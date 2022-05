Autórajongókkal beszélgetve visszatérő mondat, hogy „De kár volt elengedni” mondjuk azt a cápa E21 323i-t illetve „Bárcsak akkor megvettem volna”, például a V8-as Alfa Montrealt. Most is vannak olyan autók, amelyek sokkal elérhetőbbek, mint 10-20-30 év múlva lesznek, amikor az áruk, a ritkaságuk miatt látókörön kívülre kerülhetnek.

Számít a pénz vagy nem számít?

Mit is kéne most megvenni, eltenni, ami később ér majd valamit? Ha száz- és ezermilliókban pancsolsz, akkor érvényesek a várható értéknövekedést indokló alapelvek: segít a prominens korábbi tulajdonos (pl. Elvis). Vehetsz befektetésként újonnan megbukó, de különleges autót, amilyen a BMW i8. Viheted valamilyen korszak záróikonját, például V8-as AMG Mercedest a 6208 köbcentis szívómotorral, a Vipert a V10 és a kézi váltó kombinációja miatt vagy V12-es nem hibrid Ferrarit és így tovább.

1-2 millió forintból meg lehet venni egy RX-8-as Mazdát. A legtöbb motorfelújítást igényel az olajzabálás miatt, elég sokat fogyaszt, de különleges, karakteres autó és nagy élmény. Az utolsó Wankel-motoros szériaautóként van esélye befutni

Sokáig tart, amíg egy autó értéke megindul felfelé, ha egyáltalán megindul. Csak olyan autót tegyetek el, amiben akkor is örömötök van, ha nem bizonyult jó befektetésnek!

Stílusa és ára is vonzó. Itt lehet a beszállási pont az X350-es Jaguar XJ rajongóinak

Nagyon kevés használt autó értéknövekedése fedezi el egy érdemi felújítás sokmilliós költségét

De ha inkább 1-2, mint ötmillió forintod van beletámasztani egy eltehető használt autóba, akkor más szempontokat kövess! A legfontosabb megbarátkoznod azzal a gondolattal, hogy a jövőbeni árnövekedésre nincs garancia. Ez csak egy lehetőség, az autónak viszont biztosan lesznek költségei.

Ha otthon nem megoldható, valahol tárolni kell a kocsit, a garázsbérlet mellett fizetsz rá felelősségbiztosítást és némi teljesítményadót is. Inkább a vele megélhető örömökért vegyél valamit, ne azért vásárolj, szervizelj és tarts egy autót, hogy esetleg többért adhasd el valakinek, majd egyszer.

Magas beszállás, bizonytalan értéknövekedés

Az árnövekedésre nincs biztosíték és azt sem tudhatod, megszorulsz-e abban a szakaszban, amikor az autó még nem indult el felfelé és épp a mélyponton áll vagy a hirtelen pénzszűke miatt kell bukóval kiszállnod.

Mostanra a használt autók erős értéknövekedésen vannak túl, például az E87-es BMW 130i-ből jelenleg a Használtautón összesen kettő van fent. Az egyik irányára 3, a másiké 4,5 millió forint., 3 illetve 4,5 millió forintért, 17 évesen.

Tehát olyan autó válassz, amiben akkor is örömöd van, ha a vételár, a ráfordítások és az eladási ára szaldója nem lesz erősen pozitív. Jó alapelv olyan autó keresni, amilyen már nemigen lesz. Például Wankel-motoros Mazda RX-8-at, négynél több hengeres motorú, nagyobbrészt benzines autót.

Mi hajthatja fel az árát?

Bármit néztek ki, a lerúgott, erőtlen motorú, mezítlábas verziók értéknövekedési lehetőségei korlátozottak.

A csúcsmodellek ára könnyebben megszalad, típuson belül a ritka V8 és hathengeres szebb jövő előtt állhat, mint a négyhengeresek. A VR5-ös vagy W8-as Passat B5.5 értékgörbéje hamarabb fordulhat laposodásból emelkedésbe, mint a használati értékben többet nyújtó, fix költségekben kevesebbet kérő TDI-modelleké.

Fontos az autó színe és felszereltsége is, mert egy használt autó esetében nem a típus úgy általában nyitja meg a pénztárcádat, hanem az a konkrét autó kell vagy nem kell. Egy színezetlen üveges, szervokormány nélküli, kurblis ablakú, olcsó üléskárpitos autóban, pláne rozsdás hullafoltokkal és lemattult fehérrel súlyosbítva, nehezebb meglátni a szépet, mint egy élénkebb színű, jobban felszerelt példányban.

Másnak is tetszik vagy magányos a vonzalom?

Próbáljátok mérlegelni, van-e abban az autóban valami, ami túlmutat azon, hogy a hátsó ülésén nőttél fel és emiatt kedves a szívednek!

Bizonyos autókra nem vár értéknövekedés, mert esztétikai vagy más okból nagyon kevés embert lelkesítenek és épp azért tűnnek el, mert a többséget hidegen hagyták. A ritkaság jó kiindulási alap, de a később youngtimerként vagy oldtimerként befutható karrier nem a darabszámoktól függ.

Nagyszériás autók szebb túlélői is válhatnak értékké, ahogy a kis darabszámnak az is lehet az oka, hogy az autó már 20-30-40 éve sem sokak szívét dobogtatta meg. Az OT-rendszámtábla sem hoz automatikusan milliókat a zsebbe. Nagyon sokat kell invesztálni egy autóba a muzeális minősítéshez, a karosszériamunkák árazása hasonló, az autóké viszont nagyon nem.

Egy Datsun 240Z vagy A124-es kabrió vagy SL Mercedes felújításának érdemes lehet nekiállni értékalapon, egy Mazda RX-8-nak valószínűleg nem, ahogy egy Zsiguliba sem ölnék 5-6 milliókat. A piac árazása alapján rövid távon kevés autótípus hozza vissza azt a ráfordítást, amivel oldtimer rendszámossá válhatnak.

Alfa 155 és FIAT Tempra: egy tő, két sors

Egy autó felfutása vagy eltűnése nem elsősorban a technikától függ. Motorjukat leszámítva az Alfa Romeo 155 és a FIAT Tempra közeli rokonok, ráadásul a formatervezőjük is azonos. A design a Lancia Dedrával együtt az I.DE.A (Institute of Development in Automotive Engineering) stúdiót és Ercole Spada zsenijét dicséri.

Ennek ellenére a 155 (Tipo 167) és a Tempra utóélete alig különbözhetne jobban. A Temprákat elemésztette az idő, már a bontókban sincs helyük, a HaHun most kettő van 120 illetve 250 ezer forintért. Az ék alakú Alfa Tipo 167-ért inkább lehet rajongani, a négy eladó autó ára 700 ezer és 1,8 millió Ft közötti.

Sorhatos BMW-k, első Boxsterek

Alább néhány autótípus következik, amelyekben én lehetőséget látok. Legyen ez egy játék, 15-20 év múlva nézzük vissza, miben tévedtem, miben éreztem rá szerencsésen a típus fejlődésére!

Aki nem szeretne kockázatot vállalni, vegyen E36-os 3-as BMW-t, lehetőleg kabriót és kupét a 318iS jelű pörgős, sportos négyhengeressel, még inkább hathengeresként, vagy szintén sorhatos 323ti Compactot. Itt kell a legkevesebb jóstehetség az értékőrzés illetve az értéknövekedés prognosztizálásához.

Hasonló a helyzet a későbbi 3-as BMW-kkel is, ha soros hathengeresek és benzinesek. A E46-os Compactról nemrég írtunk, de szép jövő állhat a már említett, hathengeres 1-es BMW-k előtt is. Nem olcsók, de van lehetőség az 1-es kupéban, a kabrióban és utódaikban, a hátsókerék-hajtás örömeivel megáldott 2-es szériákban.

Ha már BMW: az E38-es 7-est is addig kell megvenni, amíg 1-2 millió Ft között is akad belőle, amennyiről az utóda, az E65-66-os sorozat indul. Utóbbi azonban, a 2001 utáni luxuslimuzin, jóval fájdalmasabb kiadásokat tartogat elődjénél motorban, futóműben, komfortelektronikában.

Nem tűnik melléfogásnak most beszerezni egy Boxstert az első generációból, mert a mindenkori legolcsóbb Porsche sportautók nem szoktak ott maradni árban. Most nagyjából ötmilliótól vannak belőle balkormányosak, jobb oldali kormánykerékkel jóval kevesebb pénzből átélhető az az élmény, amit csak egy Porsche tud megadni.

Jelentős értéknövekedést azok azautók ígérnek, amelyek a maguk ideében, új autóként nem mentek jól vagy megbuktak, az utókor viszont meglát bennük valamit. Míg egy BMW-kupét, nyitható tetős vagy kupékarosszériás Mercedest, gyárias turbós Imprezát többnyire elég jó állapotban eltenni és nívóját megőrizni, más autókkal nehezebb a dolgotok. Cserébe ma még olcsók lehetnek.

Bátraknak, kis pénzért: Citroën C3 Pluriel

Saját pajtásaim is mulatnak rajtam a Vezessnél, hogy a Citroën C3 Plurielben látom a lehetőséget, de sok minden adott benne a felfutáshoz. Egyrészt ma 350 ezer és egymillió Ft között mozog a legtöbb, ráadásul alku előtt, tehát nincs benne akkora kockázat, mint a felkapott autókban.

Újonnan megbukott, ami ez eltelt idővel együtt garantálja a szűk kínálatlatot, és ha valami egyedi, semmi máshoz nem hasonlítható autó, amilyen nemigen volt és nem is lesz, hát ez az. A tetőkeretes kabriólimuzinból a hátfal lehajtásával pickupot csinálhatunk vagy a motoros vászontető zárásával és tetőívek leszedésével teljes kabriót.

Pickupként nem szabad vele közlekedni, mert nem látszik a hátsó rendszám, teljes kabrióként, a tetőíveket otthon hagyva pedig nem zárható az autó, ha jön egy zápor vagy épp elegetek van a napsugárzásból. A teteje ritkán nyit-zár gond nélkül, olyanoknak való, akik hajlandóak foglalkozni a gondjaival és értékelik benne a különlegességét.

Ha kihagyjátok az automatizált SensoDrive sebességváltót, nagy lépést tettetek a működőképesség megőrzése felé, ami sajnos az 1,6-os benzines is kizárja, mert a 109 lóerős, békebeli szívómotor kényszerházasságban élt az ötfokozatú, robotizált kézi váltóval.

Bár az 1,4 HDi a legmegbízhatóbb dízelmotorok egyike, most és a jövőben is kevesen vennének dízel kabriót, aminek a kipufogógáza minden tolatáskor csípi a szemedet. Emiatt marad a sima 1,4-es benzines, ami kézi váltóval sok bajtól megkímél benneteket. Annyit ez a 73 lóerős, igen kiforrott TU-motor is tud, hogy elgurulj vele. Kisebb invesztícióval kísérheted a jövőbe a C3 Plurielt, mint klasszikussá érésre jó esélyt kínáló Citroën C6-ot vagy a Lancia Thesist vagy akár a Citroën Kacsát. 2CV-ből kettő van fent a HaHun, 2,9 illetve 3,3 millió forintért.

Ford SportKa és StreetKa

Ha kevés pénzből kell most még olcsó hobbiautót találni, ott van az elsőkerék-hajtású Ford SportKa és StreetKa. Előbbi 2+2 üléses, vagány, sportos kisautó 95 lóerős, hengerenként kétszelepes benzines szívómotorral, alapjaiban az 1989-es Ford Fiestából átvett, megbízható technikával, nagyon jó futóművel és váltóval.

Ennek zöme igaz a kétszemélyes, úgyszintén 1,6 literes motorú roadsterre is, amely huzatos, élménydús kisautó és kézi, mechanikus tetőnyitása megszabadít az elektrohidraulikus tetőmozgatás fajsúlyos hibalehetőségeitől.

Alfa GT: ígéretes a 937

Szép jövő állhat az Alfa GT előtt is, amely most még 1-1,5 millió forintos autó tud lenni. A 937-es típuskódú Alfa az 1,8 TS-től a 3,2 literes V6-ig sokféle motorral kapható volt. Közülük a legmegbízhatóbbak az 1,9 literes dízelek. A 2,0 JTS, a közvetlen befecskendezéses, motorolajra szomjas benzines sokkal kockázatosabb használtan, hiába benzines szívómotor, pláne a SeleSpeed robotizált automata váltóval súlyosbítva. A 2,0 JTS-nél még az 1,8 TS is vonzóbb, mert abba legalább nem kell 100-as benzint tankolni, mint az E5-jóváhagyás nélküli kétliteresbe.

Általában körülbelül 25-30 Alfa GT keres új gazdát, a cikk írásakor 700-800 ezer forinttól felfelé 2,5 millió forintig. Értéknövekedésre esősorban a V6-os Alfa GT esetében van remény. Giuseppe Busso hathengeres motorjával 2-2,3 millió Ft között hirdetik most azt a két autót, amelyet a 3,2 V6-tal a cikk írásakor megvételre kínál tulajdonosa.

Az egyikben 401 ezer km van, tehát megfelelő karbantartással egy benzines Alfa GT is sokat elmegy, de ha nem eltenni, hanem használni is szeretnéd az Alfa GT-t, a 150 vagy 170 lóerős teljesítményű, négyhengeres dízelekkel sokkal egyszerűbb az élet és gazdaságosabb a közlekedés.

Twingo I, kocka Panda

Ami még viszonylag olcsó, vidám, szerethető, otthon is javítható autó, az a Renault Twingo és a FIAT Panda első generációja. Mindkettőben benne van a kultuszautó lehetősége és most még nem hétszámjegyű összegekért mennek a szépek.

Sok volt, kevés marad: F Astra, régi Swift

Jó irány lehet venni hasonló ráfordítással egy F Astrát vagy kettes Swiftet, amit itthon egyesnek hívnak azok, akik nem vesznek tudomást a kocka Swift létezéséről. Magyarországon belül mindkettőben van lehetőség, mert lehetnek páran, akik szeretnék majd újraélni gyermekkorukat valamelyikkel.

Smart roadster: középmotor, hátsó hajtás, 790-845 kg

Hasonló összefüggésben már volt szó a Peugeot 406 Coupéról, de felfutási potenciál lehet a Smart Roadsterben és Roadster Coupéban is. Automatizált kézi váltójuk rémes, szerelhetőségük is problémás, de a nagyon könnyű, 800-850 kg körüli középmotoros, hátul hajtó mikrosportautót felfedezheti az utókor.

Itt az idő egy CLK-hoz?

Hasonló, 1-2 millió forintos ársávban mozog a 209-es Mercedes-Benz CLK Coupé. A kupénál itt lehet a legjobb beszállási pont, mert esztétikai értékei, széles motorkínálata, nagyrészt megbízható technikája és a kórosan rozsdásodó kortárs C-osztálytól (W203) eltérő rozsdavédelme is biztos jövő előtt álló, a korral nemesedő autóvá teszi.

Az A209-es Mercedes CLK kabrióra ugyanez igaz, csak ott az árakkal együtt a kockázatok is magasabbak. Szerintem a nyitott autó élvezeti értéke ezt bőven ellentételezi, de megértem azt, akt a puhább karosszéria, a nyúlósabb vezethetőség, a kupéénál rosszabb üléshelyzet vagy a beázások veszélye a kupé felé terel, nem beszélve az elektrohidraulikus tetőmozgatás hibalehetőségeiről.

Renault Vel Satis? Lancia Kappa? Chrysler 300C? Alfa Brera-156-159? 1994 utáni Audi A4? C219-es Mercedes CLS? Ti milyen autókban hisztek, mitől reméltek érdemi értéknövekedést mostani árukhoz képest? Várjuk a hozzászólásokat!