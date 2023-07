Egy SUV azoknak, akik szerint régen minden jobb volt

A Mazda CX-5 második generációja már mutatta a szándékot, hogy a japánok a prémium márkák felé közelednek: kellemes tapintású kárpitozást kapott a beltér, pontosak az illesztések, szépen futnak a varrások, és a kezelőszervek működése, a működés hangjai is mind ezt igazolják.

Azért a beltéren érezhető az évek múlása, a divattrendek ma már szögletesebb, több és nagyobb képernyővel borított műszerfalat diktálnak, a Mazda CX-5 ebből a szempontból inkább klasszikusnak mondható.

Még a kormány mögötti műszeregység sem teljesen digitális, a Mazda nem rendelte meg a szinte mindenki által használt 12,3 colos kijelzőt. Itt egy hibrid egység működik, középen a kilométeróra digitális, de mellette a fordulatszámmérő, a vízhőfok és az üzemanyagszint maradt analóg műszer.

Igaz a modern kor vívmányai sem maradtak ki, a szélvédőre vetített színes Head Up Display jó kényelmi extra, ahogy a 360 fokos felsőnézeti képet adó, négy kamerával működő tolatást, parkolást segítő rendszer is.

A központi kijelző itt nem integrált, ráragasztott fekvő formátumú táblagépként lóg ki a műszerfalból, ezt több konkurens már szebben oldja meg. A fedélzeti rendszer is frissült 2022-ben, egy totálisan minimalista, egyszerű digitális felületet kapott az autó, amiben tényleg nem kapott helyett semmilyen sallang, és még a klasszikus módon, a váltó mögötti vezérlőtárcsával is használható.

Elegáns a menürendszer, a használt betűkészlet egyedi Mazda stílusjegy, a működése pedig talán pont a kevés funkciónak, és visszafogott grafikai megoldásoknak köszönhetően példásan gyors. Akinek ez kevés, annak az AndroidAuto és a CarPlay alkalmazás nyújthat alternatívát, a legfrissebb változatban vezeték nélküli kapcsolódással.

Vezeték nélküli immár a telefontöltés is, és ezzel nagyjából ki is merült az újítások listája. Az automata váltós kivitelben érdekesség a menetmódválasztó kapcsoló, ez is a ráncfelvarrással érkezett.

Magas az autó, és magas az üléspozíció is, klasszikus terepjárós hangulatban kicsit lefelé kell lépni kiszálláskor. Az ülések minimális oldaltartást adnak, és elöl az ülőlap is rövidnek érződik az első kilométereken, de könnyű megtalálni az ideális testhelyzetet, amivel hosszú utakon sem fáradunk el.

Ülésfűtés jutott mindkét sorba, sőt elöl szellőzést is kérhetünk, ami a napon hagyott bőrkárpitos autónál igazi felüdülés. A helykínálat a második sorban is bőséges, a bakancsforma előnyét élvezhetik az itt ülők, ugyanis bőven van fejtér, és rövid úton hárman is elférnek itt.

Tárolóból, rekeszből pont elég akad, nem a praktikum zászlóvivője a típus, de a félliteres üdítőknek, telefonnak, pénztárcának mindig jut hely, és USB-portból is akad elég. Az elektromosan nyíló csomagtartó jól használható 522 literes teret ad, a második üléssort pedig dönthetjük a csomagtartóból is, így 1638 literesre bővül a hely, ami sík felületet biztosít a kényesebb, hosszú rakomány szállítására.