi benzint szabad beengedni a hengerekbe. A 21 kW-os elektromos motor pedig túl gyenge ahhoz, hogy az 1635 kilós autót valamennyire meglódítsa, amíg a benzines technika felkészül a tiszta üzemű gyorsításra.

És ha végre-valahára sikerül összehangolódnia a rendszernek, és megérkezik az erő, akkor is csak ímmel-ámmal kezd gyorsulni a Compass, és a sebességváltások is lassúak, finomkodóak. Ha kézzel, a kormán mögötti fülekkel próbálnák magunk váltogatni, akkor sem javul a helyzet, mert a váltások így is lassúak, ráadásul a rendszer ilyenkor sem hagyja magasabb fordulaton tartósan pörögni a motort, mondjuk egy kanyar előtt, lassításra készülve, hanem belenyúl abba, amit csinálnánk, és feljebb kapcsol.

A hibridrendszer gyengesége mellé kiélezettebb használatban tompa, érzéketlen kormányzás és fék és  tipikus fronthajtásos-orrtolós viselkedés társul, a magas építésből fakadó billenékenységgel. A Jeep Compassban, hogy úgy mondjam, iránytűvel se lehet megtalálni a klasszikus vezetési élményt.

Az elektromos változatban valószínűleg másképp van. Az alacsony súlypont, a nagy nyomaték, az azonnali gázreakció valószínűleg képes elérni, hogy a Compass olyan dinamikával mozoghasson, mint amilyen jól kinéz.

Az ülések szépek és kényelmesek is

A vezetéstámogató rendszerek a ma jellemző szinten segítik, hátráltatják és/vagy teszik idegesítővé a vezetést. A tempomat sajnos már ebben az autóban is végleg összeolvadt a követőradarral, nem lehet lekapcsolni a távolságtartást a sebességtartásról. A táblafelismerés, ennek megfelelően a gyorshajtásra figyelmeztetés sokat téved, és bár a prezentáción az egyik első információ volt, amit a tesztvezetésre induló újságírók megkaptak, hogy melyik gomb hosszú lenyomásával lehet kikapcsolni ezt az átkozott, EU által előírt marhaságot, a kikapcsolás a mi tesztautókban nem működött.

A menüben kellett kikotorásznunk, hol is lehet végre lekapcsolni a folytonos idegesítő csipogást. Ami viszont tetszett: a körpanorámás kamerararendszer képe éles, erős és szép az új Compassban, a navigációs utasításokat is megjelenítő head-up display pedig olyan extra, ami egyáltalán nem általános ebben a kategóriában.

Egy sokkal valódibb új Jeep: a Recon

A Jeep úgy döntött, kivezeti az európai piacról a sok hülye és nem hülye EU-s előírásnak egyre nehezebben megfeleltethető klasszikus terepjárót, a Wranglert, de hogy ne maradjunk valódi Jeep nélkül, hoz ide helyette egy másikat – elektromosat, de ízig-vérig dzsipppet . Ez a Recon. A Compass menetpróbájára is elhoztak megmutatni nekünk egy példányt, még ha nem is egy igazi autót, csak egy félig-meddig makett állapotban lévő prototípust.

Jeep Recon: elektromos hajtás, de sok klasszikus jeep-es vonás

Kivehető hátsó üvegek, levehető ajtók, kemény, látványosan funkcionális megoldások az utastérben, klasszikus terepjárós dizájnmotívumok és funkcionális elemek – ez a Jeep Recon. A kocsi műszaki adatairól, képességeiről ide kapcsolódó hírünkben olvashattok a Vezessen!

Jeep Recon – jövőre érkezik

Költségek

A Jeep Compass egyelőre még nem jelent meg teljes árlistával a magyarországi importőrnél, de annyit már tudunk, hogy a sok extrával kívánatossá tett piaci bevezető széria, a First Edition 16,5 millió forintba került majd. Ez jócskán felette van a platformtárs Stellantis-modellek árainak, nagyon kell hinni a márkában, hogy ugyanazért a technikáért és méretért Jeep-köntösben valakinek megérje milliókkal többet kifizetni.

Saját tömeg: 1635 kg

A Compass karakteréhez leginkább hasonló versenytársat viszont nem a Stellantis-márkák katalógusaiban kell keresnünk. A KGM (az egykori Ssangyong) nemrég mutatta be a Torres szabadidőautó hibrid változatát. Ez a kocsi annyira hasonlítani akar a Jeep-ekre, hogy ez még talán a Compassnál is jobban sikerült neki. 

A hibrid Jeep Compass  és vetélytársai – magas alapfelszereltségű
modellváltozatok, listaárak, forintban
Jeep Compass 1.2 e-Hybrid First Edition (145 LE) 16 500 000
Opel Grandland GS Hybrid (145 LE) 14 850 000
Peugeot 3008 GT Hybrid (145 LE) 14 500 000
KGM Torres Hybrid Black Edition (204 LE) 15 749 000

 

Méretek: 4552x1928x1675 mm

Értékelés

Ha a konyhánkban csak liszt, élesztő, só és csapvíz van, sejthetjük, hogy akárhogy keverjük össze és sütjük meg ezeket, a végeredmény biztosan nem lesz csokis muffin. A Jeep is hiába próbált Jeep-et készíteni abból az alapanyagból, amit a Stellantis konyhájában talált a “C-szegmens, crossover, hibrid és elektromos hajtáslánccal” címkéjű fiókban. 

Az új Jeep Compass hibrid változata nem teljesíti azt a várakozást, amit a márkalegenda alapján felépít az ember magában. Jól néz ki, tágas és kényelmes, de a műszaki tartalom sem országúton, sem terepen nem ad olyan élményeket, amelyek megmagyarázná a magas induló árat. Hétköznapi családi közlekedési eszközként egyáltalán nem rossz autó , de a jópofa easter eggeken és a látványos megjelenésen kívül semmilyen extra szuperképességet nem tudtunk felfedezni benne, pedig egy Jeeptől joggal várhat el különlegességet, különbözőséget, egyediséget az ember. 

Mellette – Ellene
 
  • Márkahírnév
  • Látványos dizájn
  • Remek használhatóság a mindennapokban
 
  • Erőtlen, a kocsi méretéhez, jellegéhez gyenge alapmotor
  • Magas ár

