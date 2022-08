Mióta Szörényi Andris megvette a 124-es kombit, azóta érdekelt, hogy milyen lehet hosszú távon vezetni az öreg, szívódízeles klasszikust. Andris nem kevés munkát és tőkét fektetett már a kombiba, minden nyűgjét és baját megosztotta már veletek, olvasókkal is, és mi is pontosan ismerjük az autót, de még csak kevesen vezethettük. A 124-es kombi most felújított adagolóval és porlasztókkal, felújított fékrendszerével, majdnem üzembiztosan állt a feladat elé, hogy megvizsgáljuk, mennyit fogyaszt a Teletank körén.

A vásárlás történetét itt olvashatjátok:

Meghatározó modell az autótörténelemben, a 124-es Mercedes biztonság technológiai megoldásai, futómű felépítése és extra felszereltségei is különlegesnek számítottak akkor, azóta pedig sok modellnél sztenderddé váltak. Jól ismerjük, 1988 óta minden utcasarkon megfordul a mai napig, a lehető legrosszabb állapotútól a féltett veteránig mindenféle állapotban. 4-8 hengeres benzinmotorok mellett 4-6 hengeres dízelekkel szerelték, a gyártás utolsó éveiben már E-osztálynak hívták, a kombiból pedig létezett hétüléses változat is, ez a példány is ilyen. Van még vele meló bőven, de a 124-es élni akar, és Andris is kitartóan küzd érte. Lássuk, mennyit eszik 100 kilométeren jelenlegi állapotában ez a készülő veterán!

