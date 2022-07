Így lett olcsóbb az autójavítás

Legutóbb ott hagytam abba az öthengeres motorral (OM605.911) megáldott S124-es Mercedesem történetét, hogy egy ilyen szívódízelt nehéz a működésképtelenségig elhasználni. Ez is életre kelt ugyan, de egy ideig három-négy hengerrel kalimpált, és az ötödikben csak az első gázfröccs után vagy némi alapjárati üzemtől indult be az égés.

Mivel ráadásul még jó gyenge is volt, bajait első körben a porlasztócsúcsok újra cserélésével próbáltuk orvosolni. Az új porlasztókat annak rendje-módja szerint meg is kapta az autó, csakhogy az új injektorok kihozták az ősöreg adagoló bajait.

Új injektorok váltották fel a régieket
Kézi váltóval 16,3, a négygangos automatikussal 16,8 mp alatt gyorsult 0-ról 100-ra az S124 TE 250 Diesel ezzel az öthengeres szívómotorral
Újonnan 180 km/óra volt a végsebessége a pörgős szívódízellel, 27 éves korára 130 fölé nem kergetem. Javítása sokkal kevesebbe került, mint egy modern dízelé Hetekig útban volt a műhelyben a csak tologatható autó, amíg az adagolófelújítással elkészült a dízeles szakműhely
Bevált tandem a légkondis, nyitható tetős, megbízható Mégane 1,6 CC napi járósnak és hobbiautóként az S124. Nagyon eltérő autók és másra is jók, de mindkettőt nagyon megszerettem
Garázsban áll, így Nem 50-70 Celsius-fokra hevült belső térrel indulok vele a hőgutába. A gyárilag beszerelt légkondicionáló javítását anyagi okból halogatom, mert hőségben nem kell elővennem Fekete koromlerakódások jelzik az égés bajait a kipufogócsatornákon. Ez egy hengerenként négyszelepes szívódízel
Úgy tűnt fel, nincs baj a vezérműlánccal. Kideríthetetlen, hány km van a motorban a számlálóról leolvasható 483 000 helyett Itt lenne a gázolaj-adagoló
Muszáj volt kivenni az adagolót és elvinni felújjítattni, mert nem állított elő megfelelő nyomást az újra cserélt porlasztókhoz
Teljes lett az autópark a 209-cel. Finanszírozhatatlan ábrándokat nem kergetek, de a megvalósítható álmaimat nem engedtem el. A 209-es CLK-t azóta csodálom, hogy tesztautóként járt a Vezessnél, nemrég Erdős Norti a Vezesstől továbbadta nekem az övét Sok modernebb autót túlélt már a 124-es kombi. Az ott a gumizsákok között egy működésképtelen motor, Z18XER benzines egy B Zafirából, bocsánat a rossz minőségű képért!
Ha napon állok, mindig letakarom a műszerfalat. Ebben még nem repedt el, szépségét szeretném megőrizni
Ha nem a gyermekek szájától kell megvonni a falatot érte, mindenkinek javaslom a hobbiautót. Egy FIAT Elba is lehet csak vágyjatok rá és örömötök legyen benne Hatalmas a csomagtere. A raklap belefér üléslehajtás nélkül, de nem lehetett rácsukni az ötödik ajtót
Itt nincs rajtad nyomás. A tűzfal mögül duruzsoló öthengeres moraja kioldja a feszültséget, a futómű tejszínhabba ágyaz 7,4 l/100 km-es fogyasztást mértem hosszabb úton, takán lejjeb megy az üzemanyag-ellátás javításával
Hétüléses kivitelű, a pótülések a menetiránynak háttal hajthatók elő a csomagtérpadlóból

Új injektorral rossz az öreg adagoló

Történt ugyanis, hogy azt a nyomásértéket, amivel az új porlasztók nyitnak, a kopott gázolajszivattyú nehezen tudta produkálni. A megoldás erre az adagoló felújítása volt, aminek a levezényléséért és elvállalásáért különösen hálás vagyok az autót gondozó műhely mindhárom szakemberének a Szépvölgyi úton, különösen édes, jó Lajosomnak. Adagoló nélkül az autót csak tologatni lehet és vagy két hétig útban volt náluk a kombi, amíg a külső szakműhelyben megtörtént a gázolaj-adagoló szivattyú felújítása.

Korábban ez a hétüléses kombi éveket állt és mozgásba vételével volt rá halvány esély, hogy a fékek menthetők. Nem így lett, nagyobb sebességről fékezve a fékek ütöttek, rázták a kormányt, a lassulás is jelképes maradt, emiatt kicseréltettem elöl a féktárcsákat és a fékbetéteket.

A javítás óta az autó képes blokkolóra fékezni, amiből a típust ismerők tudhatják a következő baját. A kerekeknek nem lenne szabad megállniuk, mert ez egy német piacos autó 1995-ből, ahol 1988-tól alapfelszerelés volt az ABS. Újabb teendő a hibalistán.

Fékcső után tárcsa- és betétcsere

Próbálok annak örülni, aminek lehet, mert a 124-es Mercedes még romjaiban is tetszett, és most már tényleg van minek örülni. A fékrendszer a pedál lenyomását végre nem a lassítás iránti alázatos igénynek veszi, hanem érdemben lereagálja. Az új fékkel nagyobb bizalommal merészkedek a háromjegyű sebességtartományba, amiért az üresen 1,6 tonnás kombiban gyönyörű hanggal kell megdolgoznia a sorötös szívódízelnek.

Alkatrészekkel és munkadíjjal 200 000 forintot fizettem az új injektorokért, az adagoló felújításáért, a gázolajszűrő, különféle tömítések és csövek, illetve az első féktárcsák és fékbetétek cseréjéért. Az öreg szívódízel kombi ezzel a javítással sokadszorra igazolta létjogosultságát, mert egy modernebb, közvetlen befecskendezéses turbódízelre ennyi pénzért rá sem néznek.

Sajnos még nem sokat mentem vele a javítások óta. Ha erősebb is lett, az csak annyit jelent, hogy kevésbé gyenge és lomha most, mint az üzemanyag-ellátás javítása előtt volt.

Ami viszont szembeszökő különbség, hogy érezhetően finomabban, egyenletesebben jár a motor, szebb a hangja és sokkal jobban veszi a fordulatszámot, lelkesebben pörög.

Most is gyenge, de jobban működik

Ennél a hengerenként négyszelepes, 4-5-6 hengeres szívódízel-motorcsaládnál forgatni kell a motorokat, nyomaték híján nem oldanak meg mindent 1500-2000 között. Az egykor 113 lóerős csúcsteljesítmény ennél a motornál 5000-es, a 170 Nm-es nyomatékcsúcs percenként 3200-4600 közötti fordulatszámon mérhető.

Kíváncsi vagyok, javul-e a fogyasztása a beavatkozás után, de ezt majd a nyári forróság elmúltával fogom megmérni. A gyári extraként a brémai üzemben kiépített klímaberendezés feltámasztása első közelítésben is 350 ezer forintos összköltségű tétel lehet, ráadásul mi a hosszabb utakra a tapasztalatszerzés miatt legtöbbször az új tesztautókkal megyünk, így ezt a feladatot anyagi okokból hátrébb soroltam a prioritási listán.

Kánikula klíma nélkül

De épp a kánikula közepén kellett elővennem az autót. Jónak nem volt jó vele a hőségben, de három tényező szerencsés konstellációja kibírhatóvá tette a verőfényes túrát. Az egyik, hogy az autó a szerkesztőség hűvös garázsában áll, így nem 50-70 Celsius-fokra hevült belső térrel indultam a hőgutába. Kedvezett a szögletes karosszéria is, mert ebbe kicsit kevésbé tűznek be a napsugarak, mint a buborékformájú modern autókba, valamint jól jött a csekély nyári forgalom is, így kevés állással megúsztam, hűtött a menetszél.

Ezzel együtt sem értem, hogyan lehet a család elsődleges autójában nem megjavíttatni egy működésképtelen légkondit. A Mégane CC-ben is rengeteget javított az életminőségemen, amikor a vásárláskor üzemképtelen klímaberendezést megcsináltattam a tömítetlen klímahűtő cseréjével.

Nem ok nélkül vettem elő az S124-est a rekkenő hőségben, egy rossz motort kellett elszállítanom vele autószerelő cimborámtól egy érdekes anyag reményében. Öt rétegben kibéleltem a csomagterét kartonpapírral, a motort egy öreg autógumiba állítottuk és kikötöttük, hogy maradék olaj ne folyjon ki a csomagtér ma is szép szövetburkolatára.

Nagy túlélő

Egy szívó benzines Opel-motorról van szó, amelynek első hengerében elment a kompresszió és a veszteségmérés szerint a henger semennyire sem tömít. A motort egy bontott Z18XER váltotta fel a B Zafirában, én meg elhoztam a régit, hogy egyszer talán lesz időnk levenni a hengerfejet, szétszedni a motort és megállapítani, hol szökik el a nyomás, mi volt a baja és megjavítható-e gazdaságosan.

Ha most páran hangosan felkacagtatok a gazdaságos szóra, épp tőlem, aki egy ki tudja hány kilométert futott öreg Mercedesbe belelapátolja a vételárának többszörösét, igazatok van. A hobbiautó nem anyagi értelemben véve jó befektetés, bár az is lehet, hanem az örömei miatt éri meg.

Megkaptam már a fekete kombira, hogy halottaskocsi, de nekem pont az elmúlás ellenkezőjét, az életigenlést jelképezi.

Sokszorosan túlfut és lazán túlél sokkal újabb autókat, amelyek konstrukciójánál a tartósság más fajsúllyal szerepelt a fejlesztési szempontok, az autóval kapcsolatos elvárások között, amit a német autóiparban a Lastenheft tartalmazott. A Lastenheft szó szerint a terhek vagy tartozások jegyzéke, de magyarul szabályzatot, specifikációt is jelent.

Kioldja a feszültséget

Megvan a varázsa ennek az autónak, amely alapos konstrukciójával, komótosságával és békebeli kényelmével pont az ellenkezőjét képviseli annak a túlfeszített pörgésnek, amiben a mindennapok telnek. Remélem, hogy nem mindenkinek, de sokunknak, köztük nekem, igen.

Itt nincs rajtad nyomás, ezzel nem lehet sietni. A tűzfal mögül duruzsoló öthengeres moraja kioldja a feszültséget, a futómű tejszínhabba ágyaz. A 124-es van olyan régi, hogy legyen örömöd a gépészkedésben, de van annyira mai, hogy a kényelmed és a biztonságérzeted se csorbuljon. Akárhányszor előveszem és akárhova utazunk, megmártózhatunk vele egy olyan kor bizakodásában, amikor a jelen biztos volt és a jövő jót ígért.