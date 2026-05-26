Egy apró, sárgára festett acéllemez fekete számokkal, amely első ránézésre legfeljebb egy régi garázs falára való emléknek tűnik. A rendszámtábla-gyűjtők szemében viszont igazi Szent Grál.

Alaszka 1921-ben kezdett hivatalos rendszámtáblákat kiadni a gépjárművekre, vagyis 38 évvel azelőtt, hogy az USA teljes jogú tagállama lett volna. A Fountainhead Antique Auto Museum szerint ebből az évjáratból ma csak néhány ismert rendszám létezhet. Egy darab 2000-ben magánügyletben 40 ezer dollárért kelt el, a múzeum pedig már 2012-ben is nagyjából 60 ezer dollárra becsülte az értékét. Mai árfolyamon ez körülbelül 12–19 millió forint.

A ritkaság oka egyszerű: akkoriban Alaszkában eleve kevés autó közlekedett, a zord klíma pedig nem a vékony acéllemezek barátja. Ami nem rozsdásodott el, azt jó eséllyel kidobták még azelőtt, hogy bárki történelmi értéket látott volna benne. Ezért lehet, hogy egy ilyen tábla ma többet érhet, mint egy új családi autó.

Az első magyar rendszámok Az első magyar rendszámokat 1901-ben, Budapesten adták ki. Pontosabban: 1901. június 10-én jelent meg a budapesti rendőrfőkapitány rendelete az automobilok rendszámhasználatáról. Ez még csak a fővárosi gépjárművekre vonatkozott. A korai rendszám nem a mai értelemben vett országos rendszer volt: a fővárosi kerületet jelző római számból és arab számjegyekből állt. 1901-ben még mindössze néhány tucat rendszámra volt szükség; a Vezess korábbi összefoglalója szerint összesen 31 táblát kellett kiadni, a 13-as számot pedig babonából kihagyták.

Ahol a rendszám drágább, mint a garázsban álló luxusautó

Az 1921-es alaszkai tábla azonban csak az oldtimer-rendszámok világában számít nagyvadnak. A valódi őrület a Közel-Keleten zajlik, ahol a rövid, könnyen megjegyezhető, presztízsértékű rendszámokért elképesztő pénzeket fizetnek.

A Guinness-rekordot jelenleg a dubaji “7”-es tartja: 2023. április 8-án 55 millió dirhamért, azaz 14,98 millió dollárért ütötték le jótékonysági árverésen. Ez mai dirhamárfolyamon nagyjából 4,6 milliárd forint.

A második helyen az Abu-Dzabiban elárverezett “1”-es rendszám áll, amelyért 2008-ban 52,2 millió dirhamet fizetett Saeed Abdul Ghafar Khouri emirátusi üzletember. Ez mai árfolyamon körülbelül 4,35 milliárd forint.

A harmadik legismertebb és legdrágább ilyen ügylet a dubaji “9”-es rendszám, amely 2021-ben 38 millió dirhamért ment el a Most Noble Numbers jótékonysági aukción. Ez mostani árfolyamon körülbelül 3,17 milliárd forint.

Magyarországon ehhez képest aprópénz a rendszámbiznisz

Nálunk szerencsére nem kell milliárdosnak lenni ahhoz, hogy valaki egyedi rendszámot rakasson az autójára. A hatályos díjtábla szerint az egyénileg kiválasztott rendszámtábla engedélyezése 151 810 forint, míg az egyedileg előállított rendszámtábla engedélyezése 587 250 forint.

A kettő között az a különbség, hogy az egyénileg kiválasztott rendszám a sorozatban előállítható formátumból választott, még szabad kombináció, míg az egyedileg előállított rendszám valóban személyesebb karakterösszetétel lehet, ha megfelel a szabályoknak és még nem foglalt.

Itthon is van, aki milliókért árulja saját egyedi rendszámát: