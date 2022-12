Cuki apróság, ezért kevesebb fogyasztást várnánk egy Twingótól

1992-ben a Renault Twingo első generációja elképesztően furcsán mutatott a kereskedésekben. A kis gömbhal megjelenésű apróságot szikrázóan élénk színekben lehetett kapni, a lendülete pedig nem csak a 90-es években tartott ki. 2007-ig majdnem 2,5 millió darab kelt el belőle, így ma sem ritka az utcán, de már leginkább csak a fiatalabbakkal találkozhatunk.

A 2000-es évek elején már az ezüst és fekete színeknek állt a világ, így Twingoból is ilyet találunk leginkább. Ezzel együtt viszont a felszereltség is modernizálódott, a harmonika tető mellett megjelent a nyitható üvegtetős kivitel, légkondicionáló, elektromos ablakok, központi zár is rendelhető volt bele. Ma olcsó kezdőautó a piacon, pár százezer forintért beszerezhető. De milyen ma egy 20 éves Twingo és főleg, mennyit fogyaszt? Minden kiderül a legfrissebb Teletank epizódból!

