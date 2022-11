Mennyit eszik a modern zöldséges Merci? – E-osztály a Teletankban!

Teletank: Mercedes-Benz E 200 CDI 7G-Tronic, 2014

Akár a jövő zöldséges Mercije is lehet az S212-ből, ami most nem túl régi, de már nem is fiatal, és a prémium használt autók között igencsak népszerű. Épp ezért 2,1-es dízelmotorjával foglalt helye volt a Teletank sorozatban.