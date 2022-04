Éppen 10 évvel ezelőtt mutatkozott be a Dacia Logan MCV méltó és tisztességes hétüléses utódja, a Lodgy, ami az utóbbi években az egyik legnépszerűbb új autóvá vált itthon. A nagycsaládos kedvezmény felpörgette az eladásait, hiszen a legolcsóbb hétüléses autó 2,5 millió forint állami kedvezménnyel még vonzóbb modellé vált. De vajon jól is járnak vele a vásárlók? Mi az hogy!

Nem csak tankolni, de fenntartani sem drága egy Dacia Lodgy-t, ebben a cikkben minden költséget összeszedtünk:

Gyárilag sem ígértek túl magas fogyasztást az 1,5 dCi-nek és az átlagfelhasználók is 6 liter alatt közlekednek vele. Ezért most bedobtuk a Teletank körre, megtankoltuk induláskor és visszaérkezéskor is, a kettő között pedig pontosan ugyanaz történt, mint a sorozatban szereplő összes többi autóval. Csakhogy a Dacia Lodgynál meglepőbb eredményt még egyiknél sem kaptunk. Nézzétek!

Tarts velünk! Ez a Teletank, a Vezess fogyasztásmérő sorozata.

