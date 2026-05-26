Van, aki jelmezben fut maratont, vannak, akik babakocsit tolnak maguk előtt, hogy már a gyermek is részese legyen a „kalandnak”, de Sam Flannery ennél jóval nehezebb kihívást talált magának.

Az ausztrál fiatal egy 1300 kilogrammos autót kötött maga mögé, majd nekivágott a 42,2 kilométeres távnak.

A 19 éves sportoló 7 óra 36 perc 32 másodperces idővel ért célba.

A rekordkísérletet május 17-én, az ausztráliai Ipswichben található Willowbank Raceway versenypályán rendezték. A The Car Marathon hivatalos oldala szerint Flannery 42,2 kilométeren át húzta az 1300 kilós autót, ezzel pedig a szervezők közlése alapján ő lett a leggyorsabb ember, aki valaha végigcsinált egy teljes maratont autóhúzással.

A kihívás kelléke egy Kia Rio volt, de egy kisautó is egészen más dimenzióba kerül, ha nem ülni kell benne, hanem órákon át magunk után húzni. A tempó sem volt sétagalopp: a 42,2 kilométeres táv és a 7:36:32-es idő nagyjából 5,5 km/órás átlagot jelent, ami önmagában is lendületes gyaloglás, hát még úgy, hogy közben egy több mint egytonnás autó van az ember mögött.

Flannery nem véletlenül választott ilyen látványos és fájdalmasnak tűnő módot az adománygyűjtésre. A GoFundMe-oldalán azt írta, hogy a cél nem pusztán a fizikai bizonyítás volt, hanem az, hogy pénzt és figyelmet szerezzen a fiatalok mentális egészségével foglalkozó You Are Not Alone (nem vagy egyedül) szervezetnek. A kampány célösszege 100 ezer ausztrál dollár, a gyűjtés pedig már 20 650 ausztrál dollárnál tartott, ami a jelenlegi árfolyammal számolva nagyjából 4,5 millió forint.

A You Are Not Alone egy ausztrál fiatalokat támogató mentális egészségügyi jótékonysági szervezet. Saját oldalukon is kiemelik Flannery akcióját, és azt írják, hogy a fiatal sportoló a Car Marathon nevű kihívással gyűjt pénzt és figyelmet a szervezet munkájához. A szervezet célja, hogy fiataloknak és a környezetükben élőknek adjon támpontot ahhoz, hogyan ismerjék fel és kezeljék a mentális nehézségeket.

Flannery korábban futballistaként is ismert volt: kapusként szerepelt ausztrál utánpótláscsapatban, az Irish FA beszámolója szerint 2023-ban az Australia U16/U17 Schoolboys csapatában is pályára lépett. Később az extrém állóképességi kihívások felé fordult, és saját LinkedIn-bejegyzése alapján már egy évvel korábban, egy 160 kilométeres futásra készülve kezdett azon gondolkodni, milyen újabb vállalással tudna társadalmi ügyet támogatni.

A rekordötlet végül akkor vált igazán komollyá, amikor egy edzésen a félmaratoni távot teljesítette az autóval. Flannery szerint ekkor merült fel, hogy akár a világcsúcs is elérhető lehet. Hat héttel később meg is csinálta, saját beszámolója szerint több mint két órával javítva meg a korábbi rekordot.