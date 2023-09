60 órán át húzott egy autót, hogy Guinness-rekordot állítson fel egy korábbi katona: Matt Cooper egy 400 méter hosszú kerékpárúton összesen 145 kört tett meg, így 57,93 kilométeres távval írta be magát a rekorderek közé a múlt héten – számolt be a hírről az SWNS. Cooper egy nagyjából egytonnás Kia Picantóval vitte véghez ezt a bravúrt, a korábbi csúcsot pedig majdnem 6,5 kilométerrel javította meg.

A korábban a seregben szolgáló 30 éves férfi sikerében közrejátszott az is, hogy múltjából kifolyólag keményebb kötésű testalkattal rendelkezik: 175 centiméteres magasságával közel 108 kilogrammot nyom. Ennek ellenére nem vette félvállról a felkészülését a helyi szupermarket parkolójában autókat húzva „gyakorolt”. A mindennapos energiabevitele közben akár az 5000 kalóriát is elérte, és hogy felépítse az erejét, naponta négy órát edzett az edzőteremben.

„Négy órával korábban indultunk a tervezettnél, hogy a legtöbbet hozzuk ki a hűvösebb hőmérsékletből, de még így is nagyon meleg volt. Amikor végeztem, egyszerre voltam megkönnyebbült és kimerült, és melegem is volt” – elevenítette fel a warwickshire-i rekorddöntése körülményeiről Cooper. „Teljesen meg voltam rémülve, mert amellett, hogy ideges, izgatott is voltam a kihívás miatt.”

„A családom azt hitte, őrült vagyok, amiért ezt csinálom, de valójában mindig azt hitték, hogy egy kicsit őrült vagyok” – szabadkozott a férfi, aki korábban kommunikációs rendszergazdaként is dolgozott, jelenleg pedig markolóvezetőként keresi a kenyerét.

Mint elmondta, Cooper háromféle világrekordot akart megdönteni, de ebből a melegfront, illetve az azzal járó, 30 Celsius-fok körüli hőmérséklet miatt csak egyet sikerült. Annak ellenére viszont, hogy sem a leggyorsabb maratoni autóhúzás, sem pedig a járműhúzással teljesített dupla maraton rekordját nem tudta megdönteni, kitartásával 3000 fontot, átszámítva több mint 1,3 millió forintot gyűjtött össze egy, étkezési zavarokkal küzdő embereket segítő jótékonysági szervezet támogatására.

„Ez a jótékonysági szervezet nagyon közel áll hozzám. Korábban súlyos testképzavarom volt, ami azt jelenti, azt gondolod, hogy bizonyos módon nézel ki a tükörben, pedig valójában nem is. Voltak családtagjaim, akik szintén étkezési zavarokkal küzdöttek” – magyarázta a döntését.