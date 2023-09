Furcsa az alul és felül is lapított kormánykerék, amivel a Torres fogad beszállás után. Minőségérzetre a belső tér hozza az elvárhatót, nincsenek igénytelen megoldások, a felhasznált anyagok teljesen rendben vannak. A sötét felületeket megtörő fényes díszítésekkel szinte elegánsnak mondható.

Nagyon jól belakható a belső tér. Az első ülések között is igen sok a pakolóhely, a fokozatválasztó kar helyigénye dacára sokfelé rámolhatunk elöl és a vezető oldali háttámláról nem maradt le az újságtartó zseb.

12,5” a digitális óracsoport képátlója. Ekkora felületen áttekinthetőbb műszernézetet is össze lehetne hozni. A középről a kijelző széle felé emelkedő diagramok és a kis számjegyek miatt a sebességmérő és a fordulatszám leolvasása is nehézkes. Szerencsére a sebesség külön is megjelenik digitálisan jó méretben.

Nagyobbrészt valódi gombokkal, kapcsolókkal jól megoldott a belső funkciók használata, ezért kár a klímavezérlést a 8,0” képátlójú LCD-érintőpanelre száműzni. Felül a középső érintőképernyő 9 hüvelykes, egy forgókapcsolós kialakítása a Toyotákat idézi.

Kár, hogy az AndroidAuto és az Apple CarPlay csak kábellel fut a felső kijelzőn, wifin át nem, pedig adott a vezeték nélküli töltő is. A középső kijelzőt hat nyomógomb veszi körül a fontosabb menüpontok közvetlen elérésére.

Nagyon jó dolga van a hátsó utasoknak. Először is a Torres nagyon tágas a második sorban, van kartámasz, érdemben érkezik a hűs befúvás középről. Még napvédő rolók is voltak a tesztautóban és a légrostélyok alatt két USB-A töltőről táplálhatók a folyton éhes kütyük.

Kár azért, hogy legalább a csatlakozók egy része nem USB-C-s és a hátulról kihagyott akadályérzékelős ablakemelőkről is régen le kellett volna szokniuk az ázsiai autógyártóknak, ha egy első generációs Focus meg tudta adni ezt a „luxust”. Kellemetlen végig felhúzva tartani a kapcsolókat, ha átszellőztetted az autót és a levegő dübögése miatt becsuknád a hátsó ablakokat.

Jókora csomagtér várja a cuccokat, a gyári adatok szerint 703-ról 1662 literre bővíthető a terület. A hátsó üléstámla két állásban rögzíthető, ezzel is nyerni pár centit, ha ezen múlna a fedél lecsukása, mert személyautóval tilos úgy bármit is szállítani, hogy a csomagtérfedél nincs bezárva és az ablaktörlő tengelyére rögzített gumipók tartja.