Amilyen darabos, rusztikus, erőteljes a dizájn odakint, pont olyan lágy, finom, elegáns odabent a KGM Torres. Egy fekete belsős autót vittünk el próbaútra, így kezdetben fel se tűnt, milyen szépek az ülések, milyen érdekesen találkoznak egymással anyagok és formák az ajtókárpiton vagy a műszerfalon. Az autó leadásánál látott világosbarna kárpit sokkal lelkesítőbb, de a legjobb mégiscsak a fehér beltér lenne – már ha az ember nem fél attól, hogy a kutyák-macskák-gyerekek egy családi autóban hamar megszüntethetik a világos eleganciát.

A műszerfal az egy egységbe integrált, vezető felé fordított kijelzőpárral, a lebegő középkonzollal és a jókora, érdekes formájú, alul enyhén lapított, sok gombbal megszórt kormánykerékkel nagyautósan komoly. Szépek és valamelyest még nappal is érvényesülnek a hangulatvilágítás rejtett fényforrásai.

A Torres tengelytávolsága 2,68 méter, ami szűkebb, mint várnánk, ennek ellenére a lábtér hátul is megfelel a kocsi kategóriájának. A hátul ülők fűthető üléseknek, saját szellőzőrostélyoknak, az oldalablakok elé húzható napvédő rolóknak örülhetnek, a jobb hátsó utas pedig külön gombokkal maga is előretolhatja az (üres) anyósülést, mint egy luxuslimuzinban! A támlák 1/3-2/3 arányban dönthetők, a nagyobb részben lehajtható könyöklő is van, pohártartókkal.

A csomagtartó viszont igenis nagyobb, mint sejtenénk. A látszat ellenére nem oldalra, hanem felfelé nyíló, motoros mozgatású ötödik ajtó alatt részletesen kidolgozott, a szükséges helyeken igényesen kárpitozott, a KRESZ-cuccoknak külön rekeszt is kínáló, támladöntéssel sík padlójú, 703-1662 literes tér tárul fel. A nagy csomagtér viszont nem hagy helyet a pótkeréknek a padló alatt sem.