Ritka, hogy egy traffipax története happy enddel zárul az autósok számára, de a coloradói Hudsonban (USA) most pontosan ez történt. A nagyjából 1600 lakosú település vezetése úgy döntött, eltörli az összes bírságot, amelyet egy ideiglenesen kihelyezett sebességmérő kamera osztott ki az észak felé tartó Weld County Road 49-en. Aki már befizette a bírságot, annak visszajár a pénz.

A történetből azért lett országos ügy, mert az egyetlen kamera néhány hét alatt 31 353 bírságot osztott ki. Ezek összértéke 1 254 120 dollár volt, ami nagyjából 385 millió forint. Ebből az autósok már több mint 666 ezer dollárt, vagyis körülbelül 204 millió forintot be is fizettek, mire a városvezetés visszavonulót fújt.

A számok önmagukban is döbbenetesek: ha csak hathetes időszakkal számolunk, a kamera naponta több mint 700 bírságot termelt. Hudson teljes lakosságára vetítve ez majdnem húsz csekk fejenként – persze a valóságban nem csak helyieket mértek be, hanem az arra közlekedőket is.

A felháborodás nem pusztán abból fakadt, hogy a kamera elképesztő tempóban gyártotta a csekkeket. A kifogások szerint a mérőt nagyjából 400 lábbal, vagyis körülbelül 120 méterrel egy 55 mérföld/órás sebességhatárt jelző tábla elé tették, miközben a kamera még a 40 mérföld/órás szakaszt ellenőrizte. A 40-es táblából ráadásul csak egy volt a környéken, az is jóval korábban.

A város polgármestere, Joe Hammock a testületi ülés után elismerte, hogy gond volt az elhelyezéssel. Úgy fogalmazott: “a kamera pozíciója nem volt megfelelő. A város ezért elengedi az észak felé tartó WCR 49-en kihelyezett kamera által kiosztott bírságokat, és a már befizetett összegeket is visszatéríti.”

A sztori ettől még nem jelenti azt, hogy Hudson feladná az automata sebességmérést. A település hivatalos anyagai szerint a WCR 49-en valóban komoly gyorshajtási probléma van: egy tanulmányban az északi irányban haladók 39,4 százalékát sorolták azok közé, akik legalább 11 mérföld/órával túllépték a megengedett sebességet (17 km/óra). A déli irányban ugyanez az arány 5,4 százalék volt.

A helyi beszámolók szerint a kamerát később újra kihelyezhetik, de előtte 30 napos figyelmeztetési időszakot tartanának, vagyis az első hónapban még nem küldenének ki bírságot.

A hudsoni eset jól mutatja, milyen vékony a határ a közlekedésbiztonság és a pénzbehajtás látszata között…ismerős valahonnan?