Középkategória ide vagy oda, legkézenfekvőbb konkurensnek a Škoda Octaviát tennénk a Seal 6 mellé – ha lehetne ebből a modellből konnektoros hibridet rendelni. De nem lehet, ahogy a Seat Leon vagy a VW Golf kombiból sem. Peugeot 508 kombi már nincs. A Kia Ceed plug-in kombi 24 centivel rövidebb a BYD-nél, Optima rég nincs. A Renault-nál Clio felett már csak crossoverek vannak, a Nissannál, Hondánál rég az enyészeté lett a klasszikus középkategóriás termékvonal, a Mazdánál nemrég múlt ki a nem-elektromos 6-os.

A prémiummezőnyben vannak hasonló kocsik, de ez azért mégiscsak más liga. Se a 3-as, se az 5-ös BMW, se a C, se az E-osztályú Mercedes-Benz nem feleltethető meg árban még csak közelítőleg sem a Seal 6-nak, de még a V60-as Volvo is sokkal magasabban indít a maga jóval 20 millió feletti induló árával. Mikor halt ki szinte teljesen az európai középkategóriás kínálat? Mi a fenével hasonlítsuk össze ezt a kínai, D-szegmensbéli, konnektoros hibrid kombit?

Ami van: Passat és Superb kombi. Hosszabb, nagyobb és nyilvánvalóan komolyabbnak, drágábbnak szánt autók, de egyszerűen nincs más, ami csak nagyjából hasonlítana a Seal 6 DM-i Touringra. Ez van: az európai, koreai és japán ipar hagyott egy szép, nagy, üres területet a piacon, Kína pedig rögtön ott is termett ezzel az egyáltalán nem rossz autóval az egykor oly népes középkategóriás üzleti/családi kombi kategóriában. Persze lehet, hogy nem lesz igazuk, mert az európai gyártók ma leginkább divatos SUV-ot kínálnak az ügyfeleknek klasszikus modelljeik helyett. Talán nem véletlenül…

Hogy ne maradjon üresen a táblázat negyedik sora, tegyünk oda azért valamit, ami használati értékben, árban és technikában megfeleltethető a BYD-nak, még ha SUV is:

A BYD Seal 6 DM-i Touring és úgy-ahogy vetélytársai – induló hazai listaárak BYD Seal 6 DM-i Touring (183 LE) 13 370 000 Ft Skoda Superb Combi PHEV Business (150 LE) 15 099 000 Ft Volkswagen Passat Variant Plug-in Business (150 LE) 23 037 630 Ft Opel Grandland PHEV Edition (195 LE) 16 190 000 Ft

Fontos megjegyeznünk, hogy a fenti ár a Boost jelzésű, alapkivitelű Seal 6 DM-i-ra vonatkozik. Sokkal jobb választás, sokkal jobb ár-érték arányú a Comfort Lite jelzésű változat, mely gazdagabb felszereltségű, erősebb a motorja és kétszer akkora az akkumulátora, így a menetidő sokkal nagyobb részében használható elektromos autóként. A kényelmi extralista is sokkal hosszabb ebben a modellváltozatban. Szinte már csak a hatalmas, nyitható napfénytető megérné önmagában a felárat, de a 8 hangszórós, szép hangzású hifivel, a nem csak elektromos, de memóriás és szellőztetett első ülésekkel, a fűtött kormánnyal, és akinek az ilyesmi is fontos: a zene ritmusára lüktetni is tudó hangvilágítással végképp nem annyival drágább a magasabb szinten extrázott Seal 6, mint amennyivel jobb.

A Seal 6 DM-i Touring Comfort Lite jelenlegi induló ára bruttó 14,6 millió forint. Innen van még eggyel feljebb, de a Comfort szinten további több mint 700 ezres felárért már csak egy kicsit nagyobb, 12,8 helyett 15,6 collos képernyőt ad a gyártó. Ez szerintem valami fura kínai vicc lehet, amit nem is értek (mint az akasztó a raktérajtón). A lényeg: Seal 6-ból a Comfort Lite-ot kell megvenni, se többet, se kevesebbet.

Érdekes, hogy a BYD egyértelműen a kombit nyomja jobban Európában az új modellből. Az IAA-n a márka sajtókonferenciáján is a nagyfenekű Seal 6-ot állították ki a színpadra és egyáltalán: ha bárhol felmerült a Seal 6, mindig a kombiról volt szó. Hogy ebből akarnak-e többet eladni, vagy vélelmezhetően a vevők igénylik-e inkább a nagyobb rakterű, bár drágább és kevésbé takarékos (nagyobb légellenállású és nehezebb) variánst, nem tudjuk.

Amit tudunk, hogy a szedán ugyanazzal a felszereltséggel körülbelül 400 ezer forinttal olcsóbb – ha valakinek nincs szüksége magas, tágas, jól variálható raktérre, hanem megelégszik a 491-1370 laposabb literrel, ennyit spórolhat a vételáron, meg majd valamicskét a fogyasztáson.

A kocsi fogyasztása, mint minden PHEV-é, nagyon sok változó függvénye. Amit a Budapest-München túra után biztosan el tudok mondani: hosszú túrán, sok autópályával, rátöltés nélkül teletöltött 19 kWh-s akkuval és 65 literes tankkal arra lehet számítani, hogy legalább 1200 kilométerig szinte biztosan nem kell majd megállni tankolni. Legalább, mert ha finomabban megyünk, a 130-at sosem lépjük át és sok a terelés, lassítás, akkor akár a gyártó által hirdetett 1350 kilométer is meglehet; reális a 6 liter alatti benzines fogyasztás. Ha viszont inkább a belső sávban autózók valós sebességéhez igazodunk, esetleg egy kicsit kihasználjuk a német autópálya lehetőségeit is, és gyakran toljuk 140 fölé a tempót, a fogyasztás elhagyja a dízeles jellegű tartományt, a liter/száz kilométer pedig felcsúszhat akár a 8-cal kezdődő tartományba is.