Szinte nem is fejlődés, inkább kategóriaugrás, ami a Škoda Fabiával történt. A legújabb, negyedik generációs modell járt nálunk teszten, és befogtuk egy Teletank-körre is, hogy megnézzük, mennyit fogyaszt egy új kisautó viszonylag nagy motorral. Az új Fabiát 1,0 literes, háromhengeres szívómotorral, turbós 1,0 literessel és turbós 1,5-ös négyhengeressel is szerelik, utóbbit vetettük most vizsgálat alá. A magas felszereltségű tesztautó vonzó, a motor pedig rendes dinamikát is ígér. De ami a legfontosabb: vajon mennyit fogyaszt 100-on? Utánajártunk Teletank legújabb részében!

Tarts velünk! Ez a Teletank, a Vezess fogyasztásmérő sorozata. Ha megmutatnád az autódat, ami lehetetlenül sokat eszik, vagy éppen benzinpárán is elketyeg, írj nekünk a teletank@vezess.hu e-mail-címre!

