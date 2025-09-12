A BYD rendhagyó bemutatót szervezett Európában új konnektoros hibrid középkategóriás modellje számára. A Seal 6 DM-i szedánból és kombiból szétszórtak egy csomót az autós szaksajtó körében a kontinensen, majd meghirdették az „Egy tankkal!” kampányt, melyben a müncheni IAA Mobility kiállításra invitálták az újságírókat, úgy, hogy próbáljanak meg minél kevesebb benzinnel, lehetőleg egy tanknyival, de azért gyorsan, kényelmesen eljutni a bajor fővárosba.
Ez nekünk, a Budapestről induló résztvevőknek nagyon könnyen összejött, sőt: ha kicsit lassabban gurultunk volna az Autobahnon, oda-vissza is meglehetett volna egy tankkal München. Lássuk milyen a BYD hazai kínálatának kilencedik tagja.
Külső
A keskeny, alacsony BYD Seal 6-ot első pillantásra az Octavia vagy akár a Corolla kategóriájába helyezné az ember. Pedig külméreteiben tökéletesen beleillik a középkategóriába; ha némileg rövidebb is, sokkal közelebb áll a Passathoz, Superbhez, Camryhez. A méretek számszerűen a Seal 6 szedánnál: 4840x1875x1495 milliméter. A kombi majdnem pont ugyanekkora befoglaló méretekkel rendelkezik, mindössze egy centivel magasabb. (Az Octavia 4698, a Superb 4912 mm hosszú.)
Mi egy kombival mentünk Münchenbe, ezt az autót tudtuk alaposabban is szemügyre venni, lefotózni. Csinos, elegáns, konfliktuskerülő, mindenhez passzol a dizájn kívül is, belül is, ami egy elsősorban taxinak vagy cégautónak szánt kocsinál természetes is. Unalmasnak azért nem mondanánk a formát, ennél pozitívabb jelzők jutnak inkább eszünkbe róla. Kortalan, letisztult, ízléses – ilyesmik.
Némi sportosság is belelátható az autóba, a keskeny fényszórókkal, az emelkedő övvonallal és a hátrafelé szűkülő ablakokkal.
Belső
A letisztultság és időtlenség az utastérben is érvényesül. Érezhető a teslás hatás a belső dizájnban, de ezt kiegyensúlyozzák azok a volvós és mazdás stíluselemek, amelyektől kellemesen félprémium jellegű, érdekes részleteket is tartalmazó, de könnyed, természetes hangulat alakul ki a kabinban. A bőr(szerű), szépen varrott ülésekkel, kárpitelemekkel, a minőségi hangsugárzók szövetborítását idéző műszerfalbetétekkel és az ízléses-sejtelmes hangulatvilágítással a BYD modern, de otthonos hangulatot alakított ki a Seal 6-ban.
Az első sorban helyet foglalva először megint csak sokkal inkább gondolnánk kompakt, mint középkategóriás kocsinak a Seal 6-ot. Alacsony a tető, vastag az ajtókárpit, a lábteret határozottan kettéosztja és le is szűkíti a széles középkonzol: kisebb autóban érezzük magunkat, mint amekkorában valójában ülünk.
Ha azonban átnézünk a szomszédos ülésre, azt találjuk, hogy furán messze van benne, aki mellettünk ül. Ha sofőr is, utasa is a könyöklőre támaszkodik, még egy harmadik könyök is elférne középen; szélességben tehát abszolút megvan és érződik is a D-szegmens mérete. És még egy árulkodó jel: a Seal 6 ülései a középső és felső felszereltségi szinten szellőztethetők, márpedig ez az extra ritkán szivárog le az alsó-középkategóriáig.
A hátsó üléseken már kétség nem merülhet fel afelől, hogy mekkora kocsi is ez. Hatalmas a lábtér, ráadásul teljesen sík a padló. Az ülések ugyan két személyre formázottak, de hely van középen bőven egy harmadik utas számára is. Természetesen van lehajtható könyöklő is az ülések között, középen pedig két szellőzőrostély juttat hátra is elegendő levegőt. Talán még egy harmadik, hátulról állítható klímazóna elfért volna azért az extralistában.
A csomagtérajtó motoros nyitású. Fedele élén a szokásos zárógombok mellett található egy jópofa cucc: két kilogrammig terhelhető kis kihajtható akasztó. El nem tudom képzelni, hogy pontosan milyen kínai népszokáshoz kellhet ez, de mondjuk egy dzsekit fel lehet rá akasztani, ha pakolás közben megizzad az ember. A raktér remekül hozzáférhető, jól pakolható, könnyen bővíthető, két szinten fixálható padlólemeze alatt elférnek a töltőkábelek is.
Még egy nagyon fontos dolog: aki netán csak azért szokott BYD-t venni, mert fontos neki a motorosan elforgatható központi kijelző, ne rendelje meg a Seal 6-ot! Ebben a BYD-ben fix a képernyő, csak feküdni tud.
Technika
A BYD Seal 6 DM-i alapvetően, az üzemidő legnagyobb részében egy soros, konnektorról is tölthető hibridautó. Vagyis jellemzően a villanymotor hajtja a kerekeket, a benzinmotor pedig csak arra való, hogy egy második villanymotor-generátor egységgel elektromos energiát termeljen, amit el lehet tárolni az akkuban vagy közvetlenül a kerekekre lehet irányítani a hajtó villanymotorra.
Egy adott sebességtartományban (tapasztalatunk szerint ez kb. 70-130 km/h) a benzinmotor egy kuplung és egy fix áttétel segítségével közvetlenül is képes beszállni a kerekek hajtásába, tehát ilyenkor az autó párhuzamos hibrid üzemben is működhet. Ez gyakorlatilag ugyanaz a technológia, mint amit az Opel Amperában ismerhetett meg a világ 2012-ben és amit ma a Honda CR-V PHEV-ben találunk, illetve amit a nagyobb BYD-ből, a Seal U-ból is ismerhetünk.
A másfél literes, 98 lóerős szívó benzinmotor mellett a második energiaforrás a külső áramforrásról is feltölthető, nagy kapacitású akkumulátor. Ez a Boost nevű alapváltozatban 10,08, a Comfort Lite és Comfort modellekben 19 kWh energiát tárolni képes, házon belül gyártott, ún. „Blade” struktúrájú, nagy kapacitású, lassú degradációjú, az ütést-sérülést jól viselő lítium-vas-foszfát technológiájú akku.
Mint a plug-in hibrideknél általában, a Seal 6 DM-i egy kis tekerentyű elforgatásával kézzel is kapcsolható tisztán elektromos vagy hibrid üzeműre, a menüben pedig beállítható, hogy menet közben mennyire engedje lecsökkenni a töltöttséget a rendszer. Így autópályán be lehet tartalékolni vagy vissza lehet tölteni villanyt az akkuba a csendesebb, emissziómentes és hatékonyabb városi villanyautózáshoz. Az alapkivitelű Seal 6 DM-i rendszerteljesítménye 184, a többi 212 lóerő, a gyorsulás 0-ról 100-ra 8,9 illetve 8,5 másodperc, a végsebesség papíron 180, a valóságban óra szerint 191 km/h.
A töltés váltóárammal, tehát otthoni wallboxról vagy az egyszerűbb közterületi töltőkről az alapmodellnél 3,3, a nagyobbaknál 6,6 kWh-val mehet. A nagyobb akku egyenáramú gyorstöltőről is táplálható, igaz csak 26 kW maximális teljesítménnyel. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a nagyobb akkus modellbe a garázsban 3-4 óra, DC-töltőről kb. egy óra alatt tölthető úgy száz városi használatban 60-80 autópályás vagy akár 90-100 városi kilométerre elegendő elektromos energia. A nagyobb akku képes energiát szolgáltatni külső fogyasztóknak is, a BYD egy cuki, a töltőcsatlakozóba dugható, több dugaljas elosztót is ad a kocsi mellé.
Vezetés
A BYD Seal 6 DM-i-t vezetni nagyjából pont olyan, mint bármelyik mai hasonló méretű, fokozatmentes váltós, illetve váltó nélküli, fronthajtású hibridet. A gázpedál billentésére azonnal reagál az elektromos motor, nagy nyomatékkal gyorsíthatunk, a gyorsulás megszakítatlan akár a végsebesség elérésig. Az első kerekeket hajtó nyomatékos motor miatt a kocsi alapvetően alulkormányzott jellegű viselkedést mutat határhelyzetekben. A 2,79 méteres tengelytávval nyugodt, stabil a kocsi futása nagy tempónál. A kormányzás pontos, de kissé szintetikus.
Az első MacPherson és hátsó multilink felfüggesztés rugózása-csillapítása átlagos nagyautós; a nagy úthibákat megérzik az utasok, de összességében kényelmes, pihentető a suhanás a kocsival. A klímakomfort is jó lehet, ha sikerül összehozni a szellőzés-hűtés-fűtés virtuális kezelőfelületén, amit szeretnénk, de a szabályzás a kínai kocsik nagy részéből ismerős módon némileg bizonytalan. Az automata klímán beállított hőmérsékletérték csak laza összefüggésben áll azzal, hogy ténylegesen milyen is az idő odabent.
A vezető a széles beállítási tartományokkal jól magára szabhatja a pedál-kormány-ülés háromszöget. A kormány fogása kellemes, a küllőn lévő kezelőszerveket vakon is könnyű megtalálni, nyomkodni. A telefon felvétele, a hangerő szabályzása, a lassítás, gyorsítás így hamar automatikus készséggé válik használat közben. A tempomat logikája ellenben sajátságos, megszokást igényel. A virtuális műszeregység eléggé zsúfolt, de a fontos adatok, az aktuális illetve a tempomattal beállított sebesség, a táblafelismerő képe középen, jó helyen, mindig szem előtt van.
A BYD Seal 6 DM-i menürendszere a mai újautó-kínálatban az erősen képernyőcentrikus, de logikusan felépített, gyorsan megérthető, megtanulható, könnyen kezelhető HMI-k közé tartozik. A Google-alapú beszédfelismerés is olyan, mint a többi mai kocsinál: pár egyszerűbb dolgot gyorsan, ügyesen kezel, de amikor igazán szükség lenne rá, biztos félreért valamit, vagy kiderül, hogy azt a funkciót pont nem lehet hangutasítással elérni.
Ilyen például a világítás is, amit a BYD egy az egyben eltüntetett a műszerfalról és a menübe integrálta. A bal bajuszkapcsoló az ablaktörlőé és reflektoré, a jobb az irányváltó – klasszikus világításkapcsoló nincs. Ami meglepő: az érintőképernyő gyorsmenüjéből lehívható világításmenü nagyon könnyen, gyorsan kezelhető, amikor egyáltalán szükség van erre a sötétedésérzékelő és a menetfény mellett.
Ami nem jó, azok az EU idióta szabályozásával összefüggő és egyéb vezetéstámogatási, a gyakorlatban leginkább vezetőidegesítési rendszerek kezelése. Túl sok menüpontban kell túl sok mindent túl nehézkesen kikapcsolni minden újraindítás után ahhoz, hogy a Seal 6 ne menjen az agyunkra. De így is az agyunkra megy, mert mindent kétszer kell leokézni és közben persze oda kell figyelni, hogy véletlenül ne kapcsoljuk ki a tényleg fontos dolgokat, az ütközés-elkerülést, a gyalogosgázolás-gátlást és hasonlókat.
Reméljük kap a jövőben valamilyen egygombos-shortcutos, személyre szabhatóságot adó ADAS-kapcsolási frissítést; tuti, hogy BYD-vásárlók tömegei írják majd ez ügyben a kétségbeesett emaileket a márkakereskedésnek, gyártónak.
Amit viszont nehéz lesz frissíteni: a menetzaj. A motor és a szél hangjával nincs gond, de a kerekek felől érkező zúgás már jóval a legális autópálya-tempó alatt zavaró mértékűre erősödik, sztrádán pedig rontja az amúgy szép, tiszta hangzású hifi élvezetét is. Egyértelműen ez a kocsi legnagyobb hibája: a nagyobb sebességeknél jelentkező erős gördülési zaj.
Költségek
Középkategória ide vagy oda, legkézenfekvőbb konkurensnek a Škoda Octaviát tennénk a Seal 6 mellé – ha lehetne ebből a modellből konnektoros hibridet rendelni. De nem lehet, ahogy a Seat Leon vagy a VW Golf kombiból sem. Peugeot 508 kombi már nincs. A Kia Ceed plug-in kombi 24 centivel rövidebb a BYD-nél, Optima rég nincs. A Renault-nál Clio felett már csak crossoverek vannak, a Nissannál, Hondánál rég az enyészeté lett a klasszikus középkategóriás termékvonal, a Mazdánál nemrég múlt ki a nem-elektromos 6-os.
A prémiummezőnyben vannak hasonló kocsik, de ez azért mégiscsak más liga. Se a 3-as, se az 5-ös BMW, se a C, se az E-osztályú Mercedes-Benz nem feleltethető meg árban még csak közelítőleg sem a Seal 6-nak, de még a V60-as Volvo is sokkal magasabban indít a maga jóval 20 millió feletti induló árával. Mikor halt ki szinte teljesen az európai középkategóriás kínálat? Mi a fenével hasonlítsuk össze ezt a kínai, D-szegmensbéli, konnektoros hibrid kombit?
Ami van: Passat és Superb kombi. Hosszabb, nagyobb és nyilvánvalóan komolyabbnak, drágábbnak szánt autók, de egyszerűen nincs más, ami csak nagyjából hasonlítana a Seal 6 DM-i Touringra. Ez van: az európai, koreai és japán ipar hagyott egy szép, nagy, üres területet a piacon, Kína pedig rögtön ott is termett ezzel az egyáltalán nem rossz autóval az egykor oly népes középkategóriás üzleti/családi kombi kategóriában. Persze lehet, hogy nem lesz igazuk, mert az európai gyártók ma leginkább divatos SUV-ot kínálnak az ügyfeleknek klasszikus modelljeik helyett. Talán nem véletlenül…
Hogy ne maradjon üresen a táblázat negyedik sora, tegyünk oda azért valamit, ami használati értékben, árban és technikában megfeleltethető a BYD-nak, még ha SUV is:
|A BYD Seal 6 DM-i Touring és úgy-ahogy vetélytársai – induló hazai listaárak
|BYD Seal 6 DM-i Touring (183 LE)
|13 370 000 Ft
|Skoda Superb Combi PHEV Business (150 LE)
|15 099 000 Ft
|Volkswagen Passat Variant Plug-in Business (150 LE)
|23 037 630 Ft
|Opel Grandland PHEV Edition (195 LE)
|16 190 000 Ft
Fontos megjegyeznünk, hogy a fenti ár a Boost jelzésű, alapkivitelű Seal 6 DM-i-ra vonatkozik. Sokkal jobb választás, sokkal jobb ár-érték arányú a Comfort Lite jelzésű változat, mely gazdagabb felszereltségű, erősebb a motorja és kétszer akkora az akkumulátora, így a menetidő sokkal nagyobb részében használható elektromos autóként. A kényelmi extralista is sokkal hosszabb ebben a modellváltozatban. Szinte már csak a hatalmas, nyitható napfénytető megérné önmagában a felárat, de a 8 hangszórós, szép hangzású hifivel, a nem csak elektromos, de memóriás és szellőztetett első ülésekkel, a fűtött kormánnyal, és akinek az ilyesmi is fontos: a zene ritmusára lüktetni is tudó hangvilágítással végképp nem annyival drágább a magasabb szinten extrázott Seal 6, mint amennyivel jobb.
A Seal 6 DM-i Touring Comfort Lite jelenlegi induló ára bruttó 14,6 millió forint. Innen van még eggyel feljebb, de a Comfort szinten további több mint 700 ezres felárért már csak egy kicsit nagyobb, 12,8 helyett 15,6 collos képernyőt ad a gyártó. Ez szerintem valami fura kínai vicc lehet, amit nem is értek (mint az akasztó a raktérajtón). A lényeg: Seal 6-ból a Comfort Lite-ot kell megvenni, se többet, se kevesebbet.
Érdekes, hogy a BYD egyértelműen a kombit nyomja jobban Európában az új modellből. Az IAA-n a márka sajtókonferenciáján is a nagyfenekű Seal 6-ot állították ki a színpadra és egyáltalán: ha bárhol felmerült a Seal 6, mindig a kombiról volt szó. Hogy ebből akarnak-e többet eladni, vagy vélelmezhetően a vevők igénylik-e inkább a nagyobb rakterű, bár drágább és kevésbé takarékos (nagyobb légellenállású és nehezebb) variánst, nem tudjuk.
Amit tudunk, hogy a szedán ugyanazzal a felszereltséggel körülbelül 400 ezer forinttal olcsóbb – ha valakinek nincs szüksége magas, tágas, jól variálható raktérre, hanem megelégszik a 491-1370 laposabb literrel, ennyit spórolhat a vételáron, meg majd valamicskét a fogyasztáson.
A kocsi fogyasztása, mint minden PHEV-é, nagyon sok változó függvénye. Amit a Budapest-München túra után biztosan el tudok mondani: hosszú túrán, sok autópályával, rátöltés nélkül teletöltött 19 kWh-s akkuval és 65 literes tankkal arra lehet számítani, hogy legalább 1200 kilométerig szinte biztosan nem kell majd megállni tankolni. Legalább, mert ha finomabban megyünk, a 130-at sosem lépjük át és sok a terelés, lassítás, akkor akár a gyártó által hirdetett 1350 kilométer is meglehet; reális a 6 liter alatti benzines fogyasztás. Ha viszont inkább a belső sávban autózók valós sebességéhez igazodunk, esetleg egy kicsit kihasználjuk a német autópálya lehetőségeit is, és gyakran toljuk 140 fölé a tempót, a fogyasztás elhagyja a dízeles jellegű tartományt, a liter/száz kilométer pedig felcsúszhat akár a 8-cal kezdődő tartományba is.
Értékelés
A Seal 6 DM-i olyan autó, amire Európa leginkább a Toyotától, esetleg a Volkswagentől számíthatott volna, de a BYD-től kapta meg. Elegáns, de presztízsértéket nem hordozó, mindennapi használatú üzleti vagy családi limuzin illetve kombi. Ár-érték aránya a komplex technikának köszönhetően nagyon jó, különösen, ha van lehetőség minél gyakrabban olcsó, vagy napelemekkel termelten akár ingyen energiával tölteni és használni.
A plug-in hibrid technika a legjobb eszköz lehet arra, hogy újra életre keljen a kontinensen csaknem kihalt középkategória. Az alacsony, kis légellenállású forma a nagy csomagtérrel, kényelmes utastérrel kombinálva hosszú úton nyilvánvalóan praktikusabb, mint a hasonló méretű SUV-ok energiazabáló nagy homlokfelülete. Leginkább egyautós háztartások számára lehet különösen izgalmas egy ilyen autó, ami, ha kell, városi villanyautó, ha kell, kirándulós kocsi irdatlan hatótávval.
Szó se róla, vannak korlátai, vannak gyengeségei. Nem dicsekedhet extrém képességekkel, nem nyújt kiemelkedő vezetési élményt, nem mutat fel látványos számokat az autóskártyában és nehezen képzelem el, hogy bárki rajongani tudna érte, de a hétköznapi jövés-menésben nem is ezek a legfontosabb dolgok.
Végső ítéletünk róla: ez egy jól pakolható, kényelmes hosszú távú utazóautó, nagyobb sebességnél zavaróra erősödő szélzajjal és kisebb, szoftvereres gyerekbetegségekkel. Akinek ilyesmire van szüksége, nem biztos, hogy bele fog szeretni, de nagyon valószínű, hogy meg fogja kedvelni. És egy hétköznapi jövős-menős kocsitól a mai világban ez elég is, nem?
|Mellette – Ellene
