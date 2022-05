Nincs pénzed tetőre? Vannak jó áron is kabriók!

Ahogy kisüt a tavasz első tisztességesebb napsugara és minél tovább marad fent a nap az égen, annál határozottabban jön elő bennünk az érzés, hogy kéne egy kabrió. Nem baj, ha te is így érzed, de egy kicsit most veszélyes helyzetbe fogunk hozni, mert mutatunk pár olyan autót, amik nagyon alacsony áron, összességében kevés kockázattal bevállalhatóak és olyan lazán dobhatod le a tetejüket az első napsugarak alatt, ahogy a napszemüvegedet szoktad felvenni.

Szeretnénk, ha több ilyen autó lenne a piacon elérhető áron, de sajnos elég sok kikopott már. Peugeot 306-ból például most csak egy darab van, ami használható állapotú, de erősen foglalkozós, pedig mennyire gyönyörű autó! Jó tipp lehetett pár évvel ezelőtt még a Saab 9-3 a 90-es évek végéről, ma viszont nincs olyan, amihez szívesen közel mennénk. Veterán korba érnek lassan az Escortok, az 1-es Golf lassan kincsnek számít, de ezek inkább hobbiautók lennének, mintsem használhatók, C3 Prulierben pedig reméljük, senki nem gondolkodik. Most olyanokból válogattunk, amik egyetlen autónak is tökéletesen használhatóak.

Tágas kabrió több személynek, egész évre

A 2000-es évek elején még nálunk is jellemző volt a valódi hideg tél, így a keménytetős kabriókra mindenképp igaz volt, hogy legalább akkor is használhatóak. Most a legutóbbi télre visszagondolva bennem már a téligumi létjogosultsága is meginog, ezzel együtt szerintem még vászontetővel a fejem felett is kihúztam volna a leghidegebb napokat. Aki mégis csukott tetővel is teljes értékű autóra vágyik, annak való a Renault Megane CC.

Nagy előnye, hogy zárva tisztességes kupénak néz ki, hosszú a feneke, nincs B oszlopa és elég nyúlánk autó. A Megane CC egyszerű technikára épül, de ahelyett, hogy maguk csinálták volna, a német Karmann fejlesztette ki a Renault számára a modellt és a gyártását is ők végezték. Így akinél a francia autó tabu, az a Megane CC-ben is találhat valami megnyugtató németességet.

Ezek az autók indulnak a mostani gyűjtésünkből a legmagasabb áron. A törötteket és a forgalomba helyezésre várókat leszámítva 780 000 forintért már vehetünk balkormányos, normális állapotú Mégane CC-t. Jól használható autó, csukott tetővel ordenáré nagy, 490 literes a csomagtere és a belső, legalábbis elöl nagyon tágas, hátul a gyerekek vígan ellesznek benne. Légkondis, modern, kényelmes autóról van szó, egyszerű, és ez sok tekintetből pozitív.

Sok gond nem lengi körül a modellt. A legkockázatosabbnak mindig a tető mechanizmusa tűnik egy ilyen kabriónál, de azzal van a legkevesebb baj. Feltűnő, ha törött volt az autó, ha csak egy picit is csavarodott a karosszéria, a tető már nem nyílik egyenletesen, akadás mentesen, vagy nem zár be rendesen. A hidraulikával jellemzően nincs gond, Szörényi Andris is probléma nélkül nyitogatja már évek óta a Megane tetejét.

Elektronikai gondok adódhatnak, bár klisésnek tűnik, de nem túl stabil. Kapcsolók mennek tönkre, kábelek szakadnak meg, érzékelők áznak be, amik miatt elveszíthetünk funkciókat, mint az ablakok nyitása, vagy a tükrök állítása. Szerencsére a beázás nem jellemző a tetőre, de előfordulhat az elöregedett szigetelések, vagy rosszul záródó tető miatt.

1,6-os és 2,0 literes benzines motorokkal volt elérhető, utóbbiból 163 lóerős turbó is létezett, de volt hozzá 1,9-es és 2,0 literes dízel is, ha el tudjuk viselni a szagát, akkor biztos ezekkel is jó autó lehet. A legnépszerűbb az 1,6-os 113 lóerős belépőmotor volt, ami változó szelepvezérlésű és ez a legnagyobb gyenge pontja. Ha a mechanikai rész olajellátása romlik az öregedő tömítések miatt, a vezérlés nem vált át. Indításkor kerregő hangot ad és magas fordulaton is lomha lesz, nem csak alacsonyan, a javítása nem horror, de azért fájhat. Minden más területen teljesen általános alkatrészárakkal találkozhatunk, a fenntartásában nincs semmi komoly kockázat.

Renault Megane CC 1.6 alkatrészárak: Vezérműszíj készlet: 49 000 Ft Első féktárcsák: 16 000 Ft Első fékbetétek: 16 000 Ft Első lengőkarok: 14 000 Ft/db Üzemanyag-szivattyú: 60 000 Ft Üzemanyagszűrő: 5600 Ft Vízpumpa: 30 000 Ft

Kedves kis füles kosár

Mosolyognom kell folyton, ha egy VW Golf kabrió jön szembe. A korai kabriókra jellemző B oszlopnál fenn maradó tetőkeretre tökéletes példa, ebbe kapaszkodhatnak a csajok, miközben krúzoltok a Balaton déli partján. Ilyen volt az Opel Kadetten és a Ford Escorton is, meg később a PT Cruiseren, de a Prulielel együtt az is tiltólistás jó ízlés terén. A Golf viszont örök klasszikus és nem csak a kompaktok, de a kabriók között is. Keveset látni belőle, pedig vidám dolog és messze nem túl drága ma már.

A negyedik generációs Golf nyitható tetejű változata esett bele a mostani válogatásba, mert nem túl régi, 1998-2002-ig készült, de nem is túl drága. A gyártási idő persze érdekes ennél a modellnél, mert a Volkswagen óvatosan állt hozzá a kabriókérdéshez a 4-es Golf esetében. Hiszen olyan, hogy 4-es Golf kabrió nem igazán létezik, csupán egy nagyon erős faceliften átesett 3-as Golf kabriót kapott a közönség, ezért sokan Golf 3.5-nek hívják a kabriót, amiben sok az igazság.

Megkapta a 4-es Golf orrát és hátsó lökhárítóját, sötétítettek a hátsó lámpákon is, de a formájuk maradt. Frissebbnek hat, de az oldala elárulja, hogy az 1994-ben megjelent 3-as kabrió az alapja. Frissebb a belseje is, már a 4-es kormányát kapta és műszerfalát is átalakították, de technikai tartalmát is korszerűsítették, légzsákokat és ABS blokkolásgátló fékrendszert is kapott, légkondis lehetett és bőrüléses, a 4-es Golf motorjait kapta meg.

A tetőt kézzel kell oldani és zárni, de motorokkal csomagolja el magát a csomagtér fölé. A vászontető nem foglal sok helyet, cserébe az anyag kényes, húsz évnél öregebb autókról van szó, előfordulhat, hogy már kiszívta a nap, elszakadt a varrás, vagy kivágták, számítható a cseréje, ha még nem történt meg, ennek ára 1000 euró körül mozog.

1.8-as 75 lóerős benzineseket és a frissebb motorcsaládhoz tartozó 1.6-os 101 lóerős benzineseket találjuk a hazai kínálatban, de 1.9-es TDI-ből is van egy pár. A szűretlen dízelfüstöt viszont nem valami jó szívni, az 1,6-os pedig már az ereje miatt is jobban ajánlható, mint a régi 1.8-as. Gond a dízelek kuplungjával lehet, az 1.6-osnál pedig a gyújtással lehetnek problémák. Az ajtók zárjainak meghibásodását és ezzel a központi zár hibáját lehet még felhozni a Golf esetében, valamint a rozsdásodást, ami szintén jellemző, de nem tragikusan. Van már félmillió forintért is Golf 3.5 kabrió, a másik vége pedig 2,0 millió forint, a kettő között félúton már nagyon szép a kínálat.

Volkswagen Golf 4 (3.5) 1.6 kabrió alkatrészárak: Vezérműszíj készlet: 20 000 Ft Első féktárcsák: 16 000 Ft Első fékbetétek: 7500 Ft Első lengőkarok: 18 000 Ft/db Üzemanyag-szivattyú: 50 000 Ft Üzemanyagszűrő: 5000 Ft Vízpumpa: 17 000 Ft

Örökzöld sláger nyitható tetővel

Ha a Peugeot 206 popzene lett volna, tuti minden rádióból ez szólt volna a 2000-es évek elején. Annyira kívánatos formát rajzoltak, hogy még ma is szerethető a kisautó. 1998-2013-ig készült és a tévéreklámja is ott megy a fejünkben még akkor is, ha több mint 20 éve láttuk először. Ha nem lett volna elég, hogy kisautónak cuki és szexi, akkor jött 2000-ben a kétajtós, kétüléses, minden szezonra szóló keménytetős kabrió, a CC.

A Peugeot biztos kezekre bízta a kis kétajtóst, a francia Heuliez tervezte és gyártotta. Formája kicsit furcsa, de a vagány 206-os dizájnja még a buborék tetővel is szépen összeáll. Klasszikus megoldást alkalmaztak a hátulján, ha már keletkezett egy tisztességes plató a tetőszerkezet miatt, kétoldalt síneket kapott, de gyári kiegészítőként akár krómozott csomagtartó rácsot is rendelhettek hozzá a vásárlók, mint a régi kabriókhoz, roadsterekhez.

Kis helyen nagyon sok stílus tömörödik össze a 206 CC-ben, aminek a tetejét kézzel kell oldanunk, de motorosan, gombnyomásra hajtódik össze a hátunk mögött. Két darabból áll a keménytető, az amúgy sem túl nagy csomagtartóban ez rengeteg helyet elfoglal, de ezzel együtt együtt lehet élni, ennyi rakhellyel is. Remek színösszeállításokban létezett, nem ritka a színes bőr belső, nagy kár, hogy a legtöbb kívülről ezüst vagy fekete, de így is éppen elég vidám autó.

Friss csirkének nem igazán nevezhető, így szinte minden használt példányon bőven tapasztalható öregedés, de a 206-ban akkor is van tartás, ha nagyon rossz gazdája volt. Viszont a futómű sok törődést igényel, a hátsó szilentek és az első gömbfejek hamar kopnak, de ezekre melyik használtautónál nem kell számítani? Beázásra viszont hajlamos, főleg ha a szélvédő tövében összegyűlnek a falevelek és a kosz, akkor bent a szőnyegen találkozhatunk vízzel.

Népszerű választás volt a 109 lóerős 1,6-os szívó benzinmotor, elég is a kis karosszériához, pláne, ha csak közlekedni, krúzolgatni, kabriózni akarunk a CC-vel. Volt belőle 2,0 literes szívó benzines is, kicsit ritkábban, készült dízelmotorral is, de ehhez a stílushoz többnyire a benzines motor passzol. 630 000 forintért már találunk olyat, amibe bármikor beleülnék, 1,4 millióért pedig még metál kékben csillog is szépen rendben tartva, még az sem sok a mindennapi élményért.

Peugeot 206 CC 1.6 alkatrészárak: Vezérműszíj készlet: 47 800 Ft Első féktárcsák: 20 000 Ft Első fékbetétek: 17 000 Ft Első lengőkarok: 26 000 Ft/db Üzemanyag-szivattyú: 37 000 Ft Üzemanyagszűrő: 5600 Ft Vízpumpa: 15 500 Ft

Hosszú kabrió, vászontetővel

Egy Opel Astra G-ben általában nagyjából annyi az izgalom, mint egy szelet vajas kenyérben, de valljuk be, a Bertone tervezésű kupé azért jól sikerült. A nyúlánk kétajtósból pedig még vászontetős kabriót is faragtak, ami méltó utódja lett az egyszerű, de vagány F Astra kabriónak. Olcsón fenntartható autó adja az alapot, a látvány mégis izgalmas, bármikor elfogadnám. Mennyire lehet rossz egy ilyen?

Csak amennyire egy sima G Astra. Csúnyán öregszik a beltere és viszonylag egyszerű. Szerencsére (vagy épp szerencsétlenségre?) a legtöbb G Astra kabrió bőrkárpitozású üléseket kapott és nem csak feketét, volt egészen világos és krémszínű is, amivel a kabriózás élménye látványra is nagyon klassz. Hátránya, hogy mivel 20 év feletti autókról beszélünk, sok vezetőülése kikopott, kiszakadt, javítani kell, de egy oldaltámasz még nem a világ, simán vállalható.

Puhatetős kabrióként ennél az autónál is a vászon lehet a legnagyobb költség, ha nem tartották jól, vagy sérült. 1000-1300 euróba (380-450 000 forintba) is kerülhet a cseredarab, így ezt mindenképp alaposan vizsgáljuk át. Ennek a mozgató mechanikájával általában egy gond lehet, ha ereszt a hidraulika rendszer és kevés a folyadék benne, nem fogja kinyitni, vagy bezárni a tetőt.

Az Astra előnye, hogy négyülésesként is egész jól használható, befér a gyerek, vagy a barátok hátra, zárt tetővel pedig a csomagtere is elég nagy. 1.6-os szívó benzinmotor volt a belépő, ebből sokat találunk, de a 125 lóerős 1.8-as szívó négyhengeres lehet a legjobb ajánlat hozzá. A 2,2-es benzines és dízel verziókat érdemes inkább kerülni, a 2,0 literes turbóért pedig megéri küzdeni, remek élményautó azzal az Astra kabrió. 600 000 forinttól kapható belőle már szép állapotú példány, 2,0 millióért pedig már a legszebbet találjuk. Összességében élhető autó, amihez az alkatrészárak sincsenek az egekben a tető vászonját leszámítva.

Opel Asta G 1.6 kabrió alkatrészárak: Vezérműszíj készlet: 50 000 Ft Első féktárcsák: 16 500 Ft Első fékbetétek: 10 000 Ft Első lengőkarok: 25 800 Ft/db Üzemanyag-szivattyú: 25 000 Ft Üzemanyagszűrő: 4500 Ft Vízpumpa: 16 700 Ft