Kevesebbet eszik a Suzuki Across mint egy Vitara!

Nyílt titok, hogy a Suzuki legnagyobb modellje a Toyota RAV4-ből készül, ez első ránézésre is látszik rajta. Ez pedig nem csak a külsőre igaz, a teljes hajtáslánca megegyezik vele, ez pedig óriási szerencséje. A 306 lóerős konnektorról is tölthető rendszer az eddigi legerősebb Suzukivá tette az Acrosst, de emellett nem felejtett el takarékos is lenni. Vajon mennyi az annyi a valóságban? Képes tényleg keveset fogyasztani egy ekkora autó úgy, hogy nincs feltöltve az akkumulátora? Utánajártunk! A Suzuki Acrossról szól a legújabb Teletank epizód!

Tarts velünk! Ez a Teletank, a Vezess fogyasztásmérő sorozata. Ha megmutatnád az autódat, ami lehetetlenül sokat eszik, vagy éppen benzinpárán is elketyeg, írj nekünk a teletank@vezess.hu e-mail-címre!