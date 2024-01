19 620 000 Ft forint a belépőár a külső töltés nélküli hibrid Honda CR-V-ért elsőkerék-hajtással. A nagyvonalú Elegance felszereltséggel ez sem minimumprogram. Az Advance kivitelű nem plug-in hibridben széria a négykerék-hajtás, ez a modell 21 770 000 forintba kerül, ami bőven a konnektoros hibridek magassága.

24 470 000 Ft a tesztelt verzió listaára, amiből nagyobb, erősebb, hétüléses, összkerekes autó is bőven kijön konnektoros hibridhajtással és csúcsfelszereltséggel, lásd a Kia Sorentót. A magas vételár nehéz helyzetbe hozza a Honda hálózatát, de mivel nyugaton is gyengén megy az értékesítés, talán a gyár reagál a piac visszajelzésére és közelíti az árakat a konkurensekéhez.

Ford Kuga 2,5 PHEV Vignale (225 LE, 2WD, 66 km) 19 880 00

Kia Sorento Kryptonite (265 LE, 4WD, 57 km) 23 540 000

Opel Grandland PHEV GS (225 LE, 2WD, 57 km) 16 990 000

Suzuki Across (306 LE, 4WD, 75 km) 25 570 000

Igen gazdag a szériafelszereltség, a head-up displaytől az elektromos csomagtérfedél-mozgatáson át a nyitható napfénytetőn keresztül a motoros, szellőztetett bőrülésekig van minden. Kényelmes a Honda alkalmazásával telefonról távirányítható klimatizálás a plug-in hibridben, ami a villanyautókban is értékes szolgáltatás. Ha töltőn lóg az autó, jót tesz a hatótávnak is. Az ajtók is nyithatók okostelefonnal.

499 000 Ft a karbantartási csomag ára az első öt kötelező szervizért, ami többnyire 5 évet vagy 100 000 kilométer megtételét jelenti. Azért nem mindig, mert sok rövid, 8 km alatti úttal sokkal sűrűbben kötelező cserélni a szűrővel együtt 4,0 liternyi, 0W20 viszkozitású motorolajat.

Hibrid üzemmódban 6,9-8,2 liter közötti fogyasztást mértünk téli körülmények között. A tesztelt Honda CR-V méreteihez, képességeihez képest ez kedvező üzemanyagigény, csakhogy a RAV4 és az Across hibrid hajtásrendszere jóval takarékosabb. Ugyanez derült ki a Hondáéhoz hasonló, villanymotor-hangsúlyos hibridrendszerű Nissan X-Trail tesztelésekor is, ez is többet eszik egy a Toyota-Suzuki ikreknél.

Szorgos töltögetéssel a teljes tesztre 4,23 l/100 km-es átlagfogyasztás jött ki, de ez tényleg csak attól függ, mennyit tudod/akarod tölteni a nagyfeszültségű akkumulátort. A 46,5 literes tank túl kicsi egy ennyire kényelmes utazóautóhoz, amivel nincs sok kedved megállni.