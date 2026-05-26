A német tévé ismert autós riportere, Hamid Mossadegh nemrég a stuttgarti Motorworldben járt, ahol egy egészen különleges autóssal találkozott. Emberünk ugyanis a luxuscirkálók világában szinte felfoghatatlan futásteljesítményt pörgetett bele a brit limuzinba. A tulajdonos nem holmi garázsdíszként tekint a Phantomra: kőkemény világkörüli expedíciókra használja.

A tulajdonában lévő 2019-es Rolls-Royce Phantom orrában a jól ismert 6,75 literes, biturbó V12-es blokk duruzsol – a kilométerszámlálója pedig egészen elképesztő, 775 404 kilométert mutat.

Skandinávia, Szibéria és a Nyugat-Szahara aszfaltját is koptatta már, és eddig komoly problémát nem mutatott a kalandok során. Az igazi mérnöki bravúr azonban a lemezek alatt rejlik: a V12-es motor, a turbófeltöltők és a sebességváltó is mind a gyári, eredeti darab.

Semmilyen komolyabb fődarab-javítást nem kellett eszközölni a járművön. Az egyetlen említésre méltó beavatkozás a vezetőoldali ajtó soft-close automatikáját érintette, amelyet egyszer cserélni kellett.

A Phantom gyári szervizintervalluma 16 000 kilométer, ami a tulajdonos feszített tempója mellett azt jelenti, hogy a V12-es monstrum kéthavonta kötelező karbantartásra szorul. Vagyis elméletben közel 48–49 olajcseréről beszélünk. Az első négy év során ezeket a költségeket a Rolls-Royce garanciális keretek között fedezte.

Üzemanyagból is brutális mennyiségről beszélünk. A gyári kombinált adat a Phantomnál 13,9 l/100 km körül szerepel a technikai dokumentumban, ami 775 404 kilométerre vetítve papíron is kb. 108 ezer liter benzin.

Bár egy Rolls-Royce esetében ez a futásteljesítmény már most is csillagászati, a tulajdonos egyáltalán nem tervezi a lassítást. További túrák várnak rájuk Oroszországban és Fehéroroszországban, a végső cél pedig nem kevesebb, mint a bűvös 1 000 000 kilométeres álomhatár áttörése.