Egy korszak ikonja, az utcakép ma is meghatározó darabja, egy nagyon kedves kisautó, a Peugeot 206 volt soron a Teletankba jelentkezők közül, hogy megmutassa, mennyit fogyaszt. Az 1998-ban megjelent kedves kis francia autóra nehéz rosszat mondani, a több mint 20 éves modellből ma is nagyon sok példány tűri hősiesen a napi nyúzást, miközben a forma talán egy percet sem öregedett.

Szörényi Andris új korában is írt ilyen 206-osról, itt az éppen 20 éves cikke:

Volt belőle háromajtós, kombi, kétüléses keménytetős kabrió és egyes piacokon még szedán is, mi viszont most a legjellemzőbbet, egy hagyományos ötajtóst fogtunk vallatóra, 1,4-es dízelmotorral. Híresen keveset fogyaszt ezzel a hajtáslánccal, a végeredmény pedig még annál is kevesebb, mint amire számítottunk. Itt a legfrissebb Teletank!

Tarts velünk! Ez a Teletank, a Vezess fogyasztásmérő sorozata. Ha megmutatnád az autódat, ami lehetetlenül sokat eszik, vagy éppen benzinpárán is elketyeg, írj nekünk a teletank@vezess.hu e-mail-címre!

A Teletankban eddig mért autók: