A Jeep Compass első generációját 2006-ban mutatták be, mint a márka egyik első, elsősorban városi használatra szánt kompakt crossoverét. A modell célja az volt, hogy új vásárlókat vonzzon a Jeephez, akik egy SUV karakterét, de személyautós vezethetőséget kerestek. 2011-ben jelentős frissítést kapott, amely már a Jeep Grand Cherokee dizájnját idézte. A második generáció 2016-ban debütált, modernebb technológiákkal, jobb terepképességgel és fejlettebb biztonsági rendszerekkel. A Compass az évek során különféle hajtásláncokkal – köztük plug-in hibrid 4xe változattal – bővült, mára a Jeep kínálatának egyik meghatározó, globális modelljévé vált. Most pedig megérkezett az új modell, amelyet Spanyolországban próbált ki a Vezess csapata.
Külső
Az új, harmadik generációs Compass legnagyobb erénye az, ami az első generáció legnagyobb hátránya volt: ahogy kinéz. Szögletesen kemény, erőteljes megjelenésű, jó kiállású autó, érdekes, de harmonikus arányokkal. A klasszikus jeepes karakterjegyek ezen a modellen is jól működnek, bár azon nem lehet nem elmosolyodni, hogy a hétlyukú hűtőrács immár nem is rács, csak egy műanyag dizájnelem. A hűtőt a lökhárító keskeny résein át találja meg a levegő.
Szépek az autó fényei. Elöl a szögletes lámpatesteket mintegy zárójelbe foglaló menetjelző lámpák idézik meg a klasszikus Jeep-front körlámpáinak szellemét, hátul pedig a legutóbbi divatnak megfelelően vörösen izzik a márkajelzés a lámpatestek között. Apró, de hasznos újítás az elődmodellhez képest, hogy a ködfényszórókat mélyebbre, töréstől-karcolástól jobban védett fészkekbe ültették a lökhárítókban. A Jeep szellemiségének megfelelően a leginkább sérülékeny pontokat fényezetlen, strapabíró műanyagfelületek védik.
Az autó méretei: 4552x1928x1675 mm. A tengelytáv 2,8 méter, a szabad magasság pont 20 centi, a terepszögek pedig a következőek:
Belső
A dizájn, a hangulat odabent is klassz. Szépek az ülések, elegáns a műszerfal, a nagy üvegtető alatt világos, tágas a tér. Ami viszont nem dzsippes: a középkonzol, az ajtókárpitok merevsége, a kapcsolók, kilincsek, kezelőelemek robusztussága egy pillanatig sem terepjárós, minden olyan, mint egy átlagos crossoverben. Ami nem meglepő, ha tudjuk, hogy terepre nem mennek vele.
A Jeep a korábbi Compass vásárlóinak visszajelzéseit, megfogalmazott igényeit is érvényesítette az új modell koncepciójának megalkotásában, és ezek az igények leginkább egy dolog irányában fejeződtek ki: legyen az új Compass tágasabb, mint a régi! A hátsó lábtérbe plusz két centi, a csomagtérbe plusz 45 (összesen 550) liter került a harmadik generációs Compassba az elődhöz képest, az elöl ülők környezetében pedig a korábbi 14 helyett 34 liternyi utastéri tárolókapacitás érhető el hét különböző, zárt vagy nyitott rekeszben, üregben. A csomagtérfedél motorosan nyílik-záródik, az ülések buktatásával közel sík felületű rakodótér alakítható ki az autóban.
Technika
A Jeep Compass a Stellantis STLA Medium platformjára épül, amely a belsőégésű motoros és elektromos hajtást egyaránt támogatja. Ez ugyanaz a legókészlet, amiből az Opel Grandland, a Citroën C5 Aircross vagy a Peugeot 3008 is építkezik. A Compass alapmodellje az 1,2 literes, háromhengeres turbómotorból és a hatfokozatú duplakuplungos robotváltóba integrált kis villanymotorból álló e-hybrid, melynek összesített 145 lóereje az első kerekeket hajtja.
A Jeep illetve a Stellantis hajlamos ezt a hajtásláncot fullhibridként emlegetni, de a 48 volt feszültségű elektromos rendszer, a 0,4 kWh felhasználható energiát tároló Li-NMC akku és a mindössze 28 lóerős hajtó villanymotor azért nagyon a belépő szint a fullhibridek világában, még ha a rendszer komolyabb is az átlagos mild-hibrideknél. Azért nevezhető mégis full hibridnek, mert a villanymotor képes önállóan mozgatni az autót, akár parkoláskor, illetve menet közben, részterhelésen, amikor lekapcsolja a rendszer a benzinmotort.
A hibriddel egy időben, az idei év végén elindul a 213 lóerős, 74 kWh-s akkumulátorral szerelt, szintén fronthajtásos elektromos Compass értékesítése is. A modell 160 kW-os egyenáramú gyorstöltés kínál és (felárért) akár 22 kW-os váltóáramú tölthetőséggel is rendelkezik. A jövő év elején érkezik a 375 lóerős változat, összkerékhajtással, tengelyenként egy-egy villanymotorral. Ez talán már tényleg az a Compass lesz, amelyben igazán harmonikus lehet forma és a tartalom; ez az autó valószínűleg fog is tudni úgy menni, ahogy kinéz. Később jön még egy konnektoros hibrid is, 195 lóerővel, fronthajtással.
Sosem egyszerű a terepjárós igényeket szinkronba hozni az országúti takarékosság iránti elvárással. A Jeep ennek ellenére megoldotta, hogy a szögletes, offroados dizájn, a 20 centis szabad magasság képes legyen 0,3-as alaktényezővel párosulni, így a hibrid Compass átlagfogyasztása a WLTP-standard szerint csak 5,9 liter benzin százon.
A Compass elektronikus vezetéstámogatása a ma jellemző szintnél kicsit többet ad: a követőradaros tempomat, a minden irányba figyelő ütközés-elkerülés mellett a 70 és 180 km/h közötti sebességtartományban a vezető rendelkezésére áll a sávváltás-segítő rendszer is, amely finoman tolja át a kocsit a kitett irányjelzőnek megfelelő szomszédos sávba, amikor biztonságos az átsorolás. Az elektromos és plug-in Jeepek vásárlói számára megnyugtató infó: az új Compass online funkcióinak biztosítása, tehát a mobilról aktiválható előfűtés-előhűtés is tíz éven át biztosított az autó megvásárlásától számítva! (Ugyanez igaz a kulcsmentes, mobiltelefonos nyitás-indítás elérhetőségére is.) Ez nagy dolog, az iparágban négy év szokott lenni a garantált, ingyenes konnektivitás-támogatás.
Vezetés
A nemzetközi menetpróbán választanunk kellett, hogy a hibrid vagy az elektromos, fronthajtású változatot visszük el a Barcelona feletti hegyi utakra egy rövid gurulásra. A hibridbe ültünk be, abból kiindulva, hogy a magyar piac számára ez lehet az érdekesebb verzió. Hamar kiderült, hogy komoly áldozatot hoztam a szakmaiság oltárán: bár az elektromos Compassal egy métert sem mentem még, valószínűleg azt jobb vezetni.
Amíg csak a hétköznapi rutin jövés-menés szintjén gurulgat az ember a hibriddel, nincs semmi baj. A háromhengeres motor alacsony fordulaton egész kulturált, csendes, az elektromos technika elindulásnál ügyesen segít neki, a hatfokozatú duplakuplungos váltó pedig szépen elkapcsolgat magában. A kocsi jól átlátható, könnyen manőverezhető, a körpanorámás kamerarendszerrel a legszűkebb helyekre is könnyen berakható. A futómű komfortos, fekvőrendőr-barát viselkedést mutat, a Compass földúton is jól elboldogul és nem (nagyon) ráz.
Ha viszont egy kicsit is gyorsabban kéne menni, lesújt az Euro-6-os emissziós norma szerinti vezérlés. Intenzív gázadásra egyszerűen nem történik semmi, és ez még hosszan folytatódik, amíg az elektronika kétségbeesetten próbálja eldönteni, hogy hanyasba kéne tenni a váltót, mennyi benzint szabad beengedni a hengerekbe. A 21 kW-os elektromos motor pedig túl gyenge ahhoz, hogy az 1635 kilós autót valamennyire meglódítsa, amíg a benzines technika felkészül a tiszta üzemű gyorsításra.
És ha végre-valahára sikerül összehangolódnia a rendszernek, és megérkezik az erő, akkor is csak ímmel-ámmal kezd gyorsulni a Compass, és a sebességváltások is lassúak, finomkodóak. Ha kézzel, a kormán mögötti fülekkel próbálnák magunk váltogatni, akkor sem javul a helyzet, mert a váltások így is lassúak, ráadásul a rendszer ilyenkor sem hagyja magasabb fordulaton tartósan pörögni a motort, mondjuk egy kanyar előtt, lassításra készülve, hanem belenyúl abba, amit csinálnánk, és feljebb kapcsol.
A hibridrendszer gyengesége mellé kiélezettebb használatban tompa, érzéketlen kormányzás és fék és tipikus fronthajtásos-orrtolós viselkedés társul, a magas építésből fakadó billenékenységgel. A Jeep Compassban, hogy úgy mondjam, iránytűvel se lehet megtalálni a klasszikus vezetési élményt.
Az elektromos változatban valószínűleg másképp van. Az alacsony súlypont, a nagy nyomaték, az azonnali gázreakció valószínűleg képes elérni, hogy a Compass olyan dinamikával mozoghasson, mint amilyen jól kinéz.
A vezetéstámogató rendszerek a ma jellemző szinten segítik, hátráltatják és/vagy teszik idegesítővé a vezetést. A tempomat sajnos már ebben az autóban is végleg összeolvadt a követőradarral, nem lehet lekapcsolni a távolságtartást a sebességtartásról. A táblafelismerés, ennek megfelelően a gyorshajtásra figyelmeztetés sokat téved, és bár a prezentáción az egyik első információ volt, amit a tesztvezetésre induló újságírók megkaptak, hogy melyik gomb hosszú lenyomásával lehet kikapcsolni ezt az átkozott, EU által előírt marhaságot, a kikapcsolás a mi tesztautókban nem működött.
A menüben kellett kikotorásznunk, hol is lehet végre lekapcsolni a folytonos idegesítő csipogást. Ami viszont tetszett: a körpanorámás kamerararendszer képe éles, erős és szép az új Compassban, a navigációs utasításokat is megjelenítő head-up display pedig olyan extra, ami egyáltalán nem általános ebben a kategóriában.
Egy sokkal valódibb új Jeep: a Recon
A Jeep úgy döntött, kivezeti az európai piacról a sok hülye és nem hülye EU-s előírásnak egyre nehezebben megfeleltethető klasszikus terepjárót, a Wranglert, de hogy ne maradjunk valódi Jeep nélkül, hoz ide helyette egy másikat – elektromosat, de ízig-vérig dzsipppet . Ez a Recon. A Compass menetpróbájára is elhoztak megmutatni nekünk egy példányt, még ha nem is egy igazi autót, csak egy félig-meddig makett állapotban lévő prototípust.
Kivehető hátsó üvegek, levehető ajtók, kemény, látványosan funkcionális megoldások az utastérben, klasszikus terepjárós dizájnmotívumok és funkcionális elemek – ez a Jeep Recon. A kocsi műszaki adatairól, képességeiről ide kapcsolódó hírünkben olvashattok a Vezessen!
Költségek
A Jeep Compass egyelőre még nem jelent meg teljes árlistával a magyarországi importőrnél, de annyit már tudunk, hogy a sok extrával kívánatossá tett piaci bevezető széria, a First Edition 16,5 millió forintba került majd. Ez jócskán felette van a platformtárs Stellantis-modellek árainak, nagyon kell hinni a márkában, hogy ugyanazért a technikáért és méretért Jeep-köntösben valakinek megérje milliókkal többet kifizetni.
A Compass karakteréhez leginkább hasonló versenytársat viszont nem a Stellantis-márkák katalógusaiban kell keresnünk. A KGM (az egykori Ssangyong) nemrég mutatta be a Torres szabadidőautó hibrid változatát. Ez a kocsi annyira hasonlítani akar a Jeep-ekre, hogy ez még talán a Compassnál is jobban sikerült neki.
|A hibrid Jeep Compass és vetélytársai – magas alapfelszereltségű
modellváltozatok, listaárak, forintban
|Jeep Compass 1.2 e-Hybrid First Edition (145 LE)
|16 500 000
|Opel Grandland GS Hybrid (145 LE)
|14 850 000
|Peugeot 3008 GT Hybrid (145 LE)
|14 500 000
|KGM Torres Hybrid Black Edition (204 LE)
|15 749 000
Értékelés
Ha a konyhánkban csak liszt, élesztő, só és csapvíz van, sejthetjük, hogy akárhogy keverjük össze és sütjük meg ezeket, a végeredmény biztosan nem lesz csokis muffin. A Jeep is hiába próbált Jeep-et készíteni abból az alapanyagból, amit a Stellantis konyhájában talált a “C-szegmens, crossover, hibrid és elektromos hajtáslánccal” címkéjű fiókban.
Az új Jeep Compass hibrid változata nem teljesíti azt a várakozást, amit a márkalegenda alapján felépít az ember magában. Jól néz ki, tágas és kényelmes, de a műszaki tartalom sem országúton, sem terepen nem ad olyan élményeket, amelyek megmagyarázná a magas induló árat. Hétköznapi családi közlekedési eszközként egyáltalán nem rossz autó , de a jópofa easter eggeken és a látványos megjelenésen kívül semmilyen extra szuperképességet nem tudtunk felfedezni benne, pedig egy Jeeptől joggal várhat el különlegességet, különbözőséget, egyediséget az ember.
