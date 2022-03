Híres, vagy hírhedt modell, a sztereotípiák ellenére is sokan keresik, akik pedig igazán jót találnak, azok elég jól is járnak a Mazda3-mal. A 2000-es évek eleji első széria széles motorválasztéka közül az 1,4-es és az 1,6-os benzines hazánkban is népszerűek volt, most a jobb választást, egy 1,6-os szívó benzinest próbáltunk ki. Vajon aki precíz japán kompaktot szeretne, az tankolni sem fog túl sokat?

A Mazda3-at még új autóként is teszteltük 2004-ben, akkor ezt gondoltuk róla:

Több mint 7 literes fogyasztást ígér a gyártó, ami nem veszedelmesen sok. De mi a valóság? Ennek jártunk utána a Teletank legújabb részében, és kiderült az is, mennyire jó vezetni egy 20 éves korhoz közelítő japán kompaktot.

