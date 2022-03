Híres fogyasztásbajnokok vizsgáznak most sorban a Teletankban. Megnéztük már, mennyi a valós fogyasztása egy Priusnak, és azt is, hogy a BMW 320d valóban dízelpárán közlekedik-e. Most egy szintén híresen kis étvágyú modellt fogtunk vallatóra, egy Audi A3-at 1.9 PD TDI dízelmotorral.

A vegyes mérési körünkben egyenlő arányban szerepel város, országút és autópálya szakasz, a dízelek otthona pedig az utóbbi kettő. Mire számítsunk a valóságban, ha egy ilyen dízellel közlekednénk még városban is? Tud alacsonyan maradni a PD TDI fogyasztása, vagy a város miatt megugrik? Erről szól a legújabb Teletank epizód!

